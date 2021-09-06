Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи празника

Масленица 2022 / znaj.ua

Праздник проводов зимы и начала весны в народе имеет народное название Масленица. Гуляния, которые продолжаются неделю предшествуют началу Великого поста и Мясоеда. Когда начинается Масленица в 2022 году, разбирался Главред.

О том, когда будем отмечать Пасху в следующем году, читайте в нашем материале: Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Когда Масленица 2022

Неделя Масленицы завершается началом Великого поста, который длится 50 дней. По окончанию поста христиане празднуют Воскресение Господне или Пасху. В 2022 Масленичная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта.

Масленица 2022: традиции

Каждый день Масленичных празднований имеет свои традиции. В понедельник хозяйки занимаются выпечкой блинов и угощают родных. Во вторник начинаются сватовство. Среда – особенный день – лакомка – когда теща печет блины своему зятю. Четверг, пятница и суббота – дни, когда люди навещают родственников и ходят друг другу в гости. Пятницу также называют тещины вечерки, когда теща навещает зятя и его жена печет блины и угощает маму, которая может прийти с подругами.

В воскресенье принято просить прощения друг у друга и сжигать соломенное чучело. Этот день называется Прощенное воскресенье. Предки верили, что обряд сжигания поторопит наступление весны и принесет щедрый урожай. Также в воскресенье было принято ходить в баню. Оставшуюся еду сжигали.

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Что нельзя делать на Масленицу

В первый день Масленицы нельзя было грустить. Это могло отпугнуть удачу. Этот период нужно было провести в мире и согласии с окружающими. Нельзя было ссориться, сквернословить и злиться.

Масленица делится на два периода:

Узкая Масленица – понедельник, вторник и среда – дни, когда можно выполнять легкую домашнюю работу;

Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье – начало народных гуляний.

Традиция печь блины на Масленицу пришла с языческих времен. Они символизировали Весенний солнцеворот – точку, когда дневной свет побеждал тьму ночи.