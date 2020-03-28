28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине

28 марта – праздник Земли и перевод часов на летнее время – приметы / 1zoom.ru

28 марта 2020 – сегодня праздник времени.

Час Земли проходит по всей планете с 20:30 по 21:30 по местному времени. Именно на этот час и предлагается отключить все бытовые электроприборы и просто выключать свет.

Организаторы говорят, что за этот час, пока снижено потребление энергии – снижаются в целом выбросы в окружающую среду.

Но есть и обратная сторона акции Час Земли – вред его заключается в перепадах напряжения, которые он провоцирует.

В Украине переводят время с зимнего на летнее время 2020. Детальнее читайте в материале Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине.

Азербайджан отмечает День сотрудников органов национальной безопасности.

По народному календарю, 28 марта – Александров день, Лесное ухоженье.

Час Земли из космоса – видео

28 марта – праздник церковный

Православный праздник 28 марта – Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы. Что нельзя делать в этот день и как поминать усопших – читайте в нашем материале Родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно.

Также почитается память святого мученика Никандра.

Кроме того, 28 марта почитаются священномученик Александр, иерей в Сиде, и мученик Александр Кесарийский (Палестинский).

Идет Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

28 марта – приметы

Есть такие приметы 28 марта на погоду:

пасмурный день и солнце из-за туч вышло лишь после заката – к ненастью;

чайки прилетели – к потеплению;

чайки купаться кинулись – к дождю;

журавли низко, быстро и молча летят – к непогоде;

чириканье воробьев – к солнечному и теплому дню.

28 марта – что нельзя делать, а что нужно

День получил название Лесное ухоженье, так как именно сегодня полагалось читать особые заговоры, чтобы не заблудиться в лесу, на урожай грибов и лесных ягод, защиту от лесных животных и пр.

Мыть голову в Александров день не принято (см. ниже) – но если чешется голова, то это тоже не к добру: стоит ждать мелких неприятностей. Поэтому в старину старались помыться накануне.

К слову, именно сегодня лечат голову – читают заговоры, делают специальные амулеты.

Сон, что приснился в ночь на 28 марта, считается хорошим, если снился ангела – это к долголетию.

По народным поверьям, 28 марта нельзя:

ходить в лес – это время считается временем волчьих свадеб, когда эти животные особенно агрессивны;

мыть голову – к разлуке с кем-то из близких;

ходить без булавки на одежде – сглазят (булавку полагается носить до самого заката и так, чтобы никто ее не видел).

28 марта – именины

Главный именинник дня – Александр. Ранее мы подобрали поздравления с Днем ангела Александра – в прозе, стихи, картинки и гифки – в нашем материале День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф.

День ангела также справляют Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

28 марта – кто родился

28 марта родились такие знаменитости: