Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост

Православный церковный календарь на март 2021 года подскажет, какой сегодня церковный праздник в Украине.
Церковный православный календарь на март 2021 года говорит, что церковные праздники в марте 2021 будут явлением частым. И хотя великих двунадесятых православных праздников в этом месяце и нет – но зато очень много народно любимых дней, таких как Масленица 2021, праздник Иоанна Предтечи (сразу и первое, и второе обретение его главы), Прощеное воскресенье 2021, праздник 40 святых и Теплый Алексей в 2021 году.
Причем именно на март выпала первая родительская суббота в 2021 году – особый день поминовения усопших близких людей. Это Мясопустная родительская суббота 2021 – первая Вселенская родительская суббота в 2021 году. Затем будет еще Вторая родительская суббота Великого поста – 27 марта. Детальнее читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.
На март же выпало начало Великого поста в 2021 году. Помимо него будут еще однодневные посты – 3 и 5 марта. А вот с 8 по 14 марта постных дней нет: это Масленичная неделя 2021. Детальнее читайте в нашем материале Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням.
Какой сегодня праздник церковный 1 марта 2021 (понедельник)
- Святого Макария митpополита Московского и Коломенского.
Какой сегодня праздник церковный 2 марта 2021 (вторник)
- Великомученика Феодора Тирона. Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.
Какой сегодня праздник церковный 3 марта 2021 (среда)
- Святого Льва, папы Римского.
- Пpеподобного Космы Яхромского.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 4 марта 2021 (четверг)
- Преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских.
- Апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.
Какой сегодня праздник церковный 5 марта 2021 (пятница)
- Благоверного князя Ярослава Мудрого.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 6 марта 2021 (суббота)
- Козельщанской иконы Божией Матери.
- Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота в 2021 году.
Какой сегодня праздник церковный 7 марта 2021 (воскресенье)
- Неделя о страшном суде (мясопустная) в 2021 году.
Какой сегодня праздник церковный 8 марта 2021 (понедельник)
- Масленица в 2021 году (сырная седмица) – с 8 по 14 марта. Сплошная седмица, без мяса.
- Священномученика Поликарпа, eпископа Смирнского. Преподобный Поликарпа Брянского.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 9 марта 2021 (вторник)
- Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Детальнее читайте в нашем материале Обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 10 марта 2021 (среда)
- Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
- Священномученика Александра пресвитера, преподобной ученицы Мстиславы.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 11 марта 2021 (четверг)
- Святителя Порфирия, архиепископа.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 12 марта 2021 (пятница)
- Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 13 марта 2021 (суббота)
- Преподобного Василия исповедника.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 14 марта 2021 (воскресенье)
- Прощеное воскресенье в 2021 году – последний день Масленицы. Детальнее читайте в нашем материале Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение.
- Заговенье на Великий пост 2021.
- Неделя сыропустная в 2021 году. Воспоминание Адамова изгнания.
- День памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия.
- Исключается мясная пища.
Какой сегодня праздник церковный 15 марта 2021 года (понедельник)
- Великий пост в 2021 году – с 15 марта по 1 мая 2021 года. Детальнее читайте в нашем материале Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать.
- Чистый понедельник 2021 – начало Великого поста 2021.
- Празднование иконы Божией Матери, именуемой Державная.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 16 марта 2021 (вторник)
- Волоколамской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 17 марта 2021 (среда)
- День памяти благоверного князя Даниила Московского.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 18 марта 2021 (четверг)
- Иконы Божией Матери Воспитание.
- Обретение мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 19 марта 2021 (пятница)
- Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею Еленою в Иерусалиме.
- Празднование икон Божией Матери: Ченстоховскoй, Шестоковской и Благодатное небо.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 20 марта 2021 (суббота)
- Иконы Божией Матери Споручница грешных.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 21 марта 2021 (воскресенье)
- Неделя первая Великого поста в 2021 году, Торжество Православия в 2021 году.
- Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 22 марта 2021 (понедельник)
- Праздник 40 мучеников Севастийских. Детальнее читайте в нашем материале Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции.
- Начинается вторая седмица Великого поста 2021.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 23 марта 2021 (вторник)
- Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 24 марта 2021 (среда)
- Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 25 марта 2021 (четверг)
- Преподобного Феофана, исповедника.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 26 марта 2021 (пятница)
- Молдавской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 27 марта 2021 (суббота)
- Вселенская родительская суббота 2-й седмицы Великого поста – поминовение усопших.
- Празднование Феодоровской-Комстромской икoны Божией Матери.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 28 марта 2021 (воскресенье)
- Неделя святого Георгия Паламы в 2021 году, вторая неделя Великого поста 2021.
- Священномученика Алексия пресвитерa.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 29 марта 2021 (понедельник)
- Третья седмица Великого поста 2021.
- Преподобного Христодула Патмосского чудотворца.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 30 марта 2021 (вторник)
- День памяти преподобного Алексия, человека Божия. Детальнее читайте в нашем материале Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный 31 марта 2021 (среда)
- Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
- Постный день.
Православный календарь на март 2021 распечатать можно с этой картинки: