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8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать

3 марта 2021, 00:44

Светский праздник 8 марта наложился на большой церковный праздник – начало Масленицы 2021, поэтому приметы и традиции предписывают вести себя подобающе.

8 Марта совпало с началом Масленицы в 2021 году что нельзя делать
8 Марта совпало с началом Масленицы в 2021 году: что нельзя делать / 1zoom.ru

8 Марта – праздник женщин и цветов. Однако в 2021 году 8 марта православные отмечают еще и начало Масленичной недели. А это предписывает определенный кодекс поведения для верующих людей.

Масленица 2021 традиционно начинается со дня Встреча, когда первый блин отдавать принято беднякам на помин душ усопших родственников, а еще, по традиции, нужно сходить в гости к сватам. Казалось бы – отличный повод сватам поздравить друг друга еще с Международным женским днем. Но тут важно соблюдать определенные правила поведения.

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Масленица: что нельзя делать в эти дни

Сам праздник стоит начать с традиционного похода в церковь. Если у кого-то нет возможности посетить храм в понедельник – то стоит хотя бы побывать на воскресной службе накануне.

В праздник 8 марта – в первый день Масленицы, как утверждают народные приметы, не рекомендуется:

  • праздновать в грязном доме – при этом одновременно в первые три дня Масленичной недели нельзя работать по дому: так что убрать в доме нужно накануне;
  • отмечать день в одиночестве, грустить;
  • ругаться, говорить и думать бранные слова, провоцировать негатив – особенно за праздничным столом;
  • отказывать кому-то в гостеприимстве;
  • переедать и злоупотреблять алкоголем – стоит помнить про опасность греха чревоугодия.

К слову, о праздничном столе. На Масленицу уже не готовят и не употребляют мясные блюда: идет подготовка к Великому посту 2021 (детальнее читайте в нашем материале Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать). Зато можно смело вертеть блины с рыбой и икрой, творогом, грибами, овощными и фруктовыми начинками.

По примете, первый блин, что съешь на Масленицу, укрепляет здоровье – так что съедать его нужно целиком. А неожиданные гости – к счастью и достатку в доме.

Любопытный факт: в старину в Украине на Масленицу готовили не блины – а по большей части вареники (отсюда и пословица "На Масницю і турок вареника з’їсть"). Так что праздничный стол можно разнообразить еще и этим блюдом.

Про все праздники и посты марта – читайте в нашем материале Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост.

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