Весна с морозами и аномальный февраль: синоптик рассказал о погоде до лета

Среднемесячная температура в феврале будет положительной

В Украине до конца зимы не ожидается снежного покрова и сильных похолоданий, заявила завотделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

По данным завотделом прикладной метеорологии и климатологии того же института Веры Балабух, февраль окажется аномально теплым и практически весь месяц среднемесячная температура будет положительной, что на 2-3 градуса выше нормы.

"Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега", – прогнозирует она.

Синоптик не исключает, что во второй половине февраля – начале марта в Украину из Арктики прорвется холодный воздух, который принесет сильные морозы.

Она также подчеркнула, что в Украине климатические изменения идут вдвое быстрее глобальных.

Читайте такжеВ апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на веснуКак рассказал Сегодня замдиректора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура февраля прогнозируется на уровне 0-3 градусов мороза, но в южных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму будет теплее – 0-3 тепла в среднем по месяцу.

"Это на 1,5-2 градуса выше, чем в предыдущем 30-летнем базовом периоде наблюдений – с 1981 по 2010 годы. Среднемесячное количество осадков в феврале ожидается от 22 до 70 мм в зависимости от региона, что составляет 70-80% месячной нормы. В горах Карпат и Крыма – до 108 мм, или до 90% месячной нормы. Больше осадков выпадет в западных регионах, меньше – в южных и восточных", - говорит он.

Синоптик предположил, что снежить по-настоящему будет только в горах и предгорьях Карпат, однако вторая половина месяца ожидается более холодной и дождливой, чем первая.

Как добавил народный синоптик Леонид Горбань, мокрый снег при плюсовой температуре ожидается с 1 по 4 февраля, затем похолодает до -3-6 ночью, осадки прекратятся. Такая температура продержится до середины месяца, затем 3-5 дней подряд Горбань обещает снегопад, возможно, переходящий в дождь, который будет то слабеть, то усиливаться. Последняя декада февраля ожидается более теплой, среднесуточная температура около ноля градусов, с небольшим мокрым снегом в конце месяца.

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Он также прогнозирует, что весна окажется затяжной: фактически март будет продолжением февраля: пасмурно, сыро и прохладно, с дождями, хотя и без больших морозов.

Напомним, ранее синоптик предупредила о погодной аномалии.