С первым днем весны: прикольные поздравления с 1 марта в красивых открытках, гифках и на словах

Главред собрал самые яркие и солнечные поздравления с весной 2019.
Первый день весны по календарю – это 1 марта. Хотя с метеорологической точки зрения весна в Украине в 2019-м ожидается не раньше апреля. Впрочем, потепление в Украине начнется уже с 4 марта.
Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.
Ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.
Как сообщалось, в начале февраля в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы. Видео не поверили даже ученые.
Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца нас ждут магнитные бури и колебанияВ свою очередь астролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019. В начале весны возможны ошибки в финансовой сфере, отметила эксперт.
Главным праздником марта, несомненно, станет Международный женский день. Главред уже выяснил, какие выходные на 8 марта ждут украинцев.
И, конечно, мы собрали самые яркие и солнечные поздравления с весной 2019.
Поздравления с первым днем весны в прозе
3 смс - 186 символов:
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.
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3 смс - 145 символов:
Поздравляем Вас с наступлением самого юного, светлого и радостного времени года — весны! Пусть в Ваших душах всегда будет тепло, свет и оптимизм.
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4 смс - 238 символов:
От всей души поздравляем Вас с началом весны! пусть отогреются сердца от зимней стужи, пусть вместе с первыми лучами солнышка в Ваш дом заглянет радость и тепло. Желаем новых впечатлений, общения с друзьями, позитива и массу удовольствия.
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В этот первый день весны хочу пожелать всем пробуждения от грусти, пусть радость от весеннего обновления прогонит всю зимнюю усталость. Желаю всем не опоздать на праздник жизни и не пропустить все самое важное за чередой обычных дел.
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В этот первый весенний денек тебе пожелаю успехов во всех твоих проектах. В любви, в лотерейных розыгрышах и в жизненной суете пусть встречаются только счастливые и выигрышные билетики. Пускай весна подарит головокружительное счастье и безграничное настроение. А противоположный пол утратит рассудок от твоей привлекательности!
С первым днем весны: стихи
2 смс - 124 символа:
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть все в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
***
3 смс - 165 символов:
С первым днем весенним!
Зима уж позади!
Много света, радости
Пусть будет впереди!
Болезни и тревоги,
Как сосульки, тают!
Любовь, тепло и счастье
Сердца переполняют!
***
3 смс - 192 символа:
Вот и первый день весны,
Как же долго ждали мы!
Пусть она растопит лед,
Счастье и любовь несет.
Пусть весенний этот день
Из души прогонит день.
Пусть улучшит настроение
И подарит вдохновение.
***
Сегодня началась весна
И во все двери постучала,
Природа ожила от сна
И наводить порядок стала.
Так пусть весенний Первый день
Несет покой, любовь и нежность,
Чтоб все ушли невзгоды в тень,
И только петь душе хотелось!
Привітання з першим днем весни
Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
***
Хай розмаїття весни прикрашає вам кожну хвилину, лелечий клич запросить до мандрівки у казкову і дивну країну! Щастя вам і натхнення!
***
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
***
Вітаю усіх з першим днем довгоочікуваної весни! Нехай теплота, яку вона з собою принесений, зігріє ваші душі і наповнить серця. Бажаю вам сонячних, радісних і щасливих днів. А ще хочеться побажати взаємної любові, здоров’я та позитиву.
***
Перше березня. Пролісок
Ще не прокинувся у лісі.
Але сонце вже гріє! Як завжди
З посмішкою зустрічаймо весну.
***
Нехай весна постукає у Ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів та аромат квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця весна принесе натхнення, легкість і шанобливість. Щоб щоранку Ви прокидалися з задоволенням, вдихаючи на повні груди прийшов день. З першим днем весни!