Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки

10 марта 2019, 01:22

Главред подобрал самые красивые слова на Прощеное воскресенье 2019.

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  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com
  • С Прощенным воскресеньем - картинки mirpozitiva.ru, cliparti.jimdo.com

Прощеное воскресенье 2019, которое еще называют прощеный день – это последний день Масленицы 2019, подробнее о которой читайте в материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.

В Прощеное воскресенье просят простить. В ответ на "Прости меня" православный человек должен ответить искренне, от всего сердца: "Бог простит и я прощаю".

Символично, Прощеное воскресенье выпало на первые дни после полнолуния в марте 2019, ведь это время прощения старых обид.

Главред подобрал самые красивые слова на Прощеное воскресенье 2019.

Прощение в Прощеное воскресенье: смс

2 смс - 113 символов:

Прошу за все меня простить,

Зла не держать и не бранить.

Ведь обижаться — это грех,

Тогда и Бог простит нас всех.

***

2 смс - 94 символа:

Вас с Прощеным воскресеньем

Поздравляю нынче я.

Я прошу за все прощенья,

Не сердитесь на меня.

***

2 смс - 101 символ:

Я прошу у всех прощенья,

Ну а вас Господь простит.

Пожелаем вам терпенья,

Ангел дом ваш пусть хранит.

***

3 смс - 143 символа:

Прости меня, и я тебя прощаю,

Пусть этот день нам счастье принесет.

С Прощеным воскресеньем поздравляю.

Пусть нам с тобой во всем всегда везет!

Прощеное воскресенье: стихи

Ты отпусти и станет легче,

Что так томило, душу жжет,

Ведь есть в прощенье исцеление,

Коли простил, так заживет!

***

Сегодня у всех попрошу я прощения

За фразы, поступки, мое поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, обиду мне эту простите!

И пусть в этот день очищаются души,

Ведь сор никому в этой жизни не нужен.

Пускай все грехи отпускает нам Бог.

Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

***

В это утро воскресенья,

Я прошу у Вас прощенья — за обиды,

За сомненья и за недоразуменья!

С прощенным воскресеньем Вас!

***

Прости меня, коль согрешила,

Быть может, словом оскорбила —

Пойми, я это не со зла,

Специально сделать не могла.

Сегодня, в это воскресенье,

Хочу я попросить прощенья.

***

Прости за все, и я прощаю!

Мы невзначай могли друг друга оскорбить,

Как сон дурной, обиды забываю.

Добро я буду в памяти хранить!

С Прощенным Воскресением!

***

Прощенье нелегко просить,

Но все ж, прошу меня простить,

За слезы, грубость и печаль,

За сказанное невзначай,

За то, что сделано ни так,

Серьезный грех или пустяк...

Прошу, обиды не таить,

Прошу, меня за все простить.

К чему друг друга осуждать,

Ведь Бог учил нас всех прощать!

***

С Прощеным воскресеньем

Я поздравляю вас.

Прошу у вас прощения

Я в этот светлый час!

Прошу я вас сегодня

За все меня простить

И на меня обиды

Из сердца отпустить!

Поздравления на Прощеное воскресенье в прозе

Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

***

Сегодня, я прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать — значит быть прощеным. Прости меня!

***

Бог, конечно, всех простит, а я прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!

Вітання з Прощеною неділею

У Прощену неділю

Просіть у всіх прощення,

Млинцями пригощайте

І самі всіх прощайте!

***

Тебе сьогодні вітаю з непростою неділею: воно значиться Прощеним, світлим, добрим і святим. Я хочу з чистим серцем попросити у тебе хочу прощення, щоб зі спокійною совістю можна було жити далі.

***

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх проси,

І Бог гріхи разом

Сьогодні теж простить!

***

Я дуже вас прошу: пробачте, відкиньте обітницю помсти і відпустіть гнів на волю, щоб у гніві не наробити лиха. Живіть цим днем, майже весняним, злості у серці не тримаючи, щоб вас з прощеною неділею привітати всі могли, як я!

***

Прости мене, мій милий друже!

Мої безглузді метання.

Щиро бажаю тобі:

Любові, добра і процвітання!

***

З прощеною неділею я усіх вітаю,

Й прощати всіх сьогодні я вам побажаю.

Адже той прощений, хто других прощає,

Зло і негаразди вже не пригадає.

Із чистим серцем в піст потрібно увійти,

Щоб гармонію в житті, вам скоріш знайти!

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