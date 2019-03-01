С первым днем весны: прикольные поздравления с 1 марта в красивых открытках, гифках и на словах

1 марта 2019, 01:22

Главред собрал самые яркие и солнечные поздравления с весной 2019.

  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников
  • Красивые картинки с первым днем весны – 1 марта Фото из открытых источников

Первый день весны по календарю – это 1 марта. Хотя с метеорологической точки зрения весна в Украине в 2019-м ожидается не раньше апреля. Впрочем, потепление в Украине начнется уже с 4 марта.

Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

Как сообщалось, в начале февраля в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы. Видео не поверили даже ученые.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца нас ждут магнитные бури и колебанияВ свою очередь астролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019. В начале весны возможны ошибки в финансовой сфере, отметила эксперт.

Главным праздником марта, несомненно, станет Международный женский день. Главред уже выяснил, какие выходные на 8 марта ждут украинцев.

И, конечно, мы собрали самые яркие и солнечные поздравления с весной 2019.

Поздравления с первым днем весны в прозе

3 смс - 186 символов:

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

***

3 смс - 145 символов:

Поздравляем Вас с наступлением самого юного, светлого и радостного времени года — весны! Пусть в Ваших душах всегда будет тепло, свет и оптимизм.

***

4 смс - 238 символов:

От всей души поздравляем Вас с началом весны! пусть отогреются сердца от зимней стужи, пусть вместе с первыми лучами солнышка в Ваш дом заглянет радость и тепло. Желаем новых впечатлений, общения с друзьями, позитива и массу удовольствия.

***

В этот первый день весны хочу пожелать всем пробуждения от грусти, пусть радость от весеннего обновления прогонит всю зимнюю усталость. Желаю всем не опоздать на праздник жизни и не пропустить все самое важное за чередой обычных дел.

***

В этот первый весенний денек тебе пожелаю успехов во всех твоих проектах. В любви, в лотерейных розыгрышах и в жизненной суете пусть встречаются только счастливые и выигрышные билетики. Пускай весна подарит головокружительное счастье и безграничное настроение. А противоположный пол утратит рассудок от твоей привлекательности!

С первым днем весны: стихи

2 смс - 124 символа:

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть все в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

***

3 смс - 165 символов:

С первым днем весенним!

Зима уж позади!

Много света, радости

Пусть будет впереди!

Болезни и тревоги,

Как сосульки, тают!

Любовь, тепло и счастье

Сердца переполняют!

***

3 смс - 192 символа:

Вот и первый день весны,

Как же долго ждали мы!

Пусть она растопит лед,

Счастье и любовь несет.

Пусть весенний этот день

Из души прогонит день.

Пусть улучшит настроение

И подарит вдохновение.

***

Сегодня началась весна

И во все двери постучала,

Природа ожила от сна

И наводить порядок стала.

Так пусть весенний Первый день

Несет покой, любовь и нежность,

Чтоб все ушли невзгоды в тень,

И только петь душе хотелось!

Привітання з першим днем весни

Хай зігрівають душу Вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Хай розмаїття весни прикрашає вам кожну хвилину, лелечий клич запросить до мандрівки у казкову і дивну країну! Щастя вам і натхнення!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Вітаю усіх з першим днем довгоочікуваної весни! Нехай теплота, яку вона з собою принесений, зігріє ваші душі і наповнить серця. Бажаю вам сонячних, радісних і щасливих днів. А ще хочеться побажати взаємної любові, здоров’я та позитиву.

***

Перше березня. Пролісок

Ще не прокинувся у лісі.

Але сонце вже гріє! Як завжди

З посмішкою зустрічаймо весну.

***

Нехай весна постукає у Ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів та аромат квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця весна принесе натхнення, легкість і шанобливість. Щоб щоранку Ви прокидалися з задоволенням, вдихаючи на повні груди прийшов день. З першим днем весни!

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