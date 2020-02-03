Снег и штормовой ветер: синоптик припугнула прогнозом погоды

Погода в Украине испортится / Фото pixabay.com

Погода в Украине изменится в сторону ухудшения. Во вторник, 4 февраля, за окном похолодает, кроме того ожидается дождь и мокрый снег. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

Завтра температура воздуха в Украине снизится +2…+ 8 градусов, говорит прогноз погоды. Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. На остальной территории Украины 4 февраля будет сухо, возможны туманы.

А уже в среду, 5 февраля, в Украину ворвется настоящий южный циклон. В большинстве областей 5-го февраля погода существенно усложнится – синоптик прогнозирует сильные осадки, штормовой ветер.

На Юге, в Центре - преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега. Циклон обойдет стороной лишь северные области – там будет без осадков.

Погода в Киеве, как всегда, потреплет нервы, пишет синоптик. В столице ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.

Погода в Украине / facebook.com/tala.didenko

Напомним, 3 февраля погода в Украине неблагоприятная - по стране "ударит" стихия. Объявлен I уровень опасности (желтый). Синоптик предупредил, что порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.

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Как сообщал Главред, ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погода в Украине в феврале 2020 будет больше похожа на начало марта. Температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше, чем за последние почти 30 лет наблюдений.