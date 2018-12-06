День ангела Александра-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Александра.
6 декабря православная Церковь чтит память святого благоверного великого князя Александра Невского.
В этот день отмечаются именины Александра по церковному календарю. Причем стоит помнить, что в День ангела Александра девушке с женской версией этого имени также стоит дарить слова поздравлений.
Сам великий князь Александр Невский был не только талантливым полководцем (получивший свое прозвище за разгром шведов на Неве), но также мудрым и сильным правителем, дипломатом.
Молитва Святому Александру на каждый день
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Александре, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Александр: значение имени
В переводе с греческого имя Александр означает "мужчина", "человек", а еще – "защитник", "оберегающий муж". Женская форма имени – Александра.
Люди с этим именем смелы, умны, напористы, уверены в себе и властны по своей натуре.
Из них выходят отличные руководители, так как они умеют координировать работу своих подчиненных и подбирать талантливых сотрудников.
Люди они семейные. Жену выбирает из единомышленников.
Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Александра.
Поздравления с Днем ангела Александра в прозе
Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днем ангела, Александр!
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Наш защитник, наш Александр, прими поздравления от всего сердца! Желаем закалять свой характер, увеличивать количество достижений и удачных проектов! Пусть по жизни тебе везет и ты ни в чем не нуждаешься!
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4 смс - 225 символов:
Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.
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4 смс - 230 символов:
Сильного и мужественного Александра поздравляю от всей души. Хочу тебе пожелать несомненной удачи в твоей жизни и огромного счастья, истинной любви и личного блага, уважения и великих поступков, необычайных успехов и веселья души.
Поздравления Александру прикольные в стихах
С Днем именин Вас, Александр,
Поздравить я спешу скорей!
Пусть охраняет Вас Ваш ангел,
Успех в делах чтоб шел быстрей!
Пусть в жизни лучшее случится,
Вы любите всех защищать!
И Вам пусть в нужную минуту
Все в мире будут помогать!
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Саня, брат, с именинами тебя!
Пусть будет море тебе по колено,
Пусть не иссякнет удача твоя,
Денег и золота будет гора!
Самым веселым всегда оставайся.
Знаю я точно, что все по плечу
Самому лучшему брату на свете.
Сашка, я очень тобой дорожу!
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3 смс - 186 символов:
Александр, ты защитник
Близких и своей семьи,
Пусть всегда искрятся счастьем
Добрые глаза твои!
Мы тебе желаем разных
Достижений и побед,
Ты силен и благороден,
Покорил весь белый свет.
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3 смс - 199 символов:
Я желаю бесконечно
Счастья, мира и любви.
Я всегда рад нашей встрече,
Потому что радость — ты!
Александр, друг сердечный,
Вам написан поздравок.
И пусть праздник длится вечно,
Без обид и без тревог!