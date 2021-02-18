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Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать

18 февраля 2021, 05:33

Какого числа начинается Великий пост в 2021 году, сколько дней он длится, какие продукты можно есть в пост – выяснил Главред.

Великий пост 2021 - сколько дней и что нельзя есть - календарь
Великий пост 2021 - сколько дней и что нельзя есть: календарь / 1zoom.ru

Католический Великий пост 2021 уже начался – как раз на этой неделе. А вот в православии начало Великого поста в 2021 году пришлось на 15 марта. То есть традиционно сразу после Масленицы и за 47 дней до Пасхи 2021.

Самый строгий пост года длится семь недель и завершится 2 мая – на Пасху. При этом подготовка к посту начинается еще 21 февраля (это так называемая Неделя о мытаре и фарисее или Первая приуготовительная седмица к Великому посту), а потом продолжается на Масленичной неделе (с 1 по 15 марта).

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Также на время Великого поста приходятся три из семи родительских суббот. Детальнее читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

Великий пост 2021 – как соблюдать

Во все 47 дней Великого поста категорически нельзя есть продукты животного происхождения:

  • все виды мяса и мясные продукты (от колбасок до блюд с мясными начинками);
  • молоко (то есть под запретом и йогурт, и кефир, и закваски, и прочее из этой серии);
  • творог (брынза, моцарелла, сырки) – это тоже молочный продукт;
  • масло;
  • яйца (включая продукты, в состав которых они входят: майонез и другие соусы, хлеб и сладости).

Рыба, рыбная икра и морепродукты разрешаются лишь трижды – по большим церковным праздникам:

Впрочем, важно не только помнить, что нельзя кушать в Великий пост 2021 – но также посещать церковные службы весь этот период, читать Священное писание и искренне стараться не грешить.

Какие продукты можно есть в пост

Белковые продукты можно заменить соей, бобовыми и орехами, творог – заменить на тофу, а сладкое печенье – сухофруктами (финики, курага, сушеные ананасы и пр.) и фруктовыми десертами (от салатов до смузи).

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Важно помнить, что от поста освобождаются те, у кого есть проблемы со здоровьем (а также беременные женщины) и очень энергоемкие нагрузки по долгу службы (спортсмены, военные, те же грузчики и др.). При современном ритме жизни строго блюсти пост в плане питания получится, пожалуй, у единиц.

Поэтому священники и настаивают, что главное во время поста – поститься духовно, а не телом.

Календарь Великого поста 2021

Великий пост начинается с голодания, то есть в первый день можно лишь воду. Аналогично – и в Страстную пятницу.

В первую и последнюю неделю Великого поста предписывается есть лишь по вечерам, и только в выходные – еще и обедать.

В остальное время календарь питания выглядит так:

  • в понедельник, среду и пятницу – есть только холодную пищу, исключив даже подсолнечное масло;
  • во вторник и четверг – можно готовить горячую еду, но тоже без подсолнечного масла;
  • по выходным – можно добавлять растительное масло и пить немного вина.

Великий пост 2021: меню

Великий пост православный церковный календарь на 2021 год
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