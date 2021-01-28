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Какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник

28 января 2021, 00:19

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число величайших церковных праздников в православии. Что нужно делать в праздник Благовещение – узнал Главред.

Когда Благовещение в 2021 году - традиции, приметы
Благовещение Пресвятой Богородицы. Икона

Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы в 2021 году отмечается в тот же день, что и в предыдущие годы: дата Благовещения неизменна – отличаются лишь даты Благовещения в православии и католического аналога.

К примеру, если забить "Благовещение 2021" в Google, то большинству пользователей поисковик выдаст дату – 25 марта. Однако это как раз дата празднования для католиков. Православное Благовещение в 2021 году празднуется, как и прежде, 7 апреля (праздник в этом году выпал на среду).

Сколько дней длится праздник Благовещение

Благовещение – праздник великий, поэтому одним днем празднование не ограничивается. По канону, у Благовещения есть один день предпразднства и один день попразднства (в этот же день, по православной традиции, отмечается Собор архангела Гавриила – как, например, Собор Иоанна Предтечи отмечается на следующий день после праздника Крещение Господне).

Предпразднство и попразднство откладываются, если Пасха в этом году выпадает на начало апреля: то есть Благовещение отмечается на Страстной или Светлой седмице (так уже было в 2018 году, например, и тогда многих волновало, можно ли печь куличи на Благовещение).

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Как появился праздник Благовещение

Благовещение относится к числу самых древних праздников в честь Пресвятой Богородицы. Праздник Благовещения христиане массово стали отмечать примерно с середины VII века.

По преданию, именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что Она родит Спасителя.

Что нельзя делать в Благовещенье – народные приметы

Запреты для праздника традиционны: воздерживаться от физической работы (в том числе вязать, работать в огороде, убирать в доме и пр.), ссор, уныния, сплетен и злословия. Это запреты церковные.

Читайте такжеВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постовНу и, конечно, не стоит забывать про ограничения в еде: Великий пост в 2021 году будет длиться с 15 марта по 1 мая, то есть Благовещение проходит во время поста. Впрочем, это настолько великий праздник, что в честь него разрешены значительные послабления: можно кушать рыбу и даже выпить немного вина.

Но есть и народные приметы на этот счет. Например, по народным приметам, в праздник 7 апреля нельзя:

  • зажигать в доме свечи – а то, мол, ангела не заметишь;
  • надевать новые вещи – испортятся;
  • что-то крутить;
  • стричься и мыть голову (даже есть поговорка "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет").

Что нужно делать в праздник Благовещение и что пекут на праздник Благовещение

А какую же тогда работу можно делать на Благовещение? Не только молиться и поститься – но еще можно и нужно ухаживать за детьми и домашними животными. Также можно смело заниматься рабочими вопросами, если человек в этот день работает.

Также церковь только приветствует помощь ближнему, особенно – если это старики или больные люди.

Накануне верующие пекут постных птичек из теста. По поверью, они возвещают о приходе весны. Так как Благовещение в народной традиции – это время, когда приходит весна.

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Какие молитвы нужно читать на Благовещение

На Благовещение принято молиться Деве Марии. У Богородицы в праздник 7 апреля просят помочь:

  • очиститься от грехов;
  • освободиться от одиночества;
  • послать любовь;
  • здоровья и защиты для детей;
  • наладить отношения в семье;
  • исцелиться от бесплодия.

Молитва перед иконой на Благовещение

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Благовещение от бед, горя и нищеты и другие молитвы – читайте в нашем материале Благовещение – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.

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