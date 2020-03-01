Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами

Поздравления с Днём кошек в Украине и России рассылают 1 марта. В праздник пушистых повелителей сердец прикольные картинки с Днем кошек придутся кстати.
День кошек мир отмечает не раз и даже не два в году. Уже звучали поздравления с Днем кошек в Польше – 17 февраля и в Японии – 22 февраля. Из национальных праздников есть еще День кошки в США 29 октября и День черного кота в Италии 17 ноября.
Международный день кошек 2020 – или, как еще говорят, Всемирный день кошек – пройдет под конец лета: в этом случае можно поздравить с Днем кошек 8 августа.
День кошек 2020 Украина и Россия отмечают 1 марта. То есть наши коты – самые мартовские коты в мире.
По этому поводу Главред подобрал самые лучшие поздравления с Днём кошек – прикольные картинки с Днем кошек, поздравления своими словами (в прозе) и стихи, а также красивые картинки – гифки с Днем кошек.
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Поздравления с Днем кошек в прозе, стихах и смс
Мурчаще поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, загадочных и мимишных домашних питомцев! Желаем вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть ваше общение приносит взаимную радость.
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Кошка – преданный питомец,
Милый, нежный и родной!
Так поздравим их сегодня,
В праздник кошечек простой!
Кошки любят безгранично,
Дарят ласку и тепло.
Как погладишь их по спинке,
Сразу на душе светло.
Так подарим им вниманье,
Много вкусностей в ответ.
Потому что в мире лучше,
Друга кошки просто нет!
***
С Днём кошек! Пусть милое мурлыкающее создание дарит нежность и радость, умиление и уют. Желаю и себя чувствовать весёлым котофеем, готовым к приключениям. Люби мягкие и пушистые лапки и пусть эти лапки всегда дарят тебе свое тепло.
***
День сегодня необычный,
Мягкий и пушистый,
Кошечки справляют праздник,
"Мур-р-р" звучит лучисто.
Всем хвостатым-полосатым
Здравия желаю,
А хозяев с днем прекрасным
Нежно поздравляю.
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Кошка – один из старейших спутников человека. Всегда чуть независимы, хранят тайны и круглые сутки готовы лезть под руку за лаской, или хранить сон хозяев, отгоняя кошмары… Поздравляю с Днем кошек! Начало марта, самое кошачье время! Пусть каждая кошка будет при добром хозяине и миске молока!
***
Первый день весны встречаем,
День всех кошек отмечаем!
Пусть всегда им будет пища,
А бродячим и жилища!
Пусть их любят и ласкают,
Никогда их не ругают!
Пожелаем мы всем сердцем,
Чтоб о ноги век тереться,
Их хозяевам терпенья,
Доброго всем настроенья!