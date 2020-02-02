Впервые за почти 30 лет: погода в феврале 2020 удивит аномальным теплом

Синоптик обещает температуру воздуха на уровне 0-3 градусов мороза / УНИАН

Погода в Украине в феврале 2020 будет больше похожа на начало марта. Температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше, чем за последние почти 30 лет наблюдений. Такой прогноз погоды дал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, среднемесячная температура по стране ожидается на уровне 0-3 градусов мороза. В южных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму будет еще теплее – 0-3 градуса выше ноля.

"Это на 1,5-2 градуса выше, чем в предыдущем 30-летнем базовом периоде наблюдений – с 1981 по 2010 годы", - сказал Прокопенко в интервью изданию Сегодня.

Прогноз погоды на февраль 2020 говорит о том, что среднемесячное количество осадков в течение месяца ожидается от 22 до 70 мм в зависимости от региона – это 70-80% месячной нормы. В горах Карпат и Крыма - до 108 мм, или до 90% месячной нормы. Больше осадков выпадет в западных регионах, меньше – в южных и восточных, прогнозирует синоптик.

Кроме того, февраль 2020 будет бесснежным. Осадки выпадут в виде дождя и дождя с мокрым снегом, снег прогнозируется только в горах и предгорьях Карпат. При этом вторая половина месяца ожидается более холодной и дождливой, чем первая.

Прокопенко отметил, что прогноз погоды соответствует не февралю, а началу марта. Если бы не облачность, то, по его прогнозу, днем могло быть +10 градусов и выше.

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Напомним, ранее завотделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова дала прогноз погоды в Украине до лета.