Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові

Прощена неділя у 2020 році випала на 1 березня. З цього приводу Главред підібрав найкращі привітання з Прощеною неділею – картинки та тексти.
Прощена неділя у 2020 році випала на 1 березня. Тож цього року привітання з Прощеною неділею – картинки та тексти – православні дарують один одному у перший день весни.
Про те, як правильно просити вибачення і що відповідати в Прощену неділю – читайте в нашому матеріалі Прощена неділя 2020: дата, як просити пробачення і як відповісти.
Щиросердечні вітання з Прощеною неділею і красиві православні листівки на Прощену неділю ми зібрали в одному матеріалі, щоб наші читачі могли без проблем привітати з Прощеною неділею своїми словами, в віршах і відправити коротке смс, щоб свято пройшло світло і весело.
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З Прощеною неділею привітання в прозі, віршах та смс
Привітання з Прощеною неділею своїми словами:
Ти була поруч, приїжджаючи до мене, коли мені було погано, ти дзвонила, коли мені потрібно було поділитися радістю. Як ти вгадувала, що мені потрібен твій голос – незбагненно. Настав час сказати тобі, пробач за дурні і негідні сумніви. Прости мене, моя подруга. Прости за все. Я чекаю тебе завжди. Зі святом!
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Вітання з Прощеною неділею в прозі:
З Прощеною неділею, люба! І в цей день мені хочеться визнати, що не завжди, дружино, я буваю правий. Відтак тобі є, за що мене прощати. Пробачимо один одного. Будемо лише любити з чистим серцем. Пости мені – і я тобі пробачаю.
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Привітання з Прощеною неділею прозою:
Потрібно вміти прощати, навіть якщо було боляче. Слід забувати все погане – щоб отримувати справжнє задоволення від життя. Тож ти мене прости за помилки – і я прощаю тебе за все у відповідь та чекаю від тебе щирої посмішки!
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Вітання з Прощеною неділею у віршах:
Я зовсім не соромлюся
Прощення попросити,
Адже якщо немає образи –
На світлі легше жити.
Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя нашу прикрашати.
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З Прощеною неділею привітання короткі:
За все, що зробив і не зробив,
За біль, що завдав тобі,
Прошу, прости мене, рідна,
Це дуже важливо мені.
***
Нехай, мов полум’я, прощення,
Спалить все зло й тягар образ.
І хай не буде важко в серці,
Й душа хай не болить у нас.
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З Прощеною неділею привітання прикольні:
Зиму проводжаємо,
весну зустрічаємо,
Вином і млинцями
всіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю
друзів привітаємо,
Просимо пробачення
й усіх вибачаємо!