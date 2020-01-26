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Какой будет погода в феврале 2020: метеоролог дала точный прогноз

26 января 2020, 12:22

Вера Балабух предупредила об опасности бесснежной зимы.

погода
Погода в Украине соответствует середине ноября или марта / УНИАН

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой. Такой прогноз озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, в целом зима 2020 - необычно теплая. Средняя суточная температура в декабре в Украине превышала 10 градусов тепла. В январе незначительные морозы фиксируют ночью, а снег выпал только в Карпатах. Погода в Киеве удивила и того больше -  до третьей декады января в столице не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд). В Киеве было всего лишь три зимних дня в январе, в декабре - семь, но не подряд. Балабух отметила, что сейчас погода в Украине соответствует середине ноября или марта.

При этом синоптик предупредила об опасности, которая может быть связана с отсутствием снега.

"Количество осадков за год почти не меняется. Меняется их структура. То в основном дожди, а не снег. А реки питаются от него. Если теряем снег, то в них меньше воды. Это влияет на увлажненность почвы и наличие пресной воды для орошения в теплый период", - сказала метеоролог в интервью Gazeta.ua.

Причем, по ее словам, проблема пресной воды актуальна не только для южных областей.

"Она есть даже на Полесье, где до недавнего времени осушали болота. Там песчаные почвы. И если осадков выпадает недостаточно, становится засушливо. Местность впоследствии может превратиться в пустыню", - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы. По его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет. А вот во второй половине февраля в Украину сможет прийти холодный арктический воздух. Кульбида добавил, что украинцам стоит ожидать похолодания, и снега, однако спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.

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