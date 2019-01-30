День Антона 2019: как оригинально поздравить Антошу и Тоню с Днем ангела

30 января отмечается Антонов день 2019.

Сегодня православные чествуют память преподобного Антония Черноезерского. В народе же праздники называют днем Антона-перезимника или Антонины-половины: мол, половину зимы уже одолели, впереди весна.

Читайте такжеОт чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот деньВ этот день пекли особые колобки в форме солнца, чтоб год удачным был. Также проводили обряды на очищение себя и жилья от порчи. В частности, для этого поперек тропинки, ведущей к дому, чертили острым серпом полосы – как бы "отсекая" ход в дом всякой нечисти.

Также в этот день отмечают День Деда Мороза и Снегурки. Еще многие ищут запрос "30 января праздник поцелуев" – однако на самом деле День поцелуев отмечается 6 июля.

30 января свои именины празднуют Виктор, Иван, Павел, Георгий, Савелий и, конечно же, Антон с Антониной.

30 января: приметы

По народным приметам, тепло в этот день сулит сильные морозы уже на следующий день, а выпавший снег – поздний уход зимы.

Антон: значение имени

Имя Антон происходит от древнеримского имени Антоний, которое означает "состязающийся в силе", "вступающий в бой".

Характером Антон удается в мать. Родителей любит и уважает.

Растет смышленым ребенком, но учиться ленится. Лучше всего проявляет себя по тем предметам и в тех сферах, которые ему искренне интересны. Больше всего ему подходят научные профессии.

Жена может на него положиться, а о детях Антон проявляет особую заботу.

У мужчин-Антонов отличная совместимость с женщинами по имени: Валерия, Дарья, Екатерина, Марина и Ирина, а вот плохая – Анна, Татьяна и Юлия.

Имя Антон больше всего подходит Козерогам и Львам.

День ангела Антона: поздравления

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

***

Замечательный человек, дорогой Антон, я тебя от души хочу поздравить и пожелать постоянного роста и развития твоей личности, высоких полетов к вершинам успеха и славы, громких побед на твоем пути. Пусть все хорошее возвращается к тебе бумерангом, пусть все плохое останется позади.

***

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

***

Поздравляю, дорогой Антон. Желаю диким зверем бороться за свой успех, желаю настоящим героем оставаться для своей семьи. Пусть твой каждый день будет ярким, красочным и позитивным. Будь всегда в отличной форме, люби, верь в свои мечты и двигайся уверенно вперед!

***

Именинника-Антошку

От души я поздравляю.

Счастья и деньжат немножко

Милый, я тебе желаю.

Сбудутся пусть все желанья,

Радость в двери постучится.

Ждет успех пусть в начинаньях,

И беда не приключится.

***

Антон, ты добрый, понимающий и надежный друг, трудолюбивый и ответственный работник, любящий и заботливый сын. Все в жизни пусть у тебя складывается прекрасно, будь здоров, счастлив, пусть удача не поворачивает к тебе спину, всех благ!

***

Антон — хороший человек,

Надежный друг, товарищ близкий,

И в именины счастья бег

Пусть нивелирует все риски,

Коль рисковать — чтобы не зря,

Коль сомневаться — не напрасно,

Пусть будут верные друзья,

С которыми легко и классно!

Поздравления с Днем ангела Антонины

Антонина, поздравляю,

Мира, радости, тепла.

Я желаю, чтоб удача

За руку вперед вела.

Душу пусть твою согреют

Радость, счастье и покой,

Пусть обходят все проблемы

Тебя, Тоня, стороной.

***

Ангел, Нежность, Талант, Обаяние, Невероятная красота, Искренность, Неповторимость, Абсолютная уверенность, — милая Антонина, Тонечка, поздравляю тебя. Желаю тебе тонуть в океане счастья и любви, желаю всегда оставаться красивой, очаровательной и утонченной.

***

Антонина — Тоня — Нина —

Два сразу имени в тебе...

Ты всем друзьям необходима,

А мужу, детям — так вдвойне!

Ты юморная, шебутная,

За правду сразу рвешься в бой!

Жена примерная, хозяйка золотая.

Поверь, гордимся мы тобой!

***

Дорогая Антонина, я тебя от души поздравляю и пожелать хочу, чтобы на лице искренне сияла улыбка, чтобы глаза светились от счастья, чтобы сердце было наполнено любовью, чтобы душа стремилась к заветным мечтам и добрым поступкам, чтобы руки всегда были заняты любимым делом, а ноги, чтобы всегда шли по дороге счастья.

***

Мы желаем Антонине

Счастья и большой любви,

Пусть стремление к победе

Не исчезнет из крови,

Тоня будет пусть здоровой,

Позабудет про года,

Хорошеет, молодеет,

Не стареет никогда!