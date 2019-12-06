С Днем ангела Александра и Александры 2019 – поздравления Сашеньке

Поздравления с Днем ангела на именины Александра по церковному календарю 6 декабря – в прозе, стихи и открытки.
6 декабря – праздник у Саш. День ангела Александра по церковному календарю установлен в этот день в честь князя Александра Невского, это дань памяти о нем. Отмечают свои именины и Александры (женское имя).
Саши по натуре люди умные, смелые и напористые. Поэтому поздравления с Днем ангела Александра в прозе стоит подбирать с умом, учитывая взыскательный вкус обладателя сего благородного имени. Впрочем, нрав в Саш и Сашенек благодушный, так что стихи про Александра прикольные им тоже отлично зайдут. А для людей деловых (среди Саш немало бизнесменов), для которых время – деньги, отлично подойдут короткие поздравления с Днем Александра.
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Поздравления с Днем ангела Александра в прозе
День ангела есть не у каждого человека. Ты счастлив, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот пернатый малыш всегда находился рядом, как и все мы, твои друзья. Недаром говорят, что настоящий друг познается в беде. Но сегодня мы пришли именно на праздник, так вот я хочу тебе, чтобы мы в этом доме собирались только по доброму поводу.
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С Днем ангела, Сашенька! Желаем уверенно шагать вперед, воплощать мечты в реальность, всегда быть душой компании и замечательной личностью, к которой тянутся люди!
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Санек, с именинами, дружище! Я хочу, чтобы ты знал — ты просто исключительный человек. В тебе есть те положительные черты, которых не достает очень многим людям. И поэтому я очень дорожу тобой и от всей души желаю, чтобы ты был счастлив. Пусть в твой жизни будет все — достаток, любовь, беззаботное веселье! С праздником!
Стихи про Александра прикольные
Привет тебе, мой милый Саша,
Нет в жизни для меня родней,
Свела судьба – и чувства наши,
Пролились, как весны капель.
Ты стал опорой, жизни смыслом,
Тобой дышу, мой дорогой,
Будь же здоров, живи до триста,
Хранит тебя моя любовь!
***
Ты именинник, Сашка, поздравляем,
Жизни сказочной искренне желаем,
Будь уверенным в себе всегда, не робей,
Будь здоровым, не болей.
Во всем пускай тебе везет,
Пусть любовь красивая к тебе придет,
Пусть ангелок всегда оберегает,
Пусть дней счастливых много-много бывает.
***
Не Македонский и не Невский,
Но повод все же у нас веский
Поздравить Сашу в именины —
Для нас любимый он мужчина.
Пусть не всегда интеллигентен,
Но в своем деле компетентен
И снисходительно прощает,
Когда его не понимают.
Умен и щедр наш Александр,
По жизни — лидер, знает сам.
Заслуг своих не умаляет,
Пустых похвал не принимает.
Итак, есть чем ему гордиться!
Умеет Саша наш трудиться —
С напором в жизни достигает
Всегда всего, о чем мечтает.
Достоин Саша наш — без споров —
Быть Александром, как Суворов.
Пусть Ангел имени хранит
От бед любых и от обид.
***
Поздравления Александру прикольные:
С Днем ангела, Саша, тебя поздравляю!
Очень искренне счастья большого желаю,
Чтобы, как в макросъемке, оно впечатляло,
Чтоб его было в меру: ни много, ни мало!
Я желаю от радости лишь улыбаться,
А не так, как для фото: порой притворяться,
И чтоб без постановок, трудов, экспозиций
Получался шедевр в духе лучший традиций!
Чтобы свет был из радости теплой и смеха,
А штатив был из мужества, силы, успеха,
И чтоб рядом по жизни, не только для фото
Были люди, что любят тебя — не кого-то!
Короткие поздравления с Днем Александра
Пожеланья Александру
Столь просты и безобидны:
Слыть богатым, стать любимым,
Быть здоровым, жить счастливым!
***
Поздравляю, Сашенька, тебя!
От души желаю счастья.
Пусть исполнится мечта,
Стороною обойдут ненастья.
***
Александр, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать, чтобы фортуна всегда улыбалась, каждая заветная мечта сбывалась, интуиция твоя никогда не ошибалась, а жилось всегда красиво и легко.
С Днем ангела Александры в прозе, стихах и короткие смс
Александра, поздравляю тебя! Желаю долгой и прекрасной жизни, восхитительных моментов, много приключений и огромного вдохновения! Пусть тебя всегда сопровождает любовь, нежность, забота и человеческое тепло!
***
Александру поздравляю
Я сегодня всей душой.
Счастья я тебе желаю,
В жизни радости большой.
Чтоб ты нежно расцветала,
Хорошела на глазах,
Чтоб звезда твоя сияла
Ярким светом в небесах.
Чаще в жизни улыбайся,
Не печалься, не грусти.
Пусть проказница-удача
Тебя встретит на пути.
***
Александра, в день ангела твой
Я желаю тебе всей душой,
Чтоб твой ангел тебе помогал,
Чтоб тебя никогда не бросал!
Чтобы все исполнялись мечты,
Чтоб хватало любви, красоты,
Чтоб в любви ты купалась всегда,
И не ведала бед никогда!
***
Милая Сашенька, прелестная Александра, в твой праздник хочу от души тебя поздравить и пожелать светлых чувств и счастливых эмоций, добрых улыбок и веселых идей, высоких нот успеха и бодрых песен жизни, великолепия души и несравненной красоты.
***
Александра, имя это —
Лучшей девушки на свете,
Поздравленья принимай
И подарки получай!
Будь улыбчивой, счастливой,
Самой доброй, самой милой,
Пусть успех не покидает,
Жизнь удачу обещает!
Поздоровлення з Днем ангела Олександра в прозі
Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
***
У День ангела хочу побажати тобі, Олександре, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.
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Вітаю з Днем ангела, Сашо! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Щастя тобі!
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В цей день ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
***
Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
Привітання з Днем Олександра у віршах
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття́.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: сину (дочко) ти моє дитя!
***
З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Хай Олександру нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!