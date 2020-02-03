Синоптик рассказала, какая погодная неприятность грозит Украине

В феврале 2020 может не хватать осадков, сообщила синоптик / УНИАН

Погода в Украине в феврале 2020 не будет морозной, на протяжении половины месяца прогнозируется недостаточное количество осадков, чтобы покрыть дефицит, возникший на конец осени.

В нашей стране так и не наступила метеорологическая зима, рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко Сегодня.

По словам собеседницы, 9-10 февраля на севере Украины ожидается кратковременное похолодание, которое нельзя назвать морозами для нашего климата.

"…Метеорологическая зима - это длительный период с минусовой среднесуточной температурой. Отдельные дни с незначительной минусовой температурой, которые были в декабре, перекрывались плюсовой. А сейчас наблюдается только температура выше нуля", - добавила она.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в феврале 2020 погода в Украине будет морозной. Эксперт предупреждал, что с 8 числа ночью температура может снизиться до -17 градусов.