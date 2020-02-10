Погода на сегодня: синоптик предупредил о снеге, метелях и штормовом ветре

Погода в Украине будет особенно неприятной в западных областях/ Фото pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится – синоптик объявил штормовое предупреждение по всей территории страны. Ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и метели.

Больше всего достанется западным регионам страны, говорит прогноз погоды от Укргидрометцентра. Синоптик прогнозирует, что погода на сегодня предусматривает порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Украине объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

На западе Украины столбики термометров поднимутся до +8 градусов, в центре - до +5. Синоптик прогнозирует снег с дождем. Холоднее всего будет в восточных областях. Днем на Востоке ожидается до -3 градусов, а ночью – до 16 градусов мороза.

На юге Украины погода на сегодня будет без осадков, днем до -7 градусов, а ночью – до -10.

Погода в Киеве ночью будет без осадков, днем – мокрый снег, снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем ожидается +3..+5 градусов, ночью -3…-5.

Прогноз погоды на 10 февраля / Фото meteo.gov.ua

Тем временем в Украине зафиксирована самая холодная ночь зимой 2019-2020. Как сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич, в ночь с 8 на 9 февраля на северо-западе Харькова температура опустилась до -16,7°С (на метеостанции города -15,2°С). Холоднее всего по Украине было в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. В частности, в поселке Кирилловка в Запорожской области температура опустилась до -23,2°С.

Фото facebook.com/mammatocumulus

Фото facebook.com/mammatocumulus

Напомним, ранее синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в последний месяц зимы будет аномально теплой, при этом в феврале возможны обильные осадки.

В свою очередь, глава Украинкой климатической сети Илья Еременко дал пугающий прогноз погоды в Украине.