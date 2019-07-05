От 30-градусной жары до ливней со шквалами: синоптик рассказала о погоде на Ивана Купала

Синоптик рассказала о погоде на Ивана Купала / Reuters

В субботу, 6 июля, в Украине ожидается + 23 + 26 градусов, на юге воздух прогреется до +28 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в воскресенье, 7 июля, температура в течение дня составит + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов.

В то же время она предупредила, что в ночь на субботу дожди и грозы ожидаются на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. При этом в субботу днем осадки вероятные на Востоке и местами в западных областях.

Читайте такжеУкраину расплавит 34-градусное пекло: синоптики назвали самые жаркие регионы"В воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно", - написала синоптик в Facebook.

Она добавила, что в Киеве дожди с грозами возможны в ночь на субботу.

"7 июля ночью девушки будут веночки пускать при ясной луне и светлых звездочках, будет сухо. А вот днем в воскресенье в Киеве вероятный дождь с грозой", - добавила Диденко.

/ wxcharts.com

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда Украину накроют мощные ливни со шквалами.