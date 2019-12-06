С Днем ангела Александра и Александры 2019 – поздравления Сашеньке

6 декабря – праздник у Саш. День ангела Александра по церковному календарю установлен в этот день в честь князя Александра Невского, это дань памяти о нем. Отмечают свои именины и Александры (женское имя).

Саши по натуре люди умные, смелые и напористые. Поэтому поздравления с Днем ангела Александра в прозе стоит подбирать с умом, учитывая взыскательный вкус обладателя сего благородного имени. Впрочем, нрав в Саш и Сашенек благодушный, так что стихи про Александра прикольные им тоже отлично зайдут. А для людей деловых (среди Саш немало бизнесменов), для которых время – деньги, отлично подойдут короткие поздравления с Днем Александра.

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Поздравления с Днем ангела Александра в прозе

День ангела есть не у каждого человека. Ты счастлив, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот пернатый малыш всегда находился рядом, как и все мы, твои друзья. Недаром говорят, что настоящий друг познается в беде. Но сегодня мы пришли именно на праздник, так вот я хочу тебе, чтобы мы в этом доме собирались только по доброму поводу.

***

С Днем ангела, Сашенька! Желаем уверенно шагать вперед, воплощать мечты в реальность, всегда быть душой компании и замечательной личностью, к которой тянутся люди!

***

Санек, с именинами, дружище! Я хочу, чтобы ты знал — ты просто исключительный человек. В тебе есть те положительные черты, которых не достает очень многим людям. И поэтому я очень дорожу тобой и от всей души желаю, чтобы ты был счастлив. Пусть в твой жизни будет все — достаток, любовь, беззаботное веселье! С праздником!

Стихи про Александра прикольные

Привет тебе, мой милый Саша,

Нет в жизни для меня родней,

Свела судьба – и чувства наши,

Пролились, как весны капель.

Ты стал опорой, жизни смыслом,

Тобой дышу, мой дорогой,

Будь же здоров, живи до триста,

Хранит тебя моя любовь!

***

Ты именинник, Сашка, поздравляем,

Жизни сказочной искренне желаем,

Будь уверенным в себе всегда, не робей,

Будь здоровым, не болей.

Во всем пускай тебе везет,

Пусть любовь красивая к тебе придет,

Пусть ангелок всегда оберегает,

Пусть дней счастливых много-много бывает.

***

Не Македонский и не Невский,

Но повод все же у нас веский

Поздравить Сашу в именины —

Для нас любимый он мужчина.

Пусть не всегда интеллигентен,

Но в своем деле компетентен

И снисходительно прощает,

Когда его не понимают.

Умен и щедр наш Александр,

По жизни — лидер, знает сам.

Заслуг своих не умаляет,

Пустых похвал не принимает.

Итак, есть чем ему гордиться!

Умеет Саша наш трудиться —

С напором в жизни достигает

Всегда всего, о чем мечтает.

Достоин Саша наш — без споров —

Быть Александром, как Суворов.

Пусть Ангел имени хранит

От бед любых и от обид.

***

Поздравления Александру прикольные:

С Днем ангела, Саша, тебя поздравляю!

Очень искренне счастья большого желаю,

Чтобы, как в макросъемке, оно впечатляло,

Чтоб его было в меру: ни много, ни мало!

Я желаю от радости лишь улыбаться,

А не так, как для фото: порой притворяться,

И чтоб без постановок, трудов, экспозиций

Получался шедевр в духе лучший традиций!

Чтобы свет был из радости теплой и смеха,

А штатив был из мужества, силы, успеха,

И чтоб рядом по жизни, не только для фото

Были люди, что любят тебя — не кого-то!

Короткие поздравления с Днем Александра

Пожеланья Александру

Столь просты и безобидны:

Слыть богатым, стать любимым,

Быть здоровым, жить счастливым!

***

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

***

Александр, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать, чтобы фортуна всегда улыбалась, каждая заветная мечта сбывалась, интуиция твоя никогда не ошибалась, а жилось всегда красиво и легко.

С Днем ангела Александры в прозе, стихах и короткие смс

Александра, поздравляю тебя! Желаю долгой и прекрасной жизни, восхитительных моментов, много приключений и огромного вдохновения! Пусть тебя всегда сопровождает любовь, нежность, забота и человеческое тепло!

***

Александру поздравляю

Я сегодня всей душой.

Счастья я тебе желаю,

В жизни радости большой.

Чтоб ты нежно расцветала,

Хорошела на глазах,

Чтоб звезда твоя сияла

Ярким светом в небесах.

Чаще в жизни улыбайся,

Не печалься, не грусти.

Пусть проказница-удача

Тебя встретит на пути.

***

Александра, в день ангела твой

Я желаю тебе всей душой,

Чтоб твой ангел тебе помогал,

Чтоб тебя никогда не бросал!

Чтобы все исполнялись мечты,

Чтоб хватало любви, красоты,

Чтоб в любви ты купалась всегда,

И не ведала бед никогда!

***

Милая Сашенька, прелестная Александра, в твой праздник хочу от души тебя поздравить и пожелать светлых чувств и счастливых эмоций, добрых улыбок и веселых идей, высоких нот успеха и бодрых песен жизни, великолепия души и несравненной красоты.

***

Александра, имя это —

Лучшей девушки на свете,

Поздравленья принимай

И подарки получай!

Будь улыбчивой, счастливой,

Самой доброй, самой милой,

Пусть успех не покидает,

Жизнь удачу обещает!

Поздоровлення з Днем ангела Олександра в прозі

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

У День ангела хочу побажати тобі, Олександре, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю з Днем ангела, Сашо! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Щастя тобі!

***

В цей день ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

Привітання з Днем Олександра у віршах

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття́.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати: сину (дочко) ти моє дитя!

***

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Хай Олександру нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!