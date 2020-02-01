Погода в Украине на февраль: синоптик назвал среднюю температуру и указал на "сюрприз"

В феврале 2020 в Украине будет теплее, чем на протяжении последних многих лет, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Погода в феврале в Украине будет немного теплее, чем на протяжении последних многих лет, на большей части страны средняя температура прогнозируется -3 градуса.

Средняя температура февраля 2020 будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптик добавил, что на большей части государства прогнозируется небольшое количество осадков - меньше средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура прогнозируется 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градуса тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в Укргидрометцентре.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине в феврале 2020 будет морозной - с 8 числа ночью температура может составить -17 градусов. Также эксперт говорил, что осадки прогнозируются в первых числах февраля, с 8 по 12 число и в конце месяца.