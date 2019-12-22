Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки

Поздравления для Анны на ее именины 22 декабря – в прозе, стихах и картинки – тщательно отобрал Главред.
22 декабря – праздник женский. Принимает поздравления с Днем ангела Анна, как главная именинница дня, и все христиане – в честь праздника зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Традиции дня и молитвы святой Анне читайте в нашем матриале День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать.
А в нынешнем материале мы подобрали поздравления с Днем Анны – в прозе, стихах и картинки, а также привітання з Анною на украинском языке.
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Поздравления с именинами Анны в прозе
Поздравляю с именинами, Анечка. Желаю тебе всегда любить и с каждым днем расцветать с новой силой. Пусть невзгоды тебя не касаются, пусть твое сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.
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Анна, ты моя подруга и ты единственный человек в моей судьбе, кто значит больше, чем шоколад. Не позволяй другим людям или обстоятельствам диктовать тебе, как жить. Живи себе на радость. С праздником тебя!
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Поздравление с Днем ангела Анны своими словами:
Анна, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
Поздравления Анне прикольные – стихи
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой милой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сверкай!
***
Имя "Анна" — благодатное,
Излучающее свет.
Анна — милая, приятная,
Всем готова дать совет.
Аня, щедрая и славная,
Словно солнышко, сияй!
Но притом — и это главное —
О себе не забывай!
***
Поздравление с Днем ангела Анны короткое:
Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,
Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.
Настоящих тебе, преданных друзей,
А еще любви душе твоей!
***
Сестричка Анна,
В день именин твоих
Желаю рьяно —
Чтоб баловал жених!
Чтоб птицы пели
В округе и в душе!
И чтобы вдаль летели
Все беды в неглиже!
Поздравления с Днем Анны православные
С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид —
И Господь всегда хранит!
***
Поздравляю с Днем праведной Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
Привітання з Анною – проза, вірші, смс
Вітаю тебе з Днем ангела, Анно, і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
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День ангела Анна – вітання:
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе в небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім'ї любов та шану
Із днем ангела, Анно!
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Іменини Анни 2019 – вітання:
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання
***
Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Анна, найкраща на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Самого найкращого усього!
***
Вітаю з Днем ангела, Ганно Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.