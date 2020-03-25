25 марта – какой сегодня праздник: с Днем СБУ и Феофанов день

25 марта – праздник СБУ и Феофанов день – поздравления, приметы / 1zoom.ru

25 марта 2020 – сегодня праздник справедливый.

ООН проводит Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли и Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Также проходит День спортивного кино.

Наша страна празднует День службы безопасности Украины. Как поздравить силовиков с праздником – читайте в нашем материале З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні.

Россия отмечает День работника культуры, а Греция – День независимости.

По народному календарю, 25 марта – Феофанов день.

25 марта – праздник церковный

Православные 25 марта почитают византийского монаха Феофана Исповедника, преподобного. Он был летописцем и прославился даром исцеления болезней и изгнания бесов.

Католики уже отмечают Благовещение Девы Марии. Православные отпразднуют этот великий праздник спустя две недели – 7 апреля.

Идет Великий пост 2020.

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25 марта – приметы

Есть такие приметы 25 марта на погоду:

туман – к урожаю льна, конопли и овса;

иней на деревьях – к дождливому июню;

теплая погода – к ненастному лету.

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25 марта – что нельзя делать, а что нужно

В старину в этот день искали камешки в ласточкином гнезде: именно из таких камней делали обереги от любого зла. Разорять гнездо при этом – большой грех.

По народным поверьям, 25 марта нельзя:

ругаться и злиться – а то весь год несчастным будет;

выносить мусор – можно и счастье из дома вынести;

выходить из дома после захода солнца – могут сглазить.

25 марта – именины

День ангела справляют Александр и Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей, Феофан.

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25 марта – кто родился

25 марта родились такие знаменитости: