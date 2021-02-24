УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021

24 февраля 2021, 16:19

Как отдыхаем в марте 2021 года: будет ли выходной на 8 Марта или его отменили – и сколько рабочих дней всего будет в марте, выяснил Главред.

Выходные в марте 2021 Украина 8 марта 2021 - выходной или нет
Выходные в марте 2021 Украина: 8 марта 2021 - выходной или нет / 1zoom.ru

Дополнительные выходные в марте 2021 года Украина традиционно добирает за счет женского праздника 8 Марта. Несмотря на долгие дискуссии о необходимости декоммунизировать Международный женский день – тот по-прежнему остается в календаре официальных выходных дней в Украине.

Поэтому в марте 2021 украинцев ожидают 9 выходных дней и 22 рабочих дня. Отрабатывать за 8 Марта не придется – поэтому переноса рабочих дней не будет.

Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днямиСамо 8 Марта выпало на понедельник – таким образом первые же выходные в марте 2021 в Украине будут удлиненным уик-эндом: украинцы отдохнут с субботы по понедельник (с 6 по 8 марта) включительно.

Остальные выходные в марте – это традиционные субботы и воскресенья: 13 и 14 марта, 20 и 21 марта, 27 и 28 марта.

Несмотря на то, что выходных в этом месяце будет не так уж и много – церковных праздников на март 2021 выпало хоть отбавляй. Детальнее читайте в нашем материале Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост.

Кроме того, последние выходные марта – это традиционное время, когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести в ночь с 27 на 28 марта – на один час вперед.

Праздники в марте 2021

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
  • 6 марта - Вселенская родительская суббота
  • 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
  • 8 марта - Международный женский день, начало Масленицы
  • 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея
  • 12 марта - Международный день сна
  • 13 марта - День землеустроителя Украины
  • 14 марта - Прощеное воскресенье, Международный день числа Пи, День украинского добровольца, Международный день планетариев
  • 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
  • 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
  • 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 19 марта - День клиента
  • 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
  • 21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день поэзии, Международный день лесов, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
  • 22 марта - День таксиста, Всемирный день водных ресурсов
  • 23 марта - Всемирный день метеоролога
  • 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
  • 26 марта - День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах

8 марта март новости Украины Календарь выходных 2021 в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постовВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов 23 февраля – какие поздравления дарят сегодня23 февраля – какие поздравления дарят сегодня Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делатьПравославные родительские субботы 2021 – календарь и что делать Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечатьКогда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать
Следующий материал

Последние новости

16:19
Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021
16:11
Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт Видео
16:10
В Сеть слили новые кадры из фильма Человек-паук 3
16:06
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
15:54
Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона Видео
Реклама
15:42
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
15:22
Украина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года Видео
15:21
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
15:18
В Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны Видео
15:04
Известный сербский актер получил российское гражданство
15:03
"Азовсталь" потратит на ремонт воздухонагревателей 7 млн долларов
15:03
"Не*рен было столько рожать": водитель маршрутки выгнал на улицу детей-льготников Видео
14:57
Похудение и беременность: как одно влияет на другое Видео
14:52
В Steam появилась страница и системные требования Days Gone Фото
14:45
Украинцев могут обмануть с оплатой нелегальной работы за границей - эксперт
14:38
Жерар Депардье ответил на публичное обвинение в изнасиловании
14:30
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
14:03
Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19 Видео
14:00
Обнародованы тарифы на газ для населения в марте Видео
13:58
Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что нового
Реклама
13:57
Кристина Решетник поразила красотой в крошечном бикини
13:52
В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев Видео
13:26
В Украине сделали первую прививку от коронавируса Видео
13:06
Карантин в Киеве с 24 февраля: что запрещено в столице Видео
13:05
Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство Видео
12:58
Все владельцы PlayStation 4 и 5 бесплатно получат Ratchet & Clank Видео
12:49
Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Видео
12:31
Создательница Спіймати Кайдаша показала трейлер фильма Погані дороги Видео
12:30
"Чемодан, вокзал, Россия": в Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ
12:30
Sony продолжает переносить свои консольные эксклюзивы на ПК Видео
12:12
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году Фото Видео
12:05
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
12:04
Украина наглухо закрывается для автомобилей с приднестровскими номерами Видео
11:57
Украинцев на выходных ждут плюсовая температура и снегопады Видео
11:33
Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз
11:32
Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС Видео
11:15
Чем здоровые легкие отличаются от легких курильщика Видео
10:57
Социологи озвучили новый президентский рейтинг Зеленского Видео
10:57
В СНБО объявили о хакерской атаке из России, аналогичной удару по Solarwinds в США Видео
10:55
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Видео
Реклама
10:49
Ксения Мишина смешным видео подтвердила участие в Липсинк баттл на 1+1 Видео
10:28
Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком мнение
10:15
Стало известно условие отправки школьников на дистанционное обучение Видео
10:15
На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов Видео
10:10
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
09:53
Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины Видео
09:46
Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН Видео
09:45
У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта Видео
09:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
09:39
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять