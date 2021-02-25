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Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост

25 февраля 2021, 05:30

Православный церковный календарь на март 2021 года подскажет, какой сегодня церковный праздник в Украине.

Православный календарь март 2021 Великий пост 2021 Масленица
Православный календарь - март 2021: Великий пост 2021 / 1zoom.ru

Церковный православный календарь на март 2021 года говорит, что церковные праздники в марте 2021 будут явлением частым. И хотя великих двунадесятых православных праздников в этом месяце и нет – но зато очень много народно любимых дней, таких как Масленица 2021, праздник Иоанна Предтечи (сразу и первое, и второе обретение его главы), Прощеное воскресенье 2021, праздник 40 святых и Теплый Алексей в 2021 году.

Причем именно на март выпала первая родительская суббота в 2021 году – особый день поминовения усопших близких людей. Это Мясопустная родительская суббота 2021 – первая Вселенская родительская суббота в 2021 году. Затем будет еще Вторая родительская суббота Великого поста – 27 марта. Детальнее читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

На март же выпало начало Великого поста в 2021 году. Помимо него будут еще однодневные посты – 3 и 5 марта. А вот с 8 по 14 марта постных дней нет: это Масленичная неделя 2021. Детальнее читайте в нашем материале Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням.

Какой сегодня праздник церковный 1 марта 2021 (понедельник)

  • Святого Макария митpополита Московского и Коломенского.

Какой сегодня праздник церковный 2 марта 2021 (вторник)

  • Великомученика Феодора Тирона. Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.

Какой сегодня праздник церковный 3 марта 2021 (среда)

  • Святого Льва, папы Римского.
  • Пpеподобного Космы Яхромского.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 4 марта 2021 (четверг)

  • Преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских.
  • Апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

Какой сегодня праздник церковный 5 марта 2021 (пятница)

  • Благоверного князя Ярослава Мудрого.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 6 марта 2021 (суббота)

  • Козельщанской иконы Божией Матери.
  • Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота в 2021 году.

Какой сегодня праздник церковный 7 марта 2021 (воскресенье)

  • Неделя о страшном суде (мясопустная) в 2021 году.

Какой сегодня праздник церковный 8 марта 2021 (понедельник)

  • Масленица в 2021 году (сырная седмица) – с 8 по 14 марта. Сплошная седмица, без мяса.
  • Священномученика Поликарпа, eпископа Смирнского. Преподобный Поликарпа Брянского.
  • Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 9 марта 2021 (вторник)

Какой сегодня праздник церковный 10 марта 2021 (среда)

  • Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
  • Священномученика Александра пресвитера, преподобной ученицы Мстиславы.
  • Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 11 марта 2021 (четверг)

  • Святителя Порфирия, архиепископа.
  • Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 12 марта 2021 (пятница)

  • Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
  • Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 13 марта 2021 (суббота)

  • Преподобного Василия исповедника.
  • Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 14 марта 2021 (воскресенье)

Какой сегодня праздник церковный 15 марта 2021 года (понедельник)

Какой сегодня праздник церковный 16 марта 2021 (вторник)

  • Волоколамской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 17 марта 2021 (среда)

  • День памяти благоверного князя Даниила Московского.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 18 марта 2021 (четверг)

  • Иконы Божией Матери Воспитание.
  • Обретение мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 19 марта 2021 (пятница)

  • Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею Еленою в Иерусалиме.
  • Празднование икон Божией Матери: Ченстоховскoй, Шестоковской и Благодатное небо.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 20 марта 2021 (суббота)

  • Иконы Божией Матери Споручница грешных.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 21 марта 2021 (воскресенье)

  • Неделя первая Великого поста в 2021 году, Торжество Православия в 2021 году.
  • Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 22 марта 2021 (понедельник)

Какой сегодня праздник церковный 23 марта 2021 (вторник)

  • Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 24 марта 2021 (среда)

  • Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 25 марта 2021 (четверг)

  • Преподобного Феофана, исповедника.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 26 марта 2021 (пятница)

  • Молдавской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 27 марта 2021 (суббота)

  • Вселенская родительская суббота 2-й седмицы Великого поста – поминовение усопших.
  • Празднование Феодоровской-Комстромской икoны Божией Матери.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 28 марта 2021 (воскресенье)

  • Неделя святого Георгия Паламы в 2021 году, вторая неделя Великого поста 2021.
  • Священномученика Алексия пресвитерa.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 29 марта 2021 (понедельник)

  • Третья седмица Великого поста 2021.
  • Преподобного Христодула Патмосского чудотворца.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 30 марта 2021 (вторник)

Какой сегодня праздник церковный 31 марта 2021 (среда)

  • Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
  • Постный день.

Православный календарь на март 2021 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на март 2021 распечатать

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