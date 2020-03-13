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Первая родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно

13 марта 2020, 17:33

В родительскую субботу не возбраняется работат – но есть несколько нюансов.

Родительская суббота 14 марта – что нельзя делать и как нужно поминать
Родительская суббота 14 марта – что нельзя делать и как нужно поминать / 1zoom.ru

Великий пост 2020 – время заботиться не только о своей душе, но и о душах уже умерших родственников.

Для этого в первый месяц поста устанавливаются сразу три подряд родительские субботы. И первая такая родительская суббота – Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы – наступает уже завтра, 14 марта.

Впрочем, нести панихиду в храм можно уже с вечера пятницы. Это могут быть любые постные продукты (мука, крупы, сахар и соль, масло растительное и пр.) – но ни в коем случае не алкоголь и мясо (эти продукты в церковь не носят никогда, даже на Пасху святить кагор и колбасы в пасхальной корзине, что часто делают верующие, – на самом деле грех). Современные люди зачастую не утруждают себя покупкой продуктов – и просто жертвуют храму деньги, это не возбраняется.

Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020Но главная цель похода в храм – не пожертвование, а участие в поминальной службе и оставление записки с именами умерших родственников. Имена в записках указывают в родительном падеже и желательно в церковной форме: Татианы – а не Татьяны, Антония – а не Антона, например.

Что нужно делать в саму родительскую субботу

В этот день тоже ходят в храм (особенно, если не успели накануне), чтобы помолиться за покойных родных. Если нет возможности сходить в храм, то обязательно молятся дома – своими словами или читается специальная поминальная молитва в родительскую субботу:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (перечислить имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Только после этого можно отправляться на кладбище. Причем посещение кладбища не устраивают ВМЕСТО похода в храм, так не принято.

На самом кладбище не устраивают "пикников" и распития алкоголя – поминальный обед с любимыми блюдами покойного проходит уже дома. Только немного прибирают на могиле, молятся за усопшего и раздают нищим милостыню с просьбой тоже помолиться за покойного. При этом вести себя надо чинно и тихо – как, скажем, принято вести себя в храме.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеНа могиле не оставляют алкоголя и сигарет (даже если покойник при жизни был любителем этих вещей), не поднимают ничего оброненного на землю и, уходя, не говорят До свидания – лишь Прощай (по поверью, это помогает избежать скорой, преждевременной "встречи" с покойным на том свете).

После возвращения с кладбище принято умываться и ополаскивать вещи (особенно обувь) проточной водой.

Родительская суббота – что нельзя делать

В родительскую субботу не возбраняется работать. То есть можно делать дела по дому, готовить, мыть посуду – все это разрешается и церковью, и народными приметами. Но есть несколько нюансов.

Итак, в родительскую субботу нельзя:

  • работать с землей – по поверью, те растения, что посажены сегодня, не приживутся;
  • мыть полы и пр. – встречать родительскую субботу принято уже в чистом доме, то есть уборку, по канону, нужно сделать накануне;
  • злоупотреблять спиртным;
  • отказывать в милостыне – но нужно не забыть назвать им имена тех, за кого вы просите их помолиться.

И, конечно, стоит помнить про запреты самого Великого поста: на поминальном столе не должно быть яиц, мясных и молочных блюд (даже если усопший очень любил их при жизни).

Читайте такжеКогда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметыПри этом нет запрета на купание (в том числе в бане) в родительскую субботу, на крещение ребенка, на причащение (хотя по традиции причащаются в воскресенье).

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