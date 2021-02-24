Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021

Как отдыхаем в марте 2021 года: будет ли выходной на 8 Марта или его отменили – и сколько рабочих дней всего будет в марте, выяснил Главред.
Дополнительные выходные в марте 2021 года Украина традиционно добирает за счет женского праздника 8 Марта. Несмотря на долгие дискуссии о необходимости декоммунизировать Международный женский день – тот по-прежнему остается в календаре официальных выходных дней в Украине.
Поэтому в марте 2021 украинцев ожидают 9 выходных дней и 22 рабочих дня. Отрабатывать за 8 Марта не придется – поэтому переноса рабочих дней не будет.
Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днямиСамо 8 Марта выпало на понедельник – таким образом первые же выходные в марте 2021 в Украине будут удлиненным уик-эндом: украинцы отдохнут с субботы по понедельник (с 6 по 8 марта) включительно.
Остальные выходные в марте – это традиционные субботы и воскресенья: 13 и 14 марта, 20 и 21 марта, 27 и 28 марта.
Несмотря на то, что выходных в этом месяце будет не так уж и много – церковных праздников на март 2021 выпало хоть отбавляй. Детальнее читайте в нашем материале Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост.
Кроме того, последние выходные марта – это традиционное время, когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести в ночь с 27 на 28 марта – на один час вперед.
Праздники в марте 2021
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
- 6 марта - Вселенская родительская суббота
- 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
- 8 марта - Международный женский день, начало Масленицы
- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея
- 12 марта - Международный день сна
- 13 марта - День землеустроителя Украины
- 14 марта - Прощеное воскресенье, Международный день числа Пи, День украинского добровольца, Международный день планетариев
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
- 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 19 марта - День клиента
- 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
- 21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день поэзии, Международный день лесов, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
- 22 марта - День таксиста, Всемирный день водных ресурсов
- 23 марта - Всемирный день метеоролога
- 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины
- 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах