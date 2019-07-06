"Подскочат градусы": синоптик рассказала, кому в Украине сильный ветер принесет 30-градусную жару

На значительной части Украины ожидается сильный ветер / sunhome.ru

В воскресенье, 7 июля, на Западе и Севере Украины пройдут дожди с грозами, также осадки ожидаются в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, по ее прогнозу, на значительной части Украины, особенно на Севере, ожидается сильный ветер

"Подскочат градусы. В воскресенье потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов", - написала она в Facebook.

/ wetter3.de

В Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов, отметила синоптик.

/ wetteronline

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде на Ивана Купала.