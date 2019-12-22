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Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки

22 декабря 2019, 05:10

Поздравления для Анны на ее именины 22 декабря – в прозе, стихах и картинки – тщательно отобрал Главред.

С днем ангела, Анна – поздравления и открытки с Днем Анны скачать бесплатно
С днем ангела, Анна – поздравления и открытки с Днем Анны скачать бесплатно / 1zoom.ru

22 декабря – праздник женский. Принимает поздравления с Днем ангела Анна, как главная именинница дня, и все христиане – в честь праздника зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.

Традиции дня и молитвы святой Анне читайте в нашем матриале День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать.

А в нынешнем материале мы подобрали поздравления с Днем Анны – в прозе, стихах и картинки, а также привітання з Анною на украинском языке.

Читайте также22 декабря – какой сегодня праздник: зимнее солнцестояние и День Анны

Поздравления с именинами Анны в прозе

Поздравляю с именинами, Анечка. Желаю тебе всегда любить и с каждым днем расцветать с новой силой. Пусть невзгоды тебя не касаются, пусть твое сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.

***

Анна, ты моя подруга и ты единственный человек в моей судьбе, кто значит больше, чем шоколад. Не позволяй другим людям или обстоятельствам диктовать тебе, как жить. Живи себе на радость. С праздником тебя!

***

Поздравление с Днем ангела Анны своими словами:

Анна, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

Поздравления Анне прикольные – стихи

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сверкай!

***

Имя "Анна" — благодатное,

Излучающее свет.

Анна — милая, приятная,

Всем готова дать совет.

Аня, щедрая и славная,

Словно солнышко, сияй!

Но притом — и это главное —

О себе не забывай!

***

Поздравление с Днем ангела Анны короткое:

Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,

Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.

Настоящих тебе, преданных друзей,

А еще любви душе твоей!

***

Сестричка Анна,

В день именин твоих

Желаю рьяно —

Чтоб баловал жених!

Чтоб птицы пели

В округе и в душе!

И чтобы вдаль летели

Все беды в неглиже!

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Поздравления с Днем Анны православные

С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид —

И Господь всегда хранит!

***

Поздравляю с Днем праведной Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

Привітання з Анною – проза, вірші, смс

Вітаю тебе з Днем ангела, Анно, і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

***

День ангела Анна – вітання:

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

Із днем ангела, Анно!

***

Іменини Анни 2019 – вітання:

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Анна, найкраща на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

***

Вітаю з Днем ангела, Ганно Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

Поздравления с Днем Анны – открытки

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