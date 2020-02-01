Синоптик предупредил, когда в Украине "вжарит" мороз

С 8 февраля погода в Украине будет морозной, спрогнозировал Леонид Горбань / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что в некоторых областях Украины с субботы, 8 февраля, ночью "вжарит" мороз - температура может опуститься до -17.

Ночная температура немного повысится с 12 числа - достигнет отметок 7…8 градусов мороза, приводит прогноз эксперта Обозреватель.

По словам собеседника, погода в Украине в феврале будет незначительно меняться - где-то теплее, где-то холоднее.

Также Горбань предупредил, что на протяжении февраля в нашей стране будет гораздо больше осадков, чем в январе и декабре. "В первых числах снег, потом осадки прогнозируются с 8 по 12 февраля, и в конце месяца тоже будет снежить", - сказал синоптик.

Ранее Леонид Горбань прогнозировал, что с 1 по 4 февраля в Украине будет плюсовая температура и мокрый снег, а потом похолодает до -3…-6 градусов ночью, и осадки прекратятся.