27 марта – какой сегодня праздник: День театра и Венедиктов день

Приметы на 27 марта подскажут, что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду и не умереть.
27 марта 2020 – сегодня праздник всех актеров.
Всемирный день театра 2020 отмечает мир. Самое время рассылать поздравления с Днем театра в прозе и приглашение в театр в стихах. Детальнее читайте в нашем материале С Днем театра 2020 – красивые открытки и поздравления.
Россия празднует День войск национальной гвардии, Ангола – День победы.
По народному календарю, 27 марта – Венедиктов день, Скотник.
27 марта – праздник церковный
27 марта у православных день почитания святого Венедикта Нурсийского, преподобного. Он был родоначальником западного монашеского движения и автором одного из самых важных уставов латинской традиции.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеТакже почитается Феодоровская икона Божьей Матери.
Феодоровская икона Божией Матери – о чем молиться перед ней? Перед образом молятся о зачатии, легких родах, здоровье для новорожденных детей и взрослых тоже, о крепкой счастливой семье и достижении успеха в жизни.
Продолжается Великий пост 2020.
Феодоровская икона Божией Матери – акафист
27 марта – приметы
Есть такие приметы 27 марта на погоду:
- морозная погода – еще неделю морозы простоят;
- гром – к урожайному лету;
- в реке уровень воды не двигается – к засушливому и жаркому лету.
27 марта – что нельзя делать, а что нужно
В этот день, по поверьям, необходимо завесить все зеркала – чтобы зазеркалье не вытянуло жизненную силу.
Еще сегодня стараются раздать побольше милостыни: чем больше раздашь – тем сам богаче станешь.
По народным поверьям, 27 марта нельзя:
- брать в руки нож или иной острый предмет – чтоб не навлечь несчастье на всю семью и не провоцировать сильные скандалы;
- смотреть на себя в зеркало – к болезни и бедам, а для старых людей – вообще к преждевременной смерти.
27 марта – именины
День ангела справляют Венедикт, Михаил и Ростислав.
27 марта – кто родился
27 марта родились такие знаменитости:
- 1870 — украинский и французский микробиолог Александр Безредка.
- 1927 — виолончелист, дирижер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии Грэмми Мстислав Ростропович.
- 1939 — художник-постановщик львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины Людмила Боярская.
- 1963 — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель Оскара Квентин Тарантино (Криминальное чтиво, Джанго освобожденный, Однажды в Голливуде и др.).
- 1970 — американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса и продюсер Мэрайя Кэри.
- 1987 — российская певица, автор песен и композитор, актриса Полина Гагарина.