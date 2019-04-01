День ангела Дарьи 2019 – поздравления и открытки

Свой День ангела Дарья отмечает несколько раз в году. При этом Именины Дарьи 1 апреля считаются главными, это так называемый День Дарьи 2019.

Также именины 1 апреля отмечают Софья, Дмитрий, Иван и Иннокентий.

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День ангела Дарьи: православный календарь

Именины Дарьи по церковному календарю празднуются:

14 марта – преподобномученица Дария Зайцева;

1 апреля – мученица Дария Римская;

4 апреля – мученица Дария;

17 августа – праведная Дария;

18 августа – новомученицы Дария Сушинская, Дария Тимагина и Дария Улыбина.

Дарья: значение имени и характеристика

Имя Дарья происходит от древнеперсидского: побеждающая, сильная, победительница, обладательница, владеющая богатством, огонь великий.

Она сообразительная и эрудированная. В детстве мамина помощница. В целом аккуратная и хозяйственная, любит рукоделие.

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Ей больше всего подойдут профессии психолога, журналиста, страхового агента.

Мужу не изменяет и всегда его поддерживает.

Больше всего имя Дарья подходит Львам, Тельцам и Козерогам.

Отличная сочетаемость имени с обладателями имени: Александр, Афанасий, Валентин, Евгений, Иван, Николай, Платон, Самуил, Сергей, Степан, Юрий; сложная – с обладателями имени: Авраам, Захар, Лукьян, Олег, Павел, Тарас, Феликс, Филипп.

День ангела Дарьи: поздравления в прозе, стихах и смс

3 смс - 188 символов:

Дашенька, ты так прекрасна,

Это знают все вокруг,

Мы тебе желаем счастья,

Верных, преданных подруг,

Вдохновляйся на победы,

Позитив не растеряй

И своей улыбкой милой

Всех людей ты покоряй!

***

Подарок неба, дар от Бога,

С именинами тебя!

Даров пусть в жизни будет много,

Живи на радость всем, любя!

Прекрасных, солнечных мгновений,

Желаю, Дарья, от души.

Чтоб что ни год – то вдохновенный,

И что ни день – то просто шик!

***

4 смс - 208 символов:

Милая Дарья, я тебя поздравляю и от души хочу пожелать больших надежд и светлых ожиданий, искренней радости и взаимной любви, достижения целей и исполнения желаний, безупречной красоты и несомненного счастья.

***

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет,

Чтоб радость скорее проснулась!

***

4 смс - 229 символов:

Дорогая Дарья, я тебя поздравляю и от души пожелать хочу насыщенных и радостных дней, добрых и уютных ночей, сладостных и нежных грез, жизни без обид, отчаяний и слез. Будь по-настоящему счастлива, искренне любима и хороша собой.

***

О, Дарья, побеждай всегда

Красой, умом и вдохновеньем,

Лица счастливым выраженьем

И духом светлым, как звезда.

И пусть в твоей дороге, Дарья,

Голубизна не станет хмарью.