Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки

Главред подобрал самые красивые слова на Прощеное воскресенье 2019.
Прощеное воскресенье 2019, которое еще называют прощеный день – это последний день Масленицы 2019, подробнее о которой читайте в материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.
В Прощеное воскресенье просят простить. В ответ на "Прости меня" православный человек должен ответить искренне, от всего сердца: "Бог простит и я прощаю".
Символично, Прощеное воскресенье выпало на первые дни после полнолуния в марте 2019, ведь это время прощения старых обид.
Главред подобрал самые красивые слова на Прощеное воскресенье 2019.
Прощение в Прощеное воскресенье: смс
2 смс - 113 символов:
Прошу за все меня простить,
Зла не держать и не бранить.
Ведь обижаться — это грех,
Тогда и Бог простит нас всех.
***
2 смс - 94 символа:
Вас с Прощеным воскресеньем
Поздравляю нынче я.
Я прошу за все прощенья,
Не сердитесь на меня.
***
2 смс - 101 символ:
Я прошу у всех прощенья,
Ну а вас Господь простит.
Пожелаем вам терпенья,
Ангел дом ваш пусть хранит.
***
3 смс - 143 символа:
Прости меня, и я тебя прощаю,
Пусть этот день нам счастье принесет.
С Прощеным воскресеньем поздравляю.
Пусть нам с тобой во всем всегда везет!
Прощеное воскресенье: стихи
Ты отпусти и станет легче,
Что так томило, душу жжет,
Ведь есть в прощенье исцеление,
Коли простил, так заживет!
***
Сегодня у всех попрошу я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
***
В это утро воскресенья,
Я прошу у Вас прощенья — за обиды,
За сомненья и за недоразуменья!
С прощенным воскресеньем Вас!
***
Прости меня, коль согрешила,
Быть может, словом оскорбила —
Пойми, я это не со зла,
Специально сделать не могла.
Сегодня, в это воскресенье,
Хочу я попросить прощенья.
***
Прости за все, и я прощаю!
Мы невзначай могли друг друга оскорбить,
Как сон дурной, обиды забываю.
Добро я буду в памяти хранить!
С Прощенным Воскресением!
***
Прощенье нелегко просить,
Но все ж, прошу меня простить,
За слезы, грубость и печаль,
За сказанное невзначай,
За то, что сделано ни так,
Серьезный грех или пустяк...
Прошу, обиды не таить,
Прошу, меня за все простить.
К чему друг друга осуждать,
Ведь Бог учил нас всех прощать!
***
С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!
Прошу я вас сегодня
За все меня простить
И на меня обиды
Из сердца отпустить!
Поздравления на Прощеное воскресенье в прозе
Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.
***
Сегодня, я прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать — значит быть прощеным. Прости меня!
***
Бог, конечно, всех простит, а я прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!
Вітання з Прощеною неділею
У Прощену неділю
Просіть у всіх прощення,
Млинцями пригощайте
І самі всіх прощайте!
***
Тебе сьогодні вітаю з непростою неділею: воно значиться Прощеним, світлим, добрим і святим. Я хочу з чистим серцем попросити у тебе хочу прощення, щоб зі спокійною совістю можна було жити далі.
***
Очисти душу і розум,
Прощення у всіх проси,
І Бог гріхи разом
Сьогодні теж простить!
***
Я дуже вас прошу: пробачте, відкиньте обітницю помсти і відпустіть гнів на волю, щоб у гніві не наробити лиха. Живіть цим днем, майже весняним, злості у серці не тримаючи, щоб вас з прощеною неділею привітати всі могли, як я!
***
Прости мене, мій милий друже!
Мої безглузді метання.
Щиро бажаю тобі:
Любові, добра і процвітання!
***
З прощеною неділею я усіх вітаю,
Й прощати всіх сьогодні я вам побажаю.
Адже той прощений, хто других прощає,
Зло і негаразди вже не пригадає.
Із чистим серцем в піст потрібно увійти,
Щоб гармонію в житті, вам скоріш знайти!