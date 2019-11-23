День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф

Именины Ольги отмечаются не один раз за год.

Именины Ольги по церковному календарю 23 ноября установлены в честь мученицы Ольги Масленниковой.

С Днем ангела Ольга поздравления в этот день принимает от родных и близких. Можно сказать, что Оли – именинницы особые. Ведь именины в Украине отмечают со времен крещения Киевской Руси в 988 году. И святая Ольга, равноапостольная великая княгиня, – одна из покровительниц имени – и приложила непосредственно руку к этому событию.

Для этих серьезных, не лишенных упрямства, но успешных по жизни девушек – всех, кто гордо носит имя Ольга – Главред и подобрал поздравления с Днем ангела Ольги 2019: и в прозе, и стихи, и короткие смс, и красивые открытки и гифки.

Ранее Главред уже писал о значении этого имени, в чем помогает святая и что подарить на День Ольги.

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С Днем ангела, Ольга – в прозе

В этот праздничный день, Оленька, желаю тебе море позитива, ярких красок и веселого настроения! Пусть твое сердце наполняет счастье! Пусть улыбка не покидает твоего лица, пусть настроение будет позитивным и радостным! Желаю тебе крепкого здоровья, земных благ и вечного цветения!

***

Сегодня день ангела моей верной подруги. Давай праздновать, как будто это последний день. Я подарю тебе коробку, полную поцелуев и добрых пожеланий. Я знаю, что ты достигнешь всех своих целей, потому что ты великий человек, и ты заслуживаешь всего этого. Ты для нас главный подарок и дар свыше. Спасибо тебе за то, что ты такой хороший друг и за то, что ты подставляла мне свое плечо каждый раз, когда я нуждался в нем. С праздником, Ольга!

***

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

Ольга, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю счастья и радости, красоты и добра, любви и надежды, смеха и позитива, красоты и замечательных впечатлений. Будь прекрасна во всем, любима всеми и счастлива ежеминутно. Пусть исполняются твои самые сокровенные мечты!

Поздравления с Днем ангела, Ольга – короткие

Я желаю Ольге счастья,

Пусть уходят прочь ненастья,

Пусть во всем царит везенье,

Позитив и вдохновенье.

***

Пожелать хотим мы Оле

Благ земных иметь поболее.

А напасти, беды, лихо

Пусть сидят в подполье тихо.

***

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идешь счастливая,

Жизненной тропой.

Олечка, с Днем ангела!

Делай все, любя.

И пусть это правило

Бережет тебя!

***

3 смс - 199 символов:

Как ромашковое поле

Жизнь твоя пусть расцветет.

Поздравляю тебя, Оля!

Счастья в каждый твой восход!

Пусть тебя удача кружит,

И успех твой путь хранит,

Все исполнится, что нужно,

И здоровье не шалит!

***

Ольга, богиня вы, муза поэта!

В ваших глазах живет знойное лето.

Будьте шикарны, роскошны всегда,

Пусть годы на вас не оставят следа.

С Днем ангела, Ольга – стихи

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Ольга, пусть день будет ярок,

А счастье – навеки с тобой!

***

Ольга шармом всех пленяет,

Каждый Ольгу обожает.

Терпелива и умна,

Справедливая она.

Вкусом тонким обладает,

В чудо верит и мечтает.

Может многое простить

И вражды не допустить.

Пожелаю Оле счастья.

Пусть исчезнут все ненастья,

Будут праздники, везения,

В жизни — много вдохновения.

И в семье царит согласие,

Все растают разногласия.

Оля радостью своей

Делает наш мир добрей.

***

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

***

С именинами, родная,

Поздравляем от души!

Тост поднять за твое счастье

Мы давно уже спешим.

Пусть уходят все невзгоды

И печали пусть уйдут,

Только радость тебе, Ольга,

Твои годы принесут.

Будь веселой и счастливой,

И красивой, как сейчас.

Пусть сопутствует удача

Каждый день и каждый час.

Привітання з Днем ангела Ольги – в прозі, віршах і смс

Іменини – це свято душі і тепла тобі, Ольго, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Ольго, і хочу, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!