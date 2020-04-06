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Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги

6 апреля 2020, 05:48

Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Главреда.

Благовещение 2020 – что нельзя делать, молитвы на любовь и деньги
Благовещение 2020 – что нельзя делать, молитвы на любовь и деньги / otkritkiok.ru

Благовещение 2020 – если полностью, то Благовещение Пресвятой Богородицы – католики уже отметили пару недель назад по старому стилю. А православные отмечают по новому – 7 апреля, то есть уже завтра.

При этом большинство молитв на Благовещение – на удачу, на любовь и беременность – читается в полночь перед праздником. Поэтому Главред заранее выяснил, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы.

1. Благовещение – что категорически нельзя делать:

    ► Какую работу можно делать на Благовещение

    ► Что нельзя делать на Благовещение

2. Приметы на Благовещение – на погоду, деньги и зачатие

3. Благовещение: молитвы – тропарь, от бед, горя и нищеты, о замужестве

4. Заговоры на Благовещение – на деньги, на любовь, на удачу

Благовещение – что категорически нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы – великий церковный праздник 7 апреля. А главная задача любого православного праздника – забота о душе. Всё мирское отходит на задний план.

Читайте такжеСтрастная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делатьПод мирским понимается и работа по дому. То есть рабочая смена, если она выпала на 7-е число, еще воспринимается церковью как повинность, которую человеку необходимо отбыть – и посему не является грехом. Как не является грехом помощь ближнему (к примеру, пожилой одинокой соседке) – это доброе дело и своего рода покаяние.

А вот любая стирка, готовка, глажка или рукоделие (вышивка, вязание и пр.) – всё это отвлекает от мыслей о Боге и своей душе, а потому считается греховным.

Труд не есть грех в христианстве. Но как и сам Господь отдыхал от трудов на седьмой день – так и человеку надлежит отдыхать в предназначенные для этого дни.

Какую работу можно делать на Благовещение

♦ Ухаживать за животными: селянам – за домашней скотиной, хозяевам домашних питомцев – за своими подопечными.

♦ Помогать ближнему своему.

♦ Выполнять служебные обязанности – если смена выпала на праздник.

Читайте такжеБлаговещенская соль: в чем помогает и как приготовить♦ Делать благовещенскую прожаренную соль.

♦ Освящать в церкви семена и саженцы. Тревожить землю до Благовещения считается грехом – а вот в Благовещение Господь благословляет землю, открывая ее для сева. Так что после 7 апреля уже начинаются работы в поле и на огороде.

♦ Просить у Бога славы, счастья и богатства. Вечером на Благовещение загадывают желание на самую большую звезду, после чего добавляют: "Боже, дай мне великую славу!"

Что нельзя делать на Благовещение

  1. Работать по дому.
  2. Стричься (как говорится, "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет") и что-то крутить в руках – от собственных волос до ниток и вязания – иначе судьбу себе запутаешь.
  3. Надевать новые вещи или обувь – такие вещи, по поверью, долго не прослужат или доставят хозяину какие-то неприятности.
  4. Одалживать деньги самому или другим – к бедности.
  5. Играть свадьбу – во время постов вообще не проводят венчаний. Можно только оформить отношения в ЗАГСе.
  6. Зажигать дома свечи – по преданию, за светом свечи можно не заметить благодатный свет Ангела.
  7. Охотиться и убивать животных.
  8. Устраивать шумное веселье.
  9. Есть мясо и другие нескоромные продукты – идет Великий пост 2020 – хотя разрешается рыба и вино.

И маленький бонус: когда-то был вопрос: чего нельзя делать в Благовещение на "Поле чудес". Ответ: спать – а то не будет хорошего урожая.

Приметы на Благовещение

Хорошая погода на Благовещение – к холодной Пасхе, но урожайному году, и наоборот. Поэтому ветер, туман или даже иней 7 апреля сулят голодный год.

Благовещение – приметы на деньги. Чтобы год провести в достатке – нужно первым делом с утра сходить в церковь (до умывания и еды), а после выхода из храма раздать побольше милостыни. Еще один способ – возле храма собрать трав, а потом хранить их целый год за домашней иконой.

Благовещение – приметы для зачатия. Женщине надо на Благовещенье сжевать два вербных "котика" и запить их тремя глотками священной воды.

Молитва на Благовещение

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Перевод: Сегодня начало нашего спасения и осуществление тайны, предопределенной от вечности: Сын Божий становится Сыном Девы и Гавриил возвещает благую весть о благодати. Поэтому и мы с ним воскликнем Богородице: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Молитва на Благовещение от бед, горя и нищеты

Она читается в ночь перед праздником:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Без запястья, но с крестом под хрустальным мостом Спит, сидит, но все слышит и зрит Старый святой с седой бородой, босой. Он видит и упреждает, Во всех горестных случаях мне помогает: От голода и холода, от меча и огня, От непримиримого колдуна, От старости и преждевременной старости, От всех людей волостных, честных и бесчестных, От суда напрасного, наказанья ужасного. Под мостом хрустальным святой седой сидит, Спит, но все слышит и зрит. Кто меня тронет, тот его посох уронит. Кто его ненароком разбудит, тот сам себя этим погубит. Ключики, замки навесные, Слова мои потайные и колдовские. Не раз и не два закройтесь, мои слова, Девятью замками, девятью ключами. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Молитва на Благовещение о замужестве

Молитва на Благовещение о замужестве

Заговоры на Благовещение

Все заговоры на Благовещение Пресвятой Богородицы читаются в ночь перед праздником – в полночь.

Благовещение – заговоры на деньги

Это, по сути, молитва на Благовещение от бед, горя и нищеты (см. выше).

Благовещение – заговор на любовь:

На листочке надо описать своего любимого человека – от внешности до характера (это может быть реальный мужчина или идеал, о котором девушка мечтает). Листок свернуть и убрать в красную коробку. Зажечь свечу и, глядя в зеркало, сказать:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я создаю чистое намерение. Мои мысли направлены на создание образа любимого человека. Я привлекаю любовь и счастье в свою жизнь. Аминь.

Свечу загасить, не задувая – можно мокрыми пальцами, к примеру. Все предметы, что использовались в Благовещение для ритуала на любовь – убрать в коробку к записке. Саму коробку спрятать в доме – и никому о ритуале не говорить.

Благовещение – заговор на удачу:

Правую ладонь мажут медом – смыкают руки, затем разводят со словами:

Как медок тает, рука к руке прилипает, так чтобы и удача ко мне, Божьей рабе (имя рек), липла. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

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