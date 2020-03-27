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27 марта – какой сегодня праздник: День театра и Венедиктов день

27 марта 2020, 00:19

Приметы на 27 марта подскажут, что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду и не умереть.

27 марта – праздник театра и Феодоровской иконы – что нельзя делать
27 марта – праздник театра и Феодоровской иконы – что нельзя делать / 1zoom.ru

27 марта 2020 – сегодня праздник всех актеров.

Всемирный день театра 2020 отмечает мир. Самое время рассылать поздравления с Днем театра в прозе и приглашение в театр в стихах. Детальнее читайте в нашем материале С Днем театра 2020 – красивые открытки и поздравления.

Россия празднует День войск национальной гвардии, Ангола – День победы.

По народному календарю, 27 марта – Венедиктов день, Скотник.

27 марта – праздник церковный

27 марта у православных день почитания святого Венедикта Нурсийского, преподобного. Он был родоначальником западного монашеского движения и автором одного из самых важных уставов латинской традиции.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеТакже почитается Феодоровская икона Божьей Матери.

Феодоровская икона Божией Матери – о чем молиться перед ней? Перед образом молятся о зачатии, легких родах, здоровье для новорожденных детей и взрослых тоже, о крепкой счастливой семье и достижении успеха в жизни.

Продолжается Великий пост 2020.

Феодоровская икона Божией Матери – акафист

27 марта – приметы

Есть такие приметы 27 марта на погоду:

  • морозная погода – еще неделю морозы простоят;
  • гром – к урожайному лету;
  • в реке уровень воды не двигается – к засушливому и жаркому лету.

27 марта – что нельзя делать, а что нужно

В этот день, по поверьям, необходимо завесить все зеркала – чтобы зазеркалье не вытянуло жизненную силу.

Еще сегодня стараются раздать побольше милостыни: чем больше раздашь – тем сам богаче станешь.

По народным поверьям, 27 марта нельзя:

  • брать в руки нож или иной острый предмет – чтоб не навлечь несчастье на всю семью и не провоцировать сильные скандалы;
  • смотреть на себя в зеркало – к болезни и бедам, а для старых людей – вообще к преждевременной смерти.

27 марта – именины

День ангела справляют Венедикт, Михаил и Ростислав.

27 марта – кто родился

27 марта родились такие знаменитости:

  • 1870 — украинский и французский микробиолог Александр Безредка.
  • 1927 — виолончелист, дирижер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии Грэмми Мстислав Ростропович.
  • 1939 — художник-постановщик львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины Людмила Боярская.
  • 1963 — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель Оскара Квентин Тарантино (Криминальное чтиво, Джанго освобожденный, Однажды в Голливуде и др.).
  • 1970 — американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса и продюсер Мэрайя Кэри.
  • 1987 — российская певица, автор песен и композитор, актриса Полина Гагарина.

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