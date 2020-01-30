Атака арктических морозов: синоптик предупредил о похолодании и снегопадах

В Украине ожидается похолодание и небольшой снег / Reuters

В ближайшие выходные, 1 и 2 февраля, в Украине в связи с влиянием холодной части циклона ожидается похолодание, возможен небольшой снег, рассказал синоптик Виталий Постригань.

"Но, настоящей зимы пока не видно", - пишет он в своем Facebook.

Синоптик подчеркнул, что настойчивость атлантического циклона нынешней зимы исключает проникновение Арктики в наши широты и проявления зимних черт, присущих январю.

Читайте такжеВесенние морозы и промозглое лето: украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 годуОн пишет, что средний температурный фон сохраняется на уровне 0-3º тепла, на 7-10º превышает климатическую норму на это время.

Синоптик отметил, что серия циклонов от Северного до Средиземного морей движется в восточном направлении. При этом в четверг атмосферный фронт с запада усложнит погодные условия: ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до ураганных 15-20 м / с и все это на фоне положительных температур в пределах 0-5º тепла.

"Причуды погоды в мире не обошли и Украину. Однако в отличие от невиданных снегопадов, ливней и сильных ветров для украинцев природа выбрала более гуманный сценарий - нетипичное, как для января, тепло", - добавил Постригань.

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Напомним, ранее синоптик предупредила о погодной аномалии.