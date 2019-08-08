Всемирный день кошек 2019: что за праздник и как поздравить

Главред на День котов подобрал смешные картинки с Днем кошек, а также анимацию с праздником.
8 августа – День кошек 2019 международного уровня, то есть Всемирный день кошек.
Есть и региональные праздники. К примеру:
- День кошек в России отмечается 1 марта,
- День кошек в Японии – 22 февраля,
- в США – 29 октября,
- в Польше – 17 февраля.
Украина же День кошек 2019 (День котов) отмечает вместе с мировым сообществом в этот четверг.
Так что Главред поздравляет всех хозяев этих пушистых даров природы и желает им – кошкам – и их друзьям, чтоб жизнь не гладила против шерсти, здоровья хватало на все девять жизней, а любовь была нежной, как шерстка котенка.
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Открытки на Всемирный день кошек 8 августа
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