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"Антициклон даст щелбан циклону": синоптик дала прогноз погоды на выходные

24 января 2020, 13:43

Погода в Украине скоро изменится, предупредила Диденко.

Синоптик сообщила, что в воскресенье на большей части Украины будет сухо - Прогноз погоды
В воскресенье на большей части Украины будет сухо, сообщила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко поделилась, что в субботу, 25 января, в ряде областей Украины - в Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Киевской - прогнозируется облачная погода, местами возможны небольшие осадки.

В воскресенье, 26 января, европейский антициклон "даст щелбан" северному циклону, и погода в Украине изменится - на большей части территории будет сухо, сообщила эксперт в Facebook.

По ее данным, ночью 25 числа температура составит от +2 до -4, а днем - +2…+6 градусов. Синоптик добавила, что 26 января днем температура может составить +3…+9.

"В воскресенье наш европейский антициклон даст щелбан северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег", - отметила синоптик.

Погода в Киеве в субботу прогнозируется облачная и ветреная. Диденко добавила, что в воскресенье будет солнечно, а ветер стихнет. "Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25-го января - +2 градуса, 26-го января - +4, +5 градусов", - добавила эксперт.

Напомним, 20 января завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что в некоторых областях нашей страны не было метеорологической зимы.

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