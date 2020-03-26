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26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии

26 марта 2020, 00:19

В Никифоров день 26 марта вода, по поверью, обладает чудотворной силой.

26 марта – праздник Нацгвардии и Никифоров день – что нельзя делать
26 марта – праздник Нацгвардии и Никифоров день – что нельзя делать / 1zoom.ru

26 марта 2020 – сегодня праздник фиолетового цвета и мужественных людей.

Мир устраивает Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

В это время наша страна празднует День Национальной гвардии Украины.

В Бангладеш — День независимости, а во Вьетнаме — День молодежи.

По народному календарю, 26 марта – Никифоров день.

26 марта – праздник церковный

Православные 26 марта почитают патриарха Константинопольского Никифора. Он был ревностным защитником икон.

Идет Великий пост 2020.

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26 марта – приметы

Есть такие приметы 26 марта на погоду:

  • если гуси прилетели в этот день – к урожайному году;
  • гуси в воде полощутся – скоро потеплеет;
  • солнечная сухая погода – хлеб уродится;
  • туман – к дождливому лету;
  • первым жаворонок прилетел – к потеплению, зяблик – к похолоданию.

26 марта – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что вода на Никифора обладает целительной силой. Поэтому люди в старину старались в этот день искупаться в открытом источнике или родниковой водой умыться – чтобы потом весь год не болеть.

По народным поверьям, 26 марта нельзя:

  • вредить растениям и деревьям – а то на себя и близких людей несчастья накличешь;
  • небрежно обращаться с колющими и режущими предметами: пораниться или порезаться – к беде.

26 марта – именины

День ангела справляют Кристина, Александр, Григорий, Михаил, Никифор и Николай, Терентий.

Лучшие поздравления для именинницы – читайте в наших материалах День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные и Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки.

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26 марта – кто родился

26 марта родились такие знаменитости:

  • 1483 — итальянский художник и архитектор Рафаэль (другие возможные даты рождения — 28 марта или 6 апреля).
  • 1849 — французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot Арман Пежо.
  • 1911 — американский писатель и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Теннесси Уильямс.
  • 1931 — американский киноактер, фотохудожник, поэт; сын украинских еврейских эмигрантов из Изяславу Леонард Нимой (больше всего известен по роли Спока в фантастическом сериале Звездный путь/Стар трек).
  • 1933 — итальянский кинорежиссер Тинто Брасс (Все леди делают это, Нарушая запреты, Подглядывающий и др.).
  • 1944 — американская певица, автор песен, актриса, музыкальный продюсер Дайана Росс.
  • 1985 — английская актриса Кира Найтли (Пираты Карибского моря, Гордость и предубеждение, Анна Каренина и др.).

праздник приметы традиции
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