Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові

З прощеною неділею 2020 – привітання та листівки прикольні та православні

Прощена неділя у 2020 році випала на 1 березня. Тож цього року привітання з Прощеною неділею – картинки та тексти – православні дарують один одному у перший день весни.

Про те, як правильно просити вибачення і що відповідати в Прощену неділю – читайте в нашому матеріалі Прощена неділя 2020: дата, як просити пробачення і як відповісти.

Щиросердечні вітання з Прощеною неділею і красиві православні листівки на Прощену неділю ми зібрали в одному матеріалі, щоб наші читачі могли без проблем привітати з Прощеною неділею своїми словами, в віршах і відправити коротке смс, щоб свято пройшло світло і весело.

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З Прощеною неділею привітання в прозі, віршах та смс

Привітання з Прощеною неділею своїми словами:

Ти була поруч, приїжджаючи до мене, коли мені було погано, ти дзвонила, коли мені потрібно було поділитися радістю. Як ти вгадувала, що мені потрібен твій голос – незбагненно. Настав час сказати тобі, пробач за дурні і негідні сумніви. Прости мене, моя подруга. Прости за все. Я чекаю тебе завжди. Зі святом!

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Вітання з Прощеною неділею в прозі:

З Прощеною неділею, люба! І в цей день мені хочеться визнати, що не завжди, дружино, я буваю правий. Відтак тобі є, за що мене прощати. Пробачимо один одного. Будемо лише любити з чистим серцем. Пости мені – і я тобі пробачаю.

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Привітання з Прощеною неділею прозою:

Потрібно вміти прощати, навіть якщо було боляче. Слід забувати все погане – щоб отримувати справжнє задоволення від життя. Тож ти мене прости за помилки – і я прощаю тебе за все у відповідь та чекаю від тебе щирої посмішки!

***

Вітання з Прощеною неділею у віршах:

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо немає образи –

На світлі легше жити.

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя нашу прикрашати.

***

З Прощеною неділею привітання короткі:

За все, що зробив і не зробив,

За біль, що завдав тобі,

Прошу, прости мене, рідна,

Це дуже важливо мені.

***

Нехай, мов полум’я, прощення,

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Й душа хай не болить у нас.

***

З Прощеною неділею привітання прикольні:

Зиму проводжаємо,

весну зустрічаємо,

Вином і млинцями

всіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю

друзів привітаємо,

Просимо пробачення

й усіх вибачаємо!

Листівки з Прощеною неділею

Прощена неділя - картинки

Прощена неділя - картинки

Прощена неділя - картинки