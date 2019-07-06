Серьезное предупреждение: синоптики рассказали, где Украину зальют ливни и потреплют шквалы

В Украине ожидаются дожди и грозы / facebook.com/ukrgmc.official

По данным синоптиков, в воскресенье, 7 июля, ожидается ухудшение погоды на большей части территории Украины.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы.

В Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 7 июля, на Западе и Севере Украины пройдут дожди с грозами, также осадки ожидаются в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях