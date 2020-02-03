По Украине "ударит" стихия: чего опасаться сегодня

В Украине разгуляется ветер, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Украине сегодня неблагоприятная - в понедельник, 3 февраля, по стране "ударит" стихия.

В нашей стране ожидается сильный ветер, объявлен I уровень опасности (желтый), поделились в Украинском гидрометцентре.

Синоптик предупредил, что порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.

В Укргидрометцентре добавили, что сегодня почти на всей территории государства прогнозируются осадки. Сухая погода ожидается только В Черниговской и в Сумской областях.

Погода в Киеве тоже прогнозируется мокрая - днем ожидается дождь, максимальная температура может составить +7 градусов.Читайте такжеПогода в Украине на февраль: синоптик назвал среднюю температуру и указал на "сюрприз"

В Украине разгуляется ветер, предупредил синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в Украине так и не наступила метеорологическая зима. По ее словам, погода в Украине в феврале 2020 не будет морозной.