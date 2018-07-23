День Ольги-2018: какого числа и что за праздник

23 июля 2018, 16:03

"Главред" узнал историю и традиции праздника.

Святая Ольга. Икона.

Ольга – одно из самых популярных имен у украинцев, да и в России тоже. Поэтому именины Ольги – довольно популярный праздник у нас.

Когда день святой Ольги

День Ангела Ольги по церковному календарю отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. Это день ее смерти. В 2018 году праздник выпал на вторник.

Именины Ольги

Помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.

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День святой Ольги-2018: история праздника и почему считают святой

Княгиня Ольга – жена, а впоследствии вдова великого князя Киевского Игоря. После его убийства восставшими древлянами в 945 году она так и не вышла больше замуж, зато приняла на себя управление государством до совершеннолетия своего сына Святослава.

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Ее почитают как святую, так как именно она принесла христианство в Киевскую Русь. Сама Ольга приняла крещение в 954 году во время паломничества в Константинополь. Именно она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси. К слову, своей главной достопримечательностью – Софийским собором –Киев обязан Ольге.

Многие историки считают, что во многом благодаря примеру Ольги ее внук впоследствии избрал христианство как государственную религию Руси и крестил страну в 988 году.

День святой Ольги-2018: как празднуют

В этот день в церквях проходят праздничные службы в память о святой княгине. В день Ольги принято молиться об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.

В чем помогает святая Ольга? Помощи у нее верующие просят, когда хотят:

  • уберечь себя и дорогих людей от беды;
  • удачно выйти замуж (чаще всего об этом просят молодые девушки).

Наши предки в день святой Ольги начинали заготовку сена. Впрочем, сегодня эта традиция уже не столь актуальна.

День Ольги: поздравления

С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:

О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,

Л — любимой, лучезарной, ласковой,

Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.

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***

Для Ольги поздравления

Я соберу в букет.

Хочу, чтоб их хватило

Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила

Любовь, и поминутно.

Чтоб в доме твоем было

Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,

Чтоб ангелы хранили.

Желаю, чтобы в жизни

Все-все тебя любили.

***

3 смс - 185 символов:

Поздравляю тебя, Ольга!

Дней желаю ярких только

И улыбок, доброты.

Пусть сбываются мечты.

И любви, чтоб на века,

И чтобы жизнь была легка.

И здоровья, и тепла,

Чтоб в душе весна цвела!

Больше поздравлений в нашем материале День Ангела Ольги-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках.

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