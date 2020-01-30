Синоптик дал аномальный прогноз погоды на февраль 2020

Погода в феврале 2020 будет аномально теплой / Фото pixaby

Погода в Украине в последний месяц зимы будет аномально теплой, при этом в феврале возможны обильные осадки. Такой прогноз сделал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, отклонение от температурной нормы составит около +3...+5 °С. Во многих городах, особенно на юге и западе страны, февраль 2020 может выйти с положительной среднемесячной температурой.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс. Вследствие этого, практически по всей Европе (особенно в восточной половине) ожидаются положительные аномалии температуры воздуха", – написал Кибальчич в Facebook.

Читайте также"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогнозЧто касается осадков, то прогноз погоды на февраль 2020 говорит о том, что постоянного снежного покрова не будет. При этом местами количество осадков будет превышать норму на 10-30% за счет преобладания в течения месяца поля пониженного давления. Также синоптик прогнозирует, что есть вероятность эпизодических вторжений холодного воздуха с севера.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой.

Ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы. По его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет. А вот во второй половине февраля в Украину сможет прийти холодный арктический воздух. Кульбида добавил, что украинцам стоит ожидать похолодания, и снега, однако спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.