День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф

День ангела Александра 2020 – поздравления и открытки с Днем Александра

День ангела Александра 2020 в марте отмечается несколько раз. Так что несколько раз подряд есть повод отправить поздравление с Днем ангела Александра знакомому Алексу – и поздравления на День ангела Александра девушке, ведь в один день с Сандро поздравления принимают и девочки Саши.

Александр означает защитник и мужественный покровитель. Он по жизни честный и справедливый человек, свое окружение уважает (кого не уважает – с тем просто не общается). Поздравлять Александра с именинами – одно удовольствие, ведь любое душевное пожелание с Днем ангела он примет благосклонно.

Читайте также26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии

Когда День ангела Александра

День ангела Александра по церковному календарю зависит от его даты рождения: день рождения Александра должен быть максимально близок ко дню почитания памяти его святого тезки. Это и есть главные именины Александра по церковному календарю, когда именинников принято поздравлять искренне и от души.

К примеру:

26 марта – именины в честь дня памяти мученика Александра Римского и священномученика Александра Пиднского;

28 марта – почитаются священномученик Александр, иерей в Сиде, и мученик Александр Кесарийский (Палестинский);

29 марта – церковь вспоминает священномученика Александра, Папу Римского.

Но и в остальные даты православных именин смело можно поздравлять с Днем ангела Александра – эти дни называют малые именины.

Именины Александра по месяцам:

8 января, 10 января, 14 января, 17 января, 31 января,

7 февраля, 17 февраля, 19 февраля, 20 февраля, 21 февраля,

5 марта, 7 марта, 9 марта, 14 марта, 17 марта, 22 марта, 25 марта, 26 марта, 28 марта, 29 марта, 30 марта,

9 апреля, 23 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 30 апреля,

3 мая, 4 мая, 24 мая, 26 мая, 27 мая, 29 мая,

1 июня, 2 июня, 5 июня, 8 июня, 11 июня, 20 июня, 22 июня, 23 июня, 26 июня, 27 июня,

1 июля, 6 июля, 10 июля, 16 июля, 19 июля, 21 июля, 22 июля, 23 июля,

2 августа, 7 августа, 11 августа, 14 августа, 20 августа, 24 августа, 25 августа, 27 августа, 29 августа,

2 сентября, 3 сентября, 4 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 13 сентября, 17 сентября, 18 сентября, 20 сентября, 22 сентября, 26 сентября,

3 октября, 4 октября, 5 октября, 8 октября, 9 октября, 11 октября, 13 октября, 14 октября, 24 октября, 25 октября, 30 октября,

2 ноября, 3 ноября, 4 ноября, 5 ноября, 12 ноября, 13 ноября, 14 ноября, 16 ноября, 17 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 25 ноября, 27 ноября,

2 декабря, 3 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 17 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 25 декабря, 26 декабря, 28 декабря, 29 декабря, 30 декабря.

Читайте такжеДень Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные

День ангела Александра – поздравления в прозе, стихах, смс

День ангела Александра – поздравления в прозе:

С Днем ангела, Александр! Будь хозяином своей судьбы. Пусть радость присутствует в твоей жизни повсюду, а близкие и родные никогда не разочаровывают.

***

День ангела Александра – поздравления своими словами:

Сашенька, с именами! Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

***

Поздравления с Днем ангела Александра короткие:

Именины Сашины справляя,

Скажем: пусть весь мир тебя хранит!

Искренне мы другу пожелаем:

Пусть тебя твой ангел защитит!

***

Поздравления Александру прикольные:

С Днём Ангела тебя любимый,

Пусть будешь им всегда хранимый,

Чтоб ночью, утром или днём,

Всегда смогли вы быть вдвоём,

А если в путь тебе идти,

Его с собой всегда возьми,

Тебя он точно сбережёт,

От бед и горести спасёт!

***

Именины – это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несёт тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть всё тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твёрдой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Санёк, судьба сполна.

***

Поздравления на День ангела Александра девушке:

Александру поздравляю

Я сегодня всей душой.

Счастья я тебе желаю,

В жизни радости большой.

Чтоб ты нежно расцветала,

Хорошела на глазах,

Чтоб звезда твоя сияла

Ярким светом в небесах.

Чаще в жизни улыбайся,

Не печалься, не грусти.

Пусть проказница-удача

Тебя встретит на пути.

***

Дорогая Александра, самая несравненная девушка! С Днем ангела тебя! Желаю пестрых цветов в твоей жизни и ярких красок, светлых надежд и радостных эмоций, бравых идей и замечательного настроения, огромного энтузиазма и неподражаемой красоты, отменной удачи и доброго везения.

Картинки с Днем Александра и открытки

Картинки с Днем Александра / Fresh-Cards.ru