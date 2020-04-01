Когда Благовещение в 2020 году – приметы и как правильно праздновать

Благовещение в 2020 году – дата, приметы и главные традиции / 1zoom.ru

Благовещение 2020 – если полностью, то название праздника звучит как Благовещение Пресвятой Богородицы – в православии отмечается в апреле.

В этот день христиане радуются, празднуя день, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть (отсюда и название торжества): Она станет матерью Спасителя.

Когда Благовещение в 2020 году, что делать на праздник, а что нельзя делать на Благовещение – узнал Главред.

Благовещение 2020 – дата

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Праздник Благовещение в православии всегда и неизменно отмечается 7 апреля. В 2020 году это вторник.

Что нельзя делать на Благовещение

На Благовещение нельзя работать – вплоть до того, что девушки в этот день не мастерят себе причесок на голове. Есть даже поговорка: "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет".

Ничего не одалживают (особенно деньги) и не занимаются рукоделием. Это традиционные запреты любого церковного праздника.

Из особых запретов – на Благовещение нельзя:

зажигать свечи дома – чтобы благодатный свет Ангела не пропустить;

надевать что-то новое – вещи, по поверью, либо испачкаются, либо долго не прослужат;

что-то крутить в руках – от гульки на голове (или любую другую прическу) до ниток и вязания – иначе, мол, сама себе судьбу спутаешь.

Зато на Благовещение в церкви освящают семена и саженцы – и после праздника их высаживают в землю. Считается, что урожай с них заранее благословлен Небесами.

Приметы на Благовещение

Хорошо, если на Благовещение хорошая погода. Потому что ветер или туман, и даже иней 7 апреля предрекают неурожайный год.

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