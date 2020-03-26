День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф

Поздравления с Днем ангела Александра – в прозе, стихи, картинки и гифки – подобрал Главред на именины Александра в марте 2020.
День ангела Александра 2020 в марте отмечается несколько раз. Так что несколько раз подряд есть повод отправить поздравление с Днем ангела Александра знакомому Алексу – и поздравления на День ангела Александра девушке, ведь в один день с Сандро поздравления принимают и девочки Саши.
Александр означает защитник и мужественный покровитель. Он по жизни честный и справедливый человек, свое окружение уважает (кого не уважает – с тем просто не общается). Поздравлять Александра с именинами – одно удовольствие, ведь любое душевное пожелание с Днем ангела он примет благосклонно.
Читайте также26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии
Когда День ангела Александра
День ангела Александра по церковному календарю зависит от его даты рождения: день рождения Александра должен быть максимально близок ко дню почитания памяти его святого тезки. Это и есть главные именины Александра по церковному календарю, когда именинников принято поздравлять искренне и от души.
К примеру:
- 26 марта – именины в честь дня памяти мученика Александра Римского и священномученика Александра Пиднского;
- 28 марта – почитаются священномученик Александр, иерей в Сиде, и мученик Александр Кесарийский (Палестинский);
- 29 марта – церковь вспоминает священномученика Александра, Папу Римского.
Но и в остальные даты православных именин смело можно поздравлять с Днем ангела Александра – эти дни называют малые именины.
Именины Александра по месяцам:
- 8 января, 10 января, 14 января, 17 января, 31 января,
- 7 февраля, 17 февраля, 19 февраля, 20 февраля, 21 февраля,
- 5 марта, 7 марта, 9 марта, 14 марта, 17 марта, 22 марта, 25 марта, 26 марта, 28 марта, 29 марта, 30 марта,
- 9 апреля, 23 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 30 апреля,
- 3 мая, 4 мая, 24 мая, 26 мая, 27 мая, 29 мая,
- 1 июня, 2 июня, 5 июня, 8 июня, 11 июня, 20 июня, 22 июня, 23 июня, 26 июня, 27 июня,
- 1 июля, 6 июля, 10 июля, 16 июля, 19 июля, 21 июля, 22 июля, 23 июля,
- 2 августа, 7 августа, 11 августа, 14 августа, 20 августа, 24 августа, 25 августа, 27 августа, 29 августа,
- 2 сентября, 3 сентября, 4 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 13 сентября, 17 сентября, 18 сентября, 20 сентября, 22 сентября, 26 сентября,
- 3 октября, 4 октября, 5 октября, 8 октября, 9 октября, 11 октября, 13 октября, 14 октября, 24 октября, 25 октября, 30 октября,
- 2 ноября, 3 ноября, 4 ноября, 5 ноября, 12 ноября, 13 ноября, 14 ноября, 16 ноября, 17 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 25 ноября, 27 ноября,
- 2 декабря, 3 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 17 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 25 декабря, 26 декабря, 28 декабря, 29 декабря, 30 декабря.
Читайте такжеДень Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
День ангела Александра – поздравления в прозе, стихах, смс
День ангела Александра – поздравления в прозе:
С Днем ангела, Александр! Будь хозяином своей судьбы. Пусть радость присутствует в твоей жизни повсюду, а близкие и родные никогда не разочаровывают.
***
День ангела Александра – поздравления своими словами:
Сашенька, с именами! Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
***
Поздравления с Днем ангела Александра короткие:
Именины Сашины справляя,
Скажем: пусть весь мир тебя хранит!
Искренне мы другу пожелаем:
Пусть тебя твой ангел защитит!
***
Поздравления Александру прикольные:
С Днём Ангела тебя любимый,
Пусть будешь им всегда хранимый,
Чтоб ночью, утром или днём,
Всегда смогли вы быть вдвоём,
А если в путь тебе идти,
Его с собой всегда возьми,
Тебя он точно сбережёт,
От бед и горести спасёт!
***
Именины – это славный праздник,
К тебе ангел спускается с небес,
Несёт тебе удачу, счастье, радость,
Оберегает от неудач и бед.
Пусть всё тобой задуманное сбывается,
Пускай успех всегда улыбается,
Пусть будет твёрдой почва под ногами всегда,
Пусть наградит тебя, Санёк, судьба сполна.
***
Поздравления на День ангела Александра девушке:
Александру поздравляю
Я сегодня всей душой.
Счастья я тебе желаю,
В жизни радости большой.
Чтоб ты нежно расцветала,
Хорошела на глазах,
Чтоб звезда твоя сияла
Ярким светом в небесах.
Чаще в жизни улыбайся,
Не печалься, не грусти.
Пусть проказница-удача
Тебя встретит на пути.
***
Дорогая Александра, самая несравненная девушка! С Днем ангела тебя! Желаю пестрых цветов в твоей жизни и ярких красок, светлых надежд и радостных эмоций, бравых идей и замечательного настроения, огромного энтузиазма и неподражаемой красоты, отменной удачи и доброго везения.