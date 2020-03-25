25 марта – какой сегодня праздник: с Днем СБУ и Феофанов день

25 марта в Украине звучат поздравления с Днем СБУ. Что нельзя делать в Феофанов день – подскажут приметы.
25 марта 2020 – сегодня праздник справедливый.
ООН проводит Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли и Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Также проходит День спортивного кино.
Наша страна празднует День службы безопасности Украины. Как поздравить силовиков с праздником – читайте в нашем материале З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні.
Россия отмечает День работника культуры, а Греция – День независимости.
По народному календарю, 25 марта – Феофанов день.
25 марта – праздник церковный
Православные 25 марта почитают византийского монаха Феофана Исповедника, преподобного. Он был летописцем и прославился даром исцеления болезней и изгнания бесов.
Католики уже отмечают Благовещение Девы Марии. Православные отпразднуют этот великий праздник спустя две недели – 7 апреля.
Идет Великий пост 2020.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
25 марта – приметы
Есть такие приметы 25 марта на погоду:
- туман – к урожаю льна, конопли и овса;
- иней на деревьях – к дождливому июню;
- теплая погода – к ненастному лету.
Читайте такжеКогда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать
25 марта – что нельзя делать, а что нужно
В старину в этот день искали камешки в ласточкином гнезде: именно из таких камней делали обереги от любого зла. Разорять гнездо при этом – большой грех.
По народным поверьям, 25 марта нельзя:
- ругаться и злиться – а то весь год несчастным будет;
- выносить мусор – можно и счастье из дома вынести;
- выходить из дома после захода солнца – могут сглазить.
25 марта – именины
День ангела справляют Александр и Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей, Феофан.
Читайте такжеС Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке
25 марта – кто родился
25 марта родились такие знаменитости:
- 1911 — украинский политик, деятель ОУН Александр Бандера (сын Андрея Бандеры, брат Степана Бандеры).
- 1942 — украинский поэт Иван Белый.
- 1942 — украинский актер, заслуженный артист Украины Юрий Брилинский.
- 1947 — английский певец и композитор сэр Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт).
- 1950 — популярный украинский игрок в интеллектуальных телешоу (Что? Где? Когда?, Брейн-ринг), исполнитель собственных песен, телеведущий Борис Бурда.
- 1956 — российский актер, юморист Ефим Шифрин.
- 1965 — американская актриса, продюсер Сара Джессика Паркер (наиболее известна по сериалу Секс в большом городе).
- 1976 — украинский боксер в супертяжелой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, IBO, The Ring, WBA Владимир Кличко.