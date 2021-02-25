Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост

Православный календарь - март 2021: Великий пост 2021 / 1zoom.ru

Церковный православный календарь на март 2021 года говорит, что церковные праздники в марте 2021 будут явлением частым. И хотя великих двунадесятых православных праздников в этом месяце и нет – но зато очень много народно любимых дней, таких как Масленица 2021, праздник Иоанна Предтечи (сразу и первое, и второе обретение его главы), Прощеное воскресенье 2021, праздник 40 святых и Теплый Алексей в 2021 году.

Причем именно на март выпала первая родительская суббота в 2021 году – особый день поминовения усопших близких людей. Это Мясопустная родительская суббота 2021 – первая Вселенская родительская суббота в 2021 году. Затем будет еще Вторая родительская суббота Великого поста – 27 марта. Детальнее читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

На март же выпало начало Великого поста в 2021 году. Помимо него будут еще однодневные посты – 3 и 5 марта. А вот с 8 по 14 марта постных дней нет: это Масленичная неделя 2021. Детальнее читайте в нашем материале Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням.

Какой сегодня праздник церковный 1 марта 2021 (понедельник)

Святого Макария митpополита Московского и Коломенского.

Какой сегодня праздник церковный 2 марта 2021 (вторник)

Великомученика Феодора Тирона. Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.

Какой сегодня праздник церковный 3 марта 2021 (среда)

Святого Льва, папы Римского.

Пpеподобного Космы Яхромского.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 4 марта 2021 (четверг)

Преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских.

Апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

Какой сегодня праздник церковный 5 марта 2021 (пятница)

Благоверного князя Ярослава Мудрого.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 6 марта 2021 (суббота)

Козельщанской иконы Божией Матери.

Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота в 2021 году.

Какой сегодня праздник церковный 7 марта 2021 (воскресенье)

Неделя о страшном суде (мясопустная) в 2021 году.

Какой сегодня праздник церковный 8 марта 2021 (понедельник)

Масленица в 2021 году (сырная седмица) – с 8 по 14 марта. Сплошная седмица, без мяса.

(сырная седмица) – с 8 по 14 марта. Сплошная седмица, без мяса. Священномученика Поликарпа, eпископа Смирнского. Преподобный Поликарпа Брянского.

Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 9 марта 2021 (вторник)

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи . Детальнее читайте в нашем материале Обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо.

. Детальнее читайте в нашем материале Обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо. Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 10 марта 2021 (среда)

Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Священномученика Александра пресвитера, преподобной ученицы Мстиславы.

Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 11 марта 2021 (четверг)

Святителя Порфирия, архиепископа.

Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 12 марта 2021 (пятница)

Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.

Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 13 марта 2021 (суббота)

Преподобного Василия исповедника.

Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 14 марта 2021 (воскресенье)

Прощеное воскресенье в 2021 году – последний день Масленицы. Детальнее читайте в нашем материале Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение.

– последний день Масленицы. Детальнее читайте в нашем материале Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение. Заговенье на Великий пост 2021.

Неделя сыропустная в 2021 году. Воспоминание Адамова изгнания.

День памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия.

Исключается мясная пища.

Какой сегодня праздник церковный 15 марта 2021 года (понедельник)

Великий пост в 2021 году – с 15 марта по 1 мая 2021 года. Детальнее читайте в нашем материале Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать.

– с 15 марта по 1 мая 2021 года. Детальнее читайте в нашем материале Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать. Чистый понедельник 2021 – начало Великого поста 2021.

Празднование иконы Божией Матери, именуемой Державная.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 16 марта 2021 (вторник)

Волоколамской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 17 марта 2021 (среда)

День памяти благоверного князя Даниила Московского.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 18 марта 2021 (четверг)

Иконы Божией Матери Воспитание.

Обретение мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 19 марта 2021 (пятница)

Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею Еленою в Иерусалиме.

Празднование икон Божией Матери: Ченстоховскoй, Шестоковской и Благодатное небо.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 20 марта 2021 (суббота)

Иконы Божией Матери Споручница грешных.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 21 марта 2021 (воскресенье)

Неделя первая Великого поста в 2021 году, Торжество Православия в 2021 году.

Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 22 марта 2021 (понедельник)

Праздник 40 мучеников Севастийских . Детальнее читайте в нашем материале Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции.

. Детальнее читайте в нашем материале Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции. Начинается вторая седмица Великого поста 2021.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 23 марта 2021 (вторник)

Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 24 марта 2021 (среда)

Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 25 марта 2021 (четверг)

Преподобного Феофана, исповедника.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 26 марта 2021 (пятница)

Молдавской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 27 марта 2021 (суббота)

Вселенская родительская суббота 2-й седмицы Великого поста – поминовение усопших.

– поминовение усопших. Празднование Феодоровской-Комстромской икoны Божией Матери.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 28 марта 2021 (воскресенье)

Неделя святого Георгия Паламы в 2021 году, вторая неделя Великого поста 2021.

Священномученика Алексия пресвитерa.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 29 марта 2021 (понедельник)

Третья седмица Великого поста 2021.

Преподобного Христодула Патмосского чудотворца.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 30 марта 2021 (вторник)

День памяти преподобного Алексия, человека Божия . Детальнее читайте в нашем материале Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня.

. Детальнее читайте в нашем материале Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня. Постный день.

Какой сегодня праздник церковный 31 марта 2021 (среда)

Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Постный день.

Православный календарь на март 2021 распечатать можно с этой картинки: