УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи празника

6 сентября 2021, 13:19

Когда теща пекла зятю блины и что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу - расскажет Главред

Масленица 2022
Масленица 2022 / znaj.ua

Праздник проводов зимы и начала весны в народе имеет народное название Масленица. Гуляния, которые продолжаются неделю предшествуют началу Великого поста и Мясоеда. Когда начинается Масленица в 2022 году, разбирался Главред.

О том, когда будем отмечать Пасху в следующем году, читайте в нашем материале: Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Когда Масленица 2022

Неделя Масленицы завершается началом Великого поста, который длится 50 дней. По окончанию поста христиане празднуют Воскресение Господне или Пасху. В 2022 Масленичная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта.

Масленица 2022: традиции

Каждый день Масленичных празднований имеет свои традиции. В понедельник хозяйки занимаются выпечкой блинов и угощают родных. Во вторник начинаются сватовство. Среда – особенный день – лакомка – когда теща печет блины своему зятю. Четверг, пятница и суббота – дни, когда люди навещают родственников и ходят друг другу в гости. Пятницу также называют тещины вечерки, когда теща навещает зятя и его жена печет блины и угощает маму, которая может прийти с подругами.

В воскресенье принято просить прощения друг у друга и сжигать соломенное чучело. Этот день называется Прощенное воскресенье. Предки верили, что обряд сжигания поторопит наступление весны и принесет щедрый урожай. Также в воскресенье было принято ходить в баню. Оставшуюся еду сжигали.

Реклама

Читайте такжеКогда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

Что нельзя делать на Масленицу

В первый день Масленицы нельзя было грустить. Это могло отпугнуть удачу. Этот период нужно было провести в мире и согласии с окружающими. Нельзя было ссориться, сквернословить и злиться.

Масленица делится на два периода:

  • Узкая Масленица – понедельник, вторник и среда – дни, когда можно выполнять легкую домашнюю работу;
  • Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье – начало народных гуляний.

Традиция печь блины на Масленицу пришла с языческих времен. Они символизировали Весенний солнцеворот – точку, когда дневной свет побеждал тьму ночи.

viber
Масленица 2022
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи празника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудностиФинансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарованиеЛунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессииХолостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии Финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейнеФиналистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открыткиУспение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

Последние новости

13:43

"Желтую" зону карантина в Украине введут с 13 сентября - глава Минздрава

13:40

Фанаты обокрали популярного американского рэпера

13:37

Ильич вернулся: в парке на Одесчине установили бюст Ленину

13:33

Covid наступает: у вакцинированных наблюдается только один симптом Видео

13:19

В Минздраве рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно Видео

Реклама
13:19

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи празника

13:15

Нет денег: запуск метро на Виноградарь опять перенесли, названа новая дата

13:05

"Приятно видеть красавца": в небо над захваченным Донецком запустили флаг Украины - яркие фото

12:59

Резкое подорожание на 40%: в Киеве подскочат тарифы на отопление и горячую воду Видео

12:56

Леся Никитюк стала звездой нового романтического реалити шоу на Новом канале

12:56

Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию Видео

12:45

Девушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе: есть раненые

12:35

Кравчук вышел из комы: узнает близких, но не говорит – источник Видео

12:27

"Надо ехать жить в Африку": жители Херсона уже начали получать платёжки за отопление

12:23

Создатели серии игр про Геральта выпускают мангу Ведьмак: Ронин

12:20

Рош ха-Шана 2021 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Фото

12:12

В МВД назвали причину смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

11:55

Эксперт объяснил украинцам, чем опасна накопительная пенсионная система

11:48

В Минздраве предупредили о переходе Украины в "желтую" зону карантина: все ограничения Видео

11:38

Локдаун должен быть для всех: ученый выступил против привилегий для вакцинированных от COVID-19 Видео

Реклама
11:37

"Дружбе" Киева и Москвы пришел конец: в столице демонтировали многострадальный памятник

11:24

Злата Огневич раскрыла, как шоу Холостячка изменило ее личную жизнь

11:21

В одной из гимназий Киева отравились почти 200 детей, слегли и некоторые родители Видео

11:19

Соседи швырнули окурок и запылал балкон: в Днепре пожарные из огня спасли спящую женщину

11:01

Под Харьковом глава родительского комитета прокутила деньги на ремонт детсада

10:58

Украинцам пообещали второе бабье лето и обрадовали скорым потеплением Видео

10:55

Праздновали День знаний: на Ивано-Франковщине массовое отравление детей

10:55

Появился первый кадр из Аквамена-2 с новым костюмом главного героя

10:37

Участница пришла на Танці з зірками с травмой и вопреки призывам врачай Видео

10:32

Изнасиловал 7-летнюю внучку сожительницы: под Запорожьем люди грозят иностранцу самосудом

10:26

Доля иностранных инвестиций в проектах строительства жилья в Киеве достигает 30% - эксперт

10:22

Копы забили до смерти в вытрезвителе: раскрыта хронология гибели украинца в Польше Видео

09:56

Локдауна не избежать, Украина будет "красной" не раньше ноября - Минздрав Видео

09:42

"Кричит и мешает спать": в Одессе мужчина по ночам выгоняет из квартиры жену с грудным сыном

09:27

У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали Видео

09:19

В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Видео

08:49

Украинцам повысят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому ждать прибавки Видео

08:23

Коронавирус в Украине 6 сентября: число жертв пересекло новую "красную" линию Видео

08:12

Яхты и сноубординг: в Сеть слили фото с роскошного отдыха дочери главаря "ДНР" в ОАЭ Видео

07:48

Лето в Украину еще вернется: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю Видео

Реклама
07:45

Зеленский должен политически похоронить "Минск-2" мнение

07:10

Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Видео

07:07

Начали отказывать все органы: появились новые данные о состоянии 7-летнего Андрюши из Черкасс Видео

06:29

Доллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протесты мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем Фото Видео

05:28

Военный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на Украину

05:02

Топ-3 простых и эффективных упражнений для красивой осанки: видео тренировки Видео

04:22

Агент ФСБ в Киеве: в Bellingcat нашли неожиданный след в деле об убийстве Шишова Видео

03:50

Окружение Горбачева поведало главную причину распада СССР Видео

03:02

Диетологи назвали главные ошибки худеющих Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять