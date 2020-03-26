УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф

26 марта 2020, 06:06

Поздравления с Днем ангела Александра – в прозе, стихи, картинки и гифки – подобрал Главред на именины Александра в марте 2020.

День ангела Александра 2020 – поздравления и открытки с Днем Александра
День ангела Александра 2020 – поздравления и открытки с Днем Александра

День ангела Александра 2020 в марте отмечается несколько раз. Так что несколько раз подряд есть повод отправить поздравление с Днем ангела Александра знакомому Алексу – и поздравления на День ангела Александра девушке, ведь в один день с Сандро поздравления принимают и девочки Саши.

Александр означает защитник и мужественный покровитель. Он по жизни честный и справедливый человек, свое окружение уважает (кого не уважает – с тем просто не общается). Поздравлять Александра с именинами – одно удовольствие, ведь любое душевное пожелание с Днем ангела он примет благосклонно.

Читайте также26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии

Когда День ангела Александра

День ангела Александра по церковному календарю зависит от его даты рождения: день рождения Александра должен быть максимально близок ко дню почитания памяти его святого тезки. Это и есть главные именины Александра по церковному календарю, когда именинников принято поздравлять искренне и от души.

К примеру:

  • 26 марта – именины в честь дня памяти мученика Александра Римского и священномученика Александра Пиднского;
  • 28 марта – почитаются священномученик Александр, иерей в Сиде, и мученик Александр Кесарийский (Палестинский);
  • 29 марта – церковь вспоминает священномученика Александра, Папу Римского.

Но и в остальные даты православных именин смело можно поздравлять с Днем ангела Александра – эти дни называют малые именины.

Именины Александра по месяцам:

  • 8 января, 10 января, 14 января, 17 января, 31 января,
  • 7 февраля, 17 февраля, 19 февраля, 20 февраля, 21 февраля,
  • 5 марта, 7 марта, 9 марта, 14 марта, 17 марта, 22 марта, 25 марта, 26 марта, 28 марта, 29 марта, 30 марта,
  • 9 апреля, 23 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 30 апреля,
  • 3 мая, 4 мая, 24 мая, 26 мая, 27 мая, 29 мая,
  • 1 июня, 2 июня, 5 июня, 8 июня, 11 июня, 20 июня, 22 июня, 23 июня, 26 июня, 27 июня,
  • 1 июля, 6 июля, 10 июля, 16 июля, 19 июля, 21 июля, 22 июля, 23 июля,
  • 2 августа, 7 августа, 11 августа, 14 августа, 20 августа, 24 августа, 25 августа, 27 августа, 29 августа,
  • 2 сентября, 3 сентября, 4 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 13 сентября, 17 сентября, 18 сентября, 20 сентября, 22 сентября, 26 сентября,
  • 3 октября, 4 октября, 5 октября, 8 октября, 9 октября, 11 октября, 13 октября, 14 октября, 24 октября, 25 октября, 30 октября,
  • 2 ноября, 3 ноября, 4 ноября, 5 ноября, 12 ноября, 13 ноября, 14 ноября, 16 ноября, 17 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 25 ноября, 27 ноября,
  • 2 декабря, 3 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 17 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 25 декабря, 26 декабря, 28 декабря, 29 декабря, 30 декабря.

Читайте такжеДень Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные

День ангела Александра – поздравления в прозе, стихах, смс

День ангела Александра – поздравления в прозе:

С Днем ангела, Александр! Будь хозяином своей судьбы. Пусть радость присутствует в твоей жизни повсюду, а близкие и родные никогда не разочаровывают.

***

День ангела Александра – поздравления своими словами:

Сашенька, с именами! Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

красивая гиф с днем ангела александр

***

Поздравления с Днем ангела Александра короткие:

Именины Сашины справляя,

Скажем: пусть весь мир тебя хранит!

Искренне мы другу пожелаем:

Пусть тебя твой ангел защитит!

***

Поздравления Александру прикольные:

С Днём Ангела тебя любимый,

Пусть будешь им всегда хранимый,

Чтоб ночью, утром или днём,

Всегда смогли вы быть вдвоём,

А если в путь тебе идти,

Его с собой всегда возьми,

Тебя он точно сбережёт,

От бед и горести спасёт!

***

Именины – это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несёт тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть всё тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твёрдой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Санёк, судьба сполна.

скачать открытки с днем ангела александра бесплатно

***

Поздравления на День ангела Александра девушке:

Александру поздравляю

Я сегодня всей душой.

Счастья я тебе желаю,

В жизни радости большой.

Чтоб ты нежно расцветала,

Хорошела на глазах,

Чтоб звезда твоя сияла

Ярким светом в небесах.

Чаще в жизни улыбайся,

Не печалься, не грусти.

Пусть проказница-удача

Тебя встретит на пути.

***

Дорогая Александра, самая несравненная девушка! С Днем ангела тебя! Желаю пестрых цветов в твоей жизни и ярких красок, светлых надежд и радостных эмоций, бравых идей и замечательного настроения, огромного энтузиазма и неподражаемой красоты, отменной удачи и доброго везения.

Картинки с Днем Александра и открытки

картинка с днем ангела сашенька
Картинки с Днем Александра / Fresh-Cards.ru
красивые картинки с днем александра
Картинки с Днем Александра / Fresh-Cards.ru
скачать открытки с днем ангела александр
скачать открытки с днем ангела александр бесплатно
поздравления александру прикольные картинки
именины День ангела поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:37
Почему Китай не станет торопиться ускорять экономику
06:26
"Роковая богиня": Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото
06:25
Мода 2020: как выбрать модные джинсы, которые стройнят фигуру - фото Фото
06:06
День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф
05:54
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
05:29
Карантин в Украине: экономист дал пугающий прогноз относительно безработицы
05:28
"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19
05:13
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
05:02
"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фото Фото
04:46
В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема
04:33
День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
04:06
"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову
03:40
Психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина
03:20
Полиция накрыла циничный бизнес во время карантина
02:52
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
02:31
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
02:03
Складки между ног - Анастасия Волочкова засветилась на интимном фото
02:02
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
01:37
Как правильно работать дома на карантине: график от психолога
01:11
Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта Видео
00:55
Эксперты рассказали, как бороться со стрессом при помощи секса
00:31
Коронавирус появится в игре Plague Inc Evolved
00:19
26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии Видео
25 марта, среда
23:58
"Й*б вашу мать, вешать главврача": в Сети шокированы состоянием районной больницы на Закарпатье Фото Видео
23:56
Не только старики: ученые назвали новую группу риска коронавируса
23:28
"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня Видео
23:16
"Число жертв будет расти": глава Минздрава шокировал заявлением Видео
22:49
Над Черным морем потерпел крушение российский Су-27
22:21
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
22:20
Церкви оцепят патрули: Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома
22:19
Пятая смерть от жуткой хвори в Украине - первые подробности
22:15
Порнозвезда-француженка показала шикарное тело на пикантных фото Фото
22:02
Очень странные дела 4 сезон переносятся - когда выйдет сериал
21:55
Противовирусный напиток: какая ягода повышает иммунитет
21:24
Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки
21:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный сюрприз и улыбка удачи
21:11
В Украине вновь возросло число зараженных коронавирусом
21:04
Журналисты сообщили о подготовке VIP-палат в больницах: Кличко дал объяснение Видео
21:03
Лев Лещенко попал в реанимацию - в каком состоянии певец
20:44
Стоит ли паниковать: Шмыгаль назвал особенности режима чрезвычайной ситуации
20:28
Звезду Marvel обвинили во вранье о заражении коронавирусом
20:20
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
20:09
Непобедимый коронавирус: Аваков припугнул принудительной госпитализацией
20:01
No Hugs No Kisses - Mozgi представили песню про коронавирус в Украине Видео
19:57
Психологи начали предоставлять бесплатную помощь украинцам на карантине
19:53
Восемь инфицированных: на Тернопольщине коронавирус прогрессирует Видео
19:46
Уханьская зараза расползается по стране: на Черкасчине муж заразил жену Видео
19:35
Выяснилось, можно ли делать плановые прививки во время пандемии
19:03
Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму
18:57
"Едва не отдал концы": украинский консул рассказал, как победил коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять