26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии

В Никифоров день 26 марта вода, по поверью, обладает чудотворной силой.
26 марта 2020 – сегодня праздник фиолетового цвета и мужественных людей.
Мир устраивает Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
В это время наша страна празднует День Национальной гвардии Украины.
В Бангладеш — День независимости, а во Вьетнаме — День молодежи.
По народному календарю, 26 марта – Никифоров день.
26 марта – праздник церковный
Православные 26 марта почитают патриарха Константинопольского Никифора. Он был ревностным защитником икон.
Идет Великий пост 2020.
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26 марта – приметы
Есть такие приметы 26 марта на погоду:
- если гуси прилетели в этот день – к урожайному году;
- гуси в воде полощутся – скоро потеплеет;
- солнечная сухая погода – хлеб уродится;
- туман – к дождливому лету;
- первым жаворонок прилетел – к потеплению, зяблик – к похолоданию.
26 марта – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что вода на Никифора обладает целительной силой. Поэтому люди в старину старались в этот день искупаться в открытом источнике или родниковой водой умыться – чтобы потом весь год не болеть.
По народным поверьям, 26 марта нельзя:
- вредить растениям и деревьям – а то на себя и близких людей несчастья накличешь;
- небрежно обращаться с колющими и режущими предметами: пораниться или порезаться – к беде.
26 марта – именины
День ангела справляют Кристина, Александр, Григорий, Михаил, Никифор и Николай, Терентий.
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26 марта – кто родился
26 марта родились такие знаменитости:
- 1483 — итальянский художник и архитектор Рафаэль (другие возможные даты рождения — 28 марта или 6 апреля).
- 1849 — французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot Арман Пежо.
- 1911 — американский писатель и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Теннесси Уильямс.
- 1931 — американский киноактер, фотохудожник, поэт; сын украинских еврейских эмигрантов из Изяславу Леонард Нимой (больше всего известен по роли Спока в фантастическом сериале Звездный путь/Стар трек).
- 1933 — итальянский кинорежиссер Тинто Брасс (Все леди делают это, Нарушая запреты, Подглядывающий и др.).
- 1944 — американская певица, автор песен, актриса, музыкальный продюсер Дайана Росс.
- 1985 — английская актриса Кира Найтли (Пираты Карибского моря, Гордость и предубеждение, Анна Каренина и др.).