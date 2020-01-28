"Разбушуется зима": где и когда в Украине ждать 30 сантиметров снега

В конце января в Карпатах снежный покров может вырасти на 30 см, сообщил синоптик / УНИАН

В конце января, 29-31 числа, погода в Украине усложнится, разбушуется зима - в Карпатах прогнозируется прирост снежного покрова на 20-30 см.

Ночью 29 января в Карпатах ожидается умеренный снег, а днем 31 числа - серьезный, возможна гололедица, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик добавил, что в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях прогнозируется мокрый снег, метели - может образоваться снежный покров высотой 3-10 см, на дорогах возможна гололедица.

В Укргидрометцентре отметили, что 29-30 января в нашей стране порывы ветра могут достичь скорости 15-20 м/с.

Синоптик предупредил, что из-за ухудшения погодных условий на отдельных участках дороги возможно нарушение движения транспорта, а в Карпатах местами транспорт может перестать ездить.

Напомним, завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой.

Ранее - 20 января - Балабух рассказала, что в некоторых областях Украины не было метеорологической зимы, а в Киеве метеорологическая зима продлилась восемь дней, и это было в ноябре 2019-го.