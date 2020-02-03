До +12: синоптик дал весенний прогноз погоды в Украине

Погода в Украине порадует весенним теплом / УНИАН

Прогнозы синоптиков о весенней погоде в феврале 2020 пока что оправдываются. В понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха до +12 градусов – правда, такие весенние "плюсы" ожидаются на Юге страны.

Синоптик Укргидрометцентра обещает дожди по всей территории Украины кроме Сум и Чернигова. В среднем по Украине столбики термометров поднимутся до +5…+8 градусов днем и +3…+ 5 ночью. На высокогорье Карпат на протяжении суток - от 3 мороза до 2 тепла.

Погода в Киеве днем будет дождливой, ночью – без осадков. Днем термометры покажут +5…+7 градусов, ночью +2…+4. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Также по всей территории страны из-за сильного ветра объявлен первый уровень опасности (желтый). Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Прогноз погоды на 3 февраля / Фото meteo.gov.ua

Фото meteo.gov.ua

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Напомним, ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погода в Украине в феврале 2020 будет больше похожа на начало марта. Температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше, чем за последние почти 30 лет наблюдений.