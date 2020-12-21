День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж

Какие есть на День святой Анны народные приметы, какие традиции у праздника, что нельзя делать, чтоб удачно выйти замуж – выяснил Главред.
22 декабря – праздник в честь матери Пресвятой Богородицы. Это День святой Анны (в 2020 году он выпал на вторник).
Святой Анне в православии молятся в первую очередь о детях: чтобы побыстрее забеременеть, чтоб роды были легкими, чтоб малыши не болели и росли счастливыми. Сама святая Анна считается покровительницей всех женщин, поэтому именно им в этот праздник положено отдыхать и набираться сил перед уборкой дома и готовкой на новогодние праздники 2021.
Обычно праздник святой Анны совпадает с днем зимнего солнцестояния – но в високосный год зимнее солнцестояние 2020 на сутки обогнало Аннушкин день. Так что уже на саму Анну день стал чуточку длиннее.
Поздравления для Анны на ее именины 22 декабря – в прозе, стихах и картинки – читайте в нашем материале Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки.
День святой Анны – история праздника
Святая Анна и святой Иоаким (муж ее) долго не могли иметь детей. В конце концов, после долгих молитв и в награду за их праведную жизнь Господь даровал святым Анне и Иоакиму чудо родительства. Случилось это уже после "пятидесяти лет супружества", то есть Анна на момент рождения Девы Марии была уже весьма пожилой женщиной.
Именно из-за жития святой Анны в праздник 22 декабря и принято молиться об излечении бесплодия.
День святой Анны – что нельзя делать в праздник 22 декабря
Женщинам в праздник Анны не полагается работать. Особенно это касается беременных дам: для них под запретом любые дела по дому и рукоделие. Буквально любое действие, по поверьям, может плохо сказаться на ребенке. Например, если зажечь огонь – то это якобы оставит на малыше родимые пятна.
Тем, кто ожидает малыша, лучше вообще не выходить в этот день из дома (если они суеверны) – чтобы дитя никто не сглазил еще в утробе.
Как и в любой другой церковный праздник, в День Анны запрещены:
- ссоры;
- бранные и обидные слова;
- особенно строго караются Небом дурные поступки и мысли.
Продолжается Рождественский пост 2020 – поэтому есть и ограничения в еде (детальнее читайте в нашем материале Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты).
Есть и особая примета, как удачно и правильно выйти замуж: нужно держать строгий пост в День Анны – тогда святая пошлет девушке хорошего мужа.
Еще, по приметам, нельзя ходить в лес – а то, мол, волки нападут.
День святой Анны – традиции
А теперь о том, что в День святой Анны делать можно.
⇒ В День святой Анны молятся о даровании детей и здоровье домочадцев.
⇒ В праздник святой Анны принято мастерить новогодние украшения.
⇒ Уже можно (а, по приметам, даже полезно) ставить новогоднюю елку. Детальнее читайте в нашем материале Как украсить елку 2021: фото модных трендов и что нельзя вешать в Год Быка.
⇒ В старину в этот день принято было проверять запасы на зиму.
Молитва святой Анне
День святой Анны – приметы на 22 декабря
♦ Какова погода на Анну до полудня – такова погода до конца декабря, вечерняя погода указывала на погоду во второй половине зимы.
♦ Солнечно и безоблачно – на Новый год 2021 жди лютых морозов, а если пасмурно – к оттепели.
♦ Иней на деревьях – к теплому Новому году и хорошему урожаю на будущий год.
Ранее мы опубликовали Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея. Календарь церковных праздников на декабрь 2020 включает в себя праздники новогоднего цикла.