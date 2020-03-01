Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами

День кошек 1 марта – прикольные картинки, гифки и поздравления с Днём кошек / 1zoom.ru

День кошек мир отмечает не раз и даже не два в году. Уже звучали поздравления с Днем кошек в Польше – 17 февраля и в Японии – 22 февраля. Из национальных праздников есть еще День кошки в США 29 октября и День черного кота в Италии 17 ноября.

Международный день кошек 2020 – или, как еще говорят, Всемирный день кошек – пройдет под конец лета: в этом случае можно поздравить с Днем кошек 8 августа.

День кошек 2020 Украина и Россия отмечают 1 марта. То есть наши коты – самые мартовские коты в мире.

По этому поводу Главред подобрал самые лучшие поздравления с Днём кошек – прикольные картинки с Днем кошек, поздравления своими словами (в прозе) и стихи, а также красивые картинки – гифки с Днем кошек.

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Поздравления с Днем кошек в прозе, стихах и смс

Мурчаще поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, загадочных и мимишных домашних питомцев! Желаем вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть ваше общение приносит взаимную радость.

***

Кошка – преданный питомец,

Милый, нежный и родной!

Так поздравим их сегодня,

В праздник кошечек простой!

Кошки любят безгранично,

Дарят ласку и тепло.

Как погладишь их по спинке,

Сразу на душе светло.

Так подарим им вниманье,

Много вкусностей в ответ.

Потому что в мире лучше,

Друга кошки просто нет!

***

С Днём кошек! Пусть милое мурлыкающее создание дарит нежность и радость, умиление и уют. Желаю и себя чувствовать весёлым котофеем, готовым к приключениям. Люби мягкие и пушистые лапки и пусть эти лапки всегда дарят тебе свое тепло.

***

День сегодня необычный,

Мягкий и пушистый,

Кошечки справляют праздник,

"Мур-р-р" звучит лучисто.

Всем хвостатым-полосатым

Здравия желаю,

А хозяев с днем прекрасным

Нежно поздравляю.

***

Кошка – один из старейших спутников человека. Всегда чуть независимы, хранят тайны и круглые сутки готовы лезть под руку за лаской, или хранить сон хозяев, отгоняя кошмары… Поздравляю с Днем кошек! Начало марта, самое кошачье время! Пусть каждая кошка будет при добром хозяине и миске молока!

***

Первый день весны встречаем,

День всех кошек отмечаем!

Пусть всегда им будет пища,

А бродячим и жилища!

Пусть их любят и ласкают,

Никогда их не ругают!

Пожелаем мы всем сердцем,

Чтоб о ноги век тереться,

Их хозяевам терпенья,

Доброго всем настроенья!

Картинки и открытки с Днем кошек

Красивые картинки с Днем кошек / bonnycards.ru

Красивые картинки с Днем кошек / bonnycards.ru

Красивые картинки с Днем кошек / bonnycards.ru

Красивые картинки с Днем кошек / bonnycards.ru

Красивые картинки с Днем кошек / bonnycards.ru

Гифки с Днем кошек