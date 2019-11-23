День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф

Поздравления с Днем ангела Ольги 2019: и в прозе, и стихи, и короткие смс, и красивые открытки и гифки – подобрал Главред.
Именины Ольги отмечаются не один раз за год.
Именины Ольги по церковному календарю 23 ноября установлены в честь мученицы Ольги Масленниковой.
С Днем ангела Ольга поздравления в этот день принимает от родных и близких. Можно сказать, что Оли – именинницы особые. Ведь именины в Украине отмечают со времен крещения Киевской Руси в 988 году. И святая Ольга, равноапостольная великая княгиня, – одна из покровительниц имени – и приложила непосредственно руку к этому событию.
Для этих серьезных, не лишенных упрямства, но успешных по жизни девушек – всех, кто гордо носит имя Ольга – Главред и подобрал поздравления с Днем ангела Ольги 2019: и в прозе, и стихи, и короткие смс, и красивые открытки и гифки.
Ранее Главред уже писал о значении этого имени, в чем помогает святая и что подарить на День Ольги.
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С Днем ангела, Ольга – в прозе
В этот праздничный день, Оленька, желаю тебе море позитива, ярких красок и веселого настроения! Пусть твое сердце наполняет счастье! Пусть улыбка не покидает твоего лица, пусть настроение будет позитивным и радостным! Желаю тебе крепкого здоровья, земных благ и вечного цветения!
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Сегодня день ангела моей верной подруги. Давай праздновать, как будто это последний день. Я подарю тебе коробку, полную поцелуев и добрых пожеланий. Я знаю, что ты достигнешь всех своих целей, потому что ты великий человек, и ты заслуживаешь всего этого. Ты для нас главный подарок и дар свыше. Спасибо тебе за то, что ты такой хороший друг и за то, что ты подставляла мне свое плечо каждый раз, когда я нуждался в нем. С праздником, Ольга!
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Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
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Ольга, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю счастья и радости, красоты и добра, любви и надежды, смеха и позитива, красоты и замечательных впечатлений. Будь прекрасна во всем, любима всеми и счастлива ежеминутно. Пусть исполняются твои самые сокровенные мечты!
Поздравления с Днем ангела, Ольга – короткие
Я желаю Ольге счастья,
Пусть уходят прочь ненастья,
Пусть во всем царит везенье,
Позитив и вдохновенье.
***
Пожелать хотим мы Оле
Благ земных иметь поболее.
А напасти, беды, лихо
Пусть сидят в подполье тихо.
***
Честная, красивая,
Дивная порой,
Ты идешь счастливая,
Жизненной тропой.
Олечка, с Днем ангела!
Делай все, любя.
И пусть это правило
Бережет тебя!
***
3 смс - 199 символов:
Как ромашковое поле
Жизнь твоя пусть расцветет.
Поздравляю тебя, Оля!
Счастья в каждый твой восход!
Пусть тебя удача кружит,
И успех твой путь хранит,
Все исполнится, что нужно,
И здоровье не шалит!
***
Ольга, богиня вы, муза поэта!
В ваших глазах живет знойное лето.
Будьте шикарны, роскошны всегда,
Пусть годы на вас не оставят следа.
С Днем ангела, Ольга – стихи
Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Ольга, пусть день будет ярок,
А счастье – навеки с тобой!
***
Ольга шармом всех пленяет,
Каждый Ольгу обожает.
Терпелива и умна,
Справедливая она.
Вкусом тонким обладает,
В чудо верит и мечтает.
Может многое простить
И вражды не допустить.
Пожелаю Оле счастья.
Пусть исчезнут все ненастья,
Будут праздники, везения,
В жизни — много вдохновения.
И в семье царит согласие,
Все растают разногласия.
Оля радостью своей
Делает наш мир добрей.
***
У Олечки сегодня именины,
А это значит – будем поздравлять,
Любви и счастья вечные картины
Пускай судьба научит рисовать.
А я тебе желаю море смеха,
Вагон любви и счастья океан,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.
***
С именинами, родная,
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Ольга,
Твои годы принесут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
Привітання з Днем ангела Ольги – в прозі, віршах і смс
Іменини – це свято душі і тепла тобі, Ольго, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Ольго, і хочу, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!