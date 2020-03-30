Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать

Страстная неделя 2020 – что можно есть и что означает по дням / 1zoom.ru

Страстная неделя в 2020 году у православных начинается 13 апреля – сразу после Вербного воскресенья 12 апреля, а закончит ее, соответственно, Пасха 2020, которую в православии отмечают 19 апреля. Неделя с 13 апреля (Великий понедельник) по 18 апреля (Великая суббота) – это и есть Страстная седмица Великого поста 2020.

Что означают дни перед Пасхой, что можно есть по дням на Страстной недели и что делать в каждый из них – читайте в материале Главреда. Мы объясним, когда красят яйца в 2020 году, когда пекут паски, а когда убирают в доме.

Страстная неделя по дням – что можно есть и что делать

Великий понедельник

Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечатьЕсть можно только сырые/квашенные овощи и фрукты, хлеб и тому подобное. Даже напитки должны быть невареные: вода, квас, травяной настой. Это правила сухоядения. В доме заканчивают все крупные домашние дела, включая уборку и ремонт.

Великий вторник

Снова сухоядение. В доме заканчивают все мелкие домашние дела: стирку, штопку, глажку и пр.

Великая среда

Продолжается сухоядение. Верующие ходят исповедоваться. В доме окончательно наводят марафет, убирают в саду и огороде. Подготавливают яйца, которые будут красить на Пасху 2020.

Чистый четверг 2020 – 16 апреля

Купаются до восхода солнца. Поесть можно лишь раз за день – зато теплую пищу, хоть и без масла. В Великий четверг красят пасхальные яйца, пекут пасхальные куличи и паски.

Страстная пятница 2020 – 17 апреля

Читайте такжеКогда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечатьНичего не едят до выноса Плащаницы (около 18:00). Это символизирует снятие Спасителя с Креста. Вечером можно съесть хлеб и выпить воды. Работать по дому уже нельзя. Паски не пекут и яйца не красят. Также под запретом любое веселье и смех.

Великая суббота 2020 – 18 апреля

Это день, когда в 2020 году сходит благодатный огонь в Иерусалиме. Во второй половине дня в церкви уже начинают освящать пасхи, куличи и яйца. Можно есть горячую вареную пищу с маслом и даже выпить вина.

Воскресение Господне 2020 – Пасха 2020

19 апреля снимаются все запреты в еде. Зато прибавляется запретов в поведении – от одежды (нельзя носить траурные черные цвета) до работы (никаких дел по дому) и поведения (нельзя скандалить, заниматься сексом и пр.). Под запретом даже посещение отдельных мест: на Пасху нельзя ходить на кладбище: посещение могил откладывают до самой Радоницы (в 2020 году – это 28 апреля).

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Страстная неделя – что нельзя делать

Помимо вышеперечисленного на Страстной неделе нельзя:

ссориться и любым способом сквернословить (даже мысленно);

заниматься сексом: Страстная пятница и беременность – это особая тема. Заниматься сексом нельзя в любой день Страстной недели – соответственно и беременность, если она наступает в эти дни, порицается церковью;

крестить детей;

венчаться – уже до самой Красной горки 2020 (26 апреля);

поминать умерших – до самой Радоницы;

праздновать дни рождения;

можно ли стричь ногти на Страстной неделе – церковь разрешает, а народные приметы велят делать это только с понедельника по четверг. Стричь ногти в пятницу и воскресенье – на всю следующую неделю отдать свою жизнь под влияние дьявола, стричь ногти в субботу – к материальным потерям и не только.

можно ли стричься на Пасхальной неделе: опять-таки церковь разрешает, а приметы не велят (можно жизнь укоротить).

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