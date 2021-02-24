Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021

Выходные в марте 2021 Украина: 8 марта 2021 - выходной или нет / 1zoom.ru

Дополнительные выходные в марте 2021 года Украина традиционно добирает за счет женского праздника 8 Марта. Несмотря на долгие дискуссии о необходимости декоммунизировать Международный женский день – тот по-прежнему остается в календаре официальных выходных дней в Украине.

Поэтому в марте 2021 украинцев ожидают 9 выходных дней и 22 рабочих дня. Отрабатывать за 8 Марта не придется – поэтому переноса рабочих дней не будет.

Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днямиСамо 8 Марта выпало на понедельник – таким образом первые же выходные в марте 2021 в Украине будут удлиненным уик-эндом: украинцы отдохнут с субботы по понедельник (с 6 по 8 марта) включительно.

Остальные выходные в марте – это традиционные субботы и воскресенья: 13 и 14 марта, 20 и 21 марта, 27 и 28 марта.

Несмотря на то, что выходных в этом месяце будет не так уж и много – церковных праздников на март 2021 выпало хоть отбавляй. Детальнее читайте в нашем материале Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост.

Кроме того, последние выходные марта – это традиционное время, когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести в ночь с 27 на 28 марта – на один час вперед.

Праздники в марте 2021