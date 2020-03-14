14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя

День Пи в мире, День добровольца и День землеустроителя в Украине – на 14 марта выпало сразу несколько замечательных праздников. Приметы дня узнал Главред.
14 марта 2020 – сегодня праздник умный.
Мир отмечает День Пи — неофициальный праздник, который посвящен числу π. Подробнее читайте в нашем материале Число Пи: что это и чем оно интересно.
А еще мир устраивает Международный день рек (Международный день действий против плотин).
Украина чествует своих героев в День украинского добровольца 2020. А еще во вторую субботу марта отмечается День землеустроителя 2020 в Украине. Самые лучшие поздравления с праздником мы собрали в материале Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові.
В Эстонии проходит День родного языка, а в Японии — Белый день: мужчины дарят подарки женщинам в ответ на подарки, сделанный им на День святого Валентина.
По народному календарю, 14 марта – Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха.
14 марта – праздник церковный
Православные 14 марта отмечают День православной книги.
Кроме того, в этот день православные поминают умерших родных – сегодня Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Подробнее читайте в нашем материале Первая родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно.
Вспоминается и память раннехристианской мученицы святой Евдокии Илиопольской.
Продолжается Великий пост 2020.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
14 марта – приметы
Есть такие приметы 14 марта на погоду:
- какова погода в этот день – таково и лето;
- снег – к хорошему урожаю;
- теплый день – к хорошему урожаю огурцов.
14 марта – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что талая вода в этот день приобретает целебные свойства.
В этот день можно смело делать покупки (будут долговечными) и лечиться от алкоголизма.
По народным поверьям, 14 марта нельзя:
- строить планы – не сбудутся;
- выходить из дома без молитвы – сглазят.
14 марта – именины
День ангела справляют Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Ольга, Александра и Александр, Антон и Антонина, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Петр.
Поздравления с Днем ангела читайте в наших материалах:
- День ангела Дарьи – поздравления и открытки
- Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки
- С Днем Надежды – поздравления и открытки красивые и живые
- День ангела Ольги – поздравления, элегантные открытки и гиф
- С Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке
- День Антона : как оригинально поздравить Антошу и Тоню с Днем ангела
14 марта – кто родился
14 марта родились такие знаменитости:
- 1804 — австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов Иоганн Штраус.
- 1879 — немецкий и американский физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.
- 1891 — выдающийся украинский актер и режиссер Амвросий Бучма (Земля, Щорс, Украденное счастье и др.).
- 1897 — украинский писатель (поэт, переводчик, литературовед), политический деятель Василий Атаманюк (псевдоним – Василий Яблуненко).
- 1933 — английский актер, обладатель двух Оскаров Майкл Кейн (Отпетые мошенники, Джек-потрошитель, Бэтмен: Начало и далее, Kingsman: Секретная служба и др.).
- 1937 — украинский режиссер и актер Владимир Савельев (Выгодный контракт, Капитан Фракасс и др.).
- 1979— российский артист, участник Комеди клаб Павел Воля.
- 1988 — американская порноактриса Саша Грей.