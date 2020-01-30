  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик дал аномальный прогноз погоды на февраль 2020

30 января 2020, 09:31

Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

погода, кот
Погода в феврале 2020 будет аномально теплой / Фото pixaby

Погода в Украине в последний месяц зимы будет аномально теплой, при этом в феврале возможны обильные осадки. Такой прогноз сделал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, отклонение от температурной нормы составит около +3...+5 °С. Во многих городах, особенно на юге и западе страны, февраль 2020 может выйти с положительной среднемесячной температурой.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс. Вследствие этого, практически по всей Европе (особенно в восточной половине) ожидаются положительные аномалии температуры воздуха", – написал Кибальчич в Facebook.

Читайте также"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогнозЧто касается осадков, то прогноз погоды на февраль 2020 говорит о том, что постоянного снежного покрова не будет. При этом местами количество осадков будет превышать норму на 10-30% за счет преобладания в течения месяца поля пониженного давления. Также синоптик прогнозирует, что есть вероятность эпизодических вторжений холодного воздуха с севера.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой. 

Ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы. По его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет. А вот во второй половине февраля в Украину сможет прийти холодный арктический воздух. Кульбида добавил, что украинцам стоит ожидать похолодания, и снега, однако спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.

синоптик февраль прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик дал аномальный прогноз погоды на февраль 2020». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:15
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма
10:14
Во Львове уничтожили авто известной журналистки: подробности и фото
10:02
"Всем будет хана": эксперт оценил вероятность войны РФ с НАТО
10:00
"Россия - партнер": в Киеве развесили провокационные рекламные борды Видео
09:37
"Увольнения" после визитов Зеленского в Израиль и Польшу: в МИД ответили на фейк
09:31
Синоптик дал аномальный прогноз погоды на февраль 2020 Видео
09:17
Чат с романтичным дуэтом Alyosha & Vlad Darwin
09:03
Номер квартиры и судьба: нумерологи рассказали, кому "светит" успех
08:56
"С*ка, хотела "русского мира": скандальную Штепу выгнали из магазина в Киеве Видео
08:35
Коронавирус через посылки AliExpress: врач рассказала, чего опасаться
08:18
"Плана нет": Сенцов высказался о возвращении Крыма
07:53
"Мы должны сдаться": Сенцов рассказал, как достичь мира на Донбассе
07:49
Гороскоп на 30 января всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений Видео
07:25
Встреча Помпео и Зеленского: стало известно, о чем будут говорить
06:59
Вирус в Китае 2020: число жертв выросло до 170
06:57
Путин переключился с завоевания Украины на новую сверхзадачу мнение
06:47
Чем опасна новая тактика Путина по Украине мнение
06:34
День святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить Фото Видео
06:10
Назван возраст, когда сбываются мечты
05:54
"Мечты сбудутся": астролог назвал "прунов" февраля 2020
05:38
Маникюр 2020 весна: весенний маникюр френч и нежные пудровые ногти фото Фото
05:15
Шарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020 Видео
04:43
Срыв переговоров: политолог рассказал, как Лукашенко "бортанул" Путина
04:09
Женские стрижки на средние волосы 2020 – самые жаркие тренды года фото Фото
03:40
Фейерверк чувств: топ-3 позы для секса, которые точно приведут к оргазму
03:27
"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото
03:02
Историк рассказал о величайшей трагедии России
02:19
Открытые ворота: эксперт рассказала, стоит ли заниматься сексом после первого свидания
01:55
"Ню с раздвинутой попой": Светлана Бондарчук без белья завела откровенным фото
01:37
Эксперты развенчали мифы о самых популярных правилах ЗОЖ
00:55
"Отрекся от деда": в РФ брызжут ядом из-за попытки Зеленского "очернить общую историю"
00:19
30 января – какой сегодня праздник: что делать в Антонов день Видео
00:02
Эффектный гол в видеообзоре матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Видео
00:00
Минимизировать ущерб: Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
29 января, среда
23:47
Минкульт щедро отсыпал денег "правым" на молодежные движения - СМИ
23:26
План Путина: в РФ избавят от экзамена по русскому для жаждущих паспортов украинцев
23:20
В ПАСЕ придумали новое наказание для стран-нарушителей - что изменится
22:46
В Слуге народа рассказали, кого и как слушает фракция в Раде Видео
22:45
Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020 Видео
22:42
С вещами на выход: политолог спрогнозировал, кого "попрут" из Кабмина
22:25
Давил и вмешивался: Шокин "накапал" в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена
22:12
"Малая Россия": итальянский ведущий ответил на претензии Украины Видео
21:54
Гончарук рассказал, что будет с руководством Укрзализныци после увольнения Кравцова
21:33
У Кучмы рассказали, как удалось договориться с боевиками "Л/ДНР" по пропавшим без вести
21:33
"Нужно бороться одновременно": Вакарчук назвал врагов Украины
21:15
"Это мой брат": Усман не хочет драться с Нурмагомедовым
21:14
Новые антироссийские санкции: США прижали миньонов России в Крыму
21:04
"Их будет не хватать": Европарламент принял важное решение о Brexit
20:47
Звезды Баварии подрались на тренировке
20:36
Оскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемонии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять