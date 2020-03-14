14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя

14 марта – праздник добровольцев и День Пи – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

14 марта 2020 – сегодня праздник умный.

Мир отмечает День Пи — неофициальный праздник, который посвящен числу π. Подробнее читайте в нашем материале Число Пи: что это и чем оно интересно.

А еще мир устраивает Международный день рек (Международный день действий против плотин).

Украина чествует своих героев в День украинского добровольца 2020. А еще во вторую субботу марта отмечается День землеустроителя 2020 в Украине. Самые лучшие поздравления с праздником мы собрали в материале Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові.

В Эстонии проходит День родного языка, а в Японии — Белый день: мужчины дарят подарки женщинам в ответ на подарки, сделанный им на День святого Валентина.

По народному календарю, 14 марта – Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха.

14 марта – праздник церковный

Православные 14 марта отмечают День православной книги.

Кроме того, в этот день православные поминают умерших родных – сегодня Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Подробнее читайте в нашем материале Первая родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно.

Вспоминается и память раннехристианской мученицы святой Евдокии Илиопольской.

Продолжается Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

14 марта – приметы

Есть такие приметы 14 марта на погоду:

какова погода в этот день – таково и лето;

снег – к хорошему урожаю;

теплый день – к хорошему урожаю огурцов.

14 марта – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что талая вода в этот день приобретает целебные свойства.

В этот день можно смело делать покупки (будут долговечными) и лечиться от алкоголизма.

По народным поверьям, 14 марта нельзя:

строить планы – не сбудутся;

выходить из дома без молитвы – сглазят.

14 марта – именины

День ангела справляют Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Ольга, Александра и Александр, Антон и Антонина, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Петр.

Поздравления с Днем ангела читайте в наших материалах:

14 марта – кто родился

14 марта родились такие знаменитости: