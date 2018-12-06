День ангела Александра-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

6 декабря православная Церковь чтит память святого благоверного великого князя Александра Невского.

В этот день отмечаются именины Александра по церковному календарю. Причем стоит помнить, что в День ангела Александра девушке с женской версией этого имени также стоит дарить слова поздравлений.

Сам великий князь Александр Невский был не только талантливым полководцем (получивший свое прозвище за разгром шведов на Неве), но также мудрым и сильным правителем, дипломатом.

Молитва Святому Александру на каждый день

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Александре, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Александр Невский. Икона

Александр: значение имени

В переводе с греческого имя Александр означает "мужчина", "человек", а еще – "защитник", "оберегающий муж". Женская форма имени – Александра.

Люди с этим именем смелы, умны, напористы, уверены в себе и властны по своей натуре.

Из них выходят отличные руководители, так как они умеют координировать работу своих подчиненных и подбирать талантливых сотрудников.

Люди они семейные. Жену выбирает из единомышленников.

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Александра.

Поздравления с Днем ангела Александра в прозе

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днем ангела, Александр!

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Наш защитник, наш Александр, прими поздравления от всего сердца! Желаем закалять свой характер, увеличивать количество достижений и удачных проектов! Пусть по жизни тебе везет и ты ни в чем не нуждаешься!

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4 смс - 225 символов:

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

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4 смс - 230 символов:

Сильного и мужественного Александра поздравляю от всей души. Хочу тебе пожелать несомненной удачи в твоей жизни и огромного счастья, истинной любви и личного блага, уважения и великих поступков, необычайных успехов и веселья души.

Поздравления Александру прикольные в стихах

С Днем именин Вас, Александр,

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет Вас Ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

Пусть в жизни лучшее случится,

Вы любите всех защищать!

И Вам пусть в нужную минуту

Все в мире будут помогать!

***

Саня, брат, с именинами тебя!

Пусть будет море тебе по колено,

Пусть не иссякнет удача твоя,

Денег и золота будет гора!

Самым веселым всегда оставайся.

Знаю я точно, что все по плечу

Самому лучшему брату на свете.

Сашка, я очень тобой дорожу!

***

3 смс - 186 символов:

Александр, ты защитник

Близких и своей семьи,

Пусть всегда искрятся счастьем

Добрые глаза твои!

Мы тебе желаем разных

Достижений и побед,

Ты силен и благороден,

Покорил весь белый свет.

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3 смс - 199 символов:

Я желаю бесконечно

Счастья, мира и любви.

Я всегда рад нашей встрече,

Потому что радость — ты!

Александр, друг сердечный,

Вам написан поздравок.

И пусть праздник длится вечно,

Без обид и без тревог!