27 марта – какой сегодня праздник: День театра и Венедиктов день

27 марта – праздник театра и Феодоровской иконы – что нельзя делать / 1zoom.ru

27 марта 2020 – сегодня праздник всех актеров.

Всемирный день театра 2020 отмечает мир. Самое время рассылать поздравления с Днем театра в прозе и приглашение в театр в стихах. Детальнее читайте в нашем материале С Днем театра 2020 – красивые открытки и поздравления.

Россия празднует День войск национальной гвардии, Ангола – День победы.

По народному календарю, 27 марта – Венедиктов день, Скотник.

27 марта – праздник церковный

27 марта у православных день почитания святого Венедикта Нурсийского, преподобного. Он был родоначальником западного монашеского движения и автором одного из самых важных уставов латинской традиции.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеТакже почитается Феодоровская икона Божьей Матери.

Феодоровская икона Божией Матери – о чем молиться перед ней? Перед образом молятся о зачатии, легких родах, здоровье для новорожденных детей и взрослых тоже, о крепкой счастливой семье и достижении успеха в жизни.

Продолжается Великий пост 2020.

Феодоровская икона Божией Матери – акафист

27 марта – приметы

Есть такие приметы 27 марта на погоду:

морозная погода – еще неделю морозы простоят;

гром – к урожайному лету;

в реке уровень воды не двигается – к засушливому и жаркому лету.

27 марта – что нельзя делать, а что нужно

В этот день, по поверьям, необходимо завесить все зеркала – чтобы зазеркалье не вытянуло жизненную силу.

Еще сегодня стараются раздать побольше милостыни: чем больше раздашь – тем сам богаче станешь.

По народным поверьям, 27 марта нельзя:

брать в руки нож или иной острый предмет – чтоб не навлечь несчастье на всю семью и не провоцировать сильные скандалы;

смотреть на себя в зеркало – к болезни и бедам, а для старых людей – вообще к преждевременной смерти.

27 марта – именины

День ангела справляют Венедикт, Михаил и Ростислав.

27 марта – кто родился

27 марта родились такие знаменитости: