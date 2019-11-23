  1. Главная
  3. Поздравления

День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф

23 ноября 2019, 06:06

Поздравления с Днем ангела Ольги 2019: и в прозе, и стихи, и короткие смс, и красивые открытки и гифки – подобрал Главред.

  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети
  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети
  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети
  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети
  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети
  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети
  • С Днем Ольги – открытки и картинки с Днем ангела, Ольга Соцсети

Именины Ольги отмечаются не один раз за год.

Именины Ольги по церковному календарю 23 ноября установлены в честь мученицы Ольги Масленниковой.

С Днем ангела Ольга поздравления в этот день принимает от родных и близких. Можно сказать, что Оли – именинницы особые. Ведь именины в Украине отмечают со времен крещения Киевской Руси в 988 году. И святая Ольга, равноапостольная великая княгиня, – одна из покровительниц имени – и приложила непосредственно руку к этому событию.

Для этих серьезных, не лишенных упрямства, но успешных по жизни девушек – всех, кто гордо носит имя Ольга – Главред и подобрал поздравления с Днем ангела Ольги 2019: и в прозе, и стихи, и короткие смс, и красивые открытки и гифки.

Ранее Главред уже писал о значении этого имени, в чем помогает святая и что подарить на День Ольги

Читайте также23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора

С Днем ангела, Ольга – в прозе

В этот праздничный день, Оленька, желаю тебе море позитива, ярких красок и веселого настроения! Пусть твое сердце наполняет счастье! Пусть улыбка не покидает твоего лица, пусть настроение будет позитивным и радостным! Желаю тебе крепкого здоровья, земных благ и вечного цветения!

***

Сегодня день ангела моей верной подруги. Давай праздновать, как будто это последний день. Я подарю тебе коробку, полную поцелуев и добрых пожеланий. Я знаю, что ты достигнешь всех своих целей, потому что ты великий человек, и ты заслуживаешь всего этого. Ты для нас главный подарок и дар свыше. Спасибо тебе за то, что ты такой хороший друг и за то, что ты подставляла мне свое плечо каждый раз, когда я нуждался в нем. С праздником, Ольга!

***

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

Ольга, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю счастья и радости, красоты и добра, любви и надежды, смеха и позитива, красоты и замечательных впечатлений. Будь прекрасна во всем, любима всеми и счастлива ежеминутно. Пусть исполняются твои самые сокровенные мечты!

Поздравления с Днем ангела, Ольга – короткие

Я желаю Ольге счастья,

Пусть уходят прочь ненастья,

Пусть во всем царит везенье,

Позитив и вдохновенье.

***

Пожелать хотим мы Оле

Благ земных иметь поболее.

А напасти, беды, лихо

Пусть сидят в подполье тихо.

***

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идешь счастливая,

Жизненной тропой.

Олечка, с Днем ангела!

Делай все, любя.

И пусть это правило

Бережет тебя!

***

3 смс - 199 символов:

Как ромашковое поле

Жизнь твоя пусть расцветет.

Поздравляю тебя, Оля!

Счастья в каждый твой восход!

Пусть тебя удача кружит,

И успех твой путь хранит,

Все исполнится, что нужно,

И здоровье не шалит!

***

Ольга, богиня вы, муза поэта!

В ваших глазах живет знойное лето.

Будьте шикарны, роскошны всегда,

Пусть годы на вас не оставят следа.

С Днем ангела, Ольга – стихи

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Ольга, пусть день будет ярок,

А счастье – навеки с тобой!

***

Ольга шармом всех пленяет,

Каждый Ольгу обожает.

Терпелива и умна,

Справедливая она.

Вкусом тонким обладает,

В чудо верит и мечтает.

Может многое простить

И вражды не допустить.

Пожелаю Оле счастья.

Пусть исчезнут все ненастья,

Будут праздники, везения,

В жизни — много вдохновения.

И в семье царит согласие,

Все растают разногласия.

Оля радостью своей

Делает наш мир добрей.

***

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

***

С именинами, родная,

Поздравляем от души!

Тост поднять за твое счастье

Мы давно уже спешим.

Пусть уходят все невзгоды

И печали пусть уйдут,

Только радость тебе, Ольга,

Твои годы принесут.

Будь веселой и счастливой,

И красивой, как сейчас.

Пусть сопутствует удача

Каждый день и каждый час.

Привітання з Днем ангела Ольги – в прозі, віршах і смс

Іменини – це свято душі і тепла тобі, Ольго, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Ольго, і хочу, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

поздравления Ольга именины открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:06
День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф
05:31
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
05:27
Душить змею: медики рассказали, как порно влияет на потенцию
04:55
Путин честен: эксперт раскрыл планы хозяина Кремля в Украине Видео
04:28
Как похудеть к Новому году: диетолог дала дельные советы
04:05
Королева женских стрижек 2020-2021 - каре: ТОП-8 самых модных вариантов каре - фото Фото
03:16
Работа по шоколадной методике: медики развеяли самые стойки мифы об анальном сексе
02:30
Безумные платежки: эксперт рассказал о новых тарифах на газ
02:20
Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце
02:02
"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе Фото Видео
01:51
Взрыв в жилом доме в Киеве: виновники могут сесть на 7 лет Видео
00:49
В России раскритиковали стратегию команды Зеленского по возврату Крыма
00:25
23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора Видео
00:18
"Выбор уже сделан": эксперт пояснил, возможно ли примирение между Украиной и Россией
22 ноября, пятница
23:54
ГБР расследует, как Порошенко забрал землю у Пшонки для своего соратника – СМИ
23:26
На Азове из-за шторма остров Бирючий ушел под воду: людей эвакуировали Фото Видео
23:13
Клуб УПЛ подписал первого иностранца в своей истории
23:05
Нардепа от Слуги народа уличили в координации титушек во время Майдана
23:00
Перші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала Видео
22:34
Шустер обвинил Порошенко в открытии против него уголовных дел Видео
22:13
Spotify в России: когда запуск и как пользоваться Видео
22:07
Трускавец-2: слуг народа снова соберут на обучение
22:02
Тайсон: Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова
21:51
Труханов объяснил, зачем ему понадобились медпроцедуры: ЗОЖ виноват Видео
21:35
Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины
21:30
Перші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 22-11-2019 Видео
21:18
Почему нельзя давать сдачу в руки и иные приметы, что не берут из рук
21:04
Моуриньо сообщил, где хочет завершить тренерскую карьеру
20:41
Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море Видео
20:37
New Year’s Eve Countdown Party: встреча Нового года в самом красивом отеле Киева новости компании
20:30
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна Видео
20:00
Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко
19:45
В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ Видео
19:40
ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара
19:40
Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
19:17
В Киеве "взлетели" тарифы на воду: известны цифры
19:14
УЕФА жестко наказал соперника Динамо накануне матча Лиги Европы
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019 Видео
18:45
Экс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру
18:35
Мосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в Фотошопе
18:32
У Зеленского объяснили, чем их власть отличается от эпохи Порошенко
18:19
"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазах
18:15
Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:02
Смертельный гаджет: юную школьницу убило током от смартфона
17:54
Клитина отрицает получение должности замминистра через постель Видео
17:41
Манчестер Сити - Челси: где смотреть и прогнозы на главный матч евроуикенда
17:24
В Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки
17:23
Трамп обиделся на Йованович из-за фото в украинском посольстве
17:11
Опасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопровод Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять