26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии

26 марта – праздник Нацгвардии и Никифоров день – что нельзя делать / 1zoom.ru

26 марта 2020 – сегодня праздник фиолетового цвета и мужественных людей.

Мир устраивает Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

В это время наша страна празднует День Национальной гвардии Украины.

В Бангладеш — День независимости, а во Вьетнаме — День молодежи.

По народному календарю, 26 марта – Никифоров день.

26 марта – праздник церковный

Православные 26 марта почитают патриарха Константинопольского Никифора. Он был ревностным защитником икон.

Идет Великий пост 2020.

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26 марта – приметы

Есть такие приметы 26 марта на погоду:

если гуси прилетели в этот день – к урожайному году;

гуси в воде полощутся – скоро потеплеет;

солнечная сухая погода – хлеб уродится;

туман – к дождливому лету;

первым жаворонок прилетел – к потеплению, зяблик – к похолоданию.

26 марта – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что вода на Никифора обладает целительной силой. Поэтому люди в старину старались в этот день искупаться в открытом источнике или родниковой водой умыться – чтобы потом весь год не болеть.

По народным поверьям, 26 марта нельзя:

вредить растениям и деревьям – а то на себя и близких людей несчастья накличешь;

небрежно обращаться с колющими и режущими предметами: пораниться или порезаться – к беде.

26 марта – именины

День ангела справляют Кристина, Александр, Григорий, Михаил, Никифор и Николай, Терентий.

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26 марта – кто родился

26 марта родились такие знаменитости: