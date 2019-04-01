День ангела Дарьи 2019 – поздравления и открытки

Главред собрал самые лучшие поздравления для Даши.
Свой День ангела Дарья отмечает несколько раз в году. При этом Именины Дарьи 1 апреля считаются главными, это так называемый День Дарьи 2019.
Также именины 1 апреля отмечают Софья, Дмитрий, Иван и Иннокентий.
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День ангела Дарьи: православный календарь
Именины Дарьи по церковному календарю празднуются:
- 14 марта – преподобномученица Дария Зайцева;
- 1 апреля – мученица Дария Римская;
- 4 апреля – мученица Дария;
- 17 августа – праведная Дария;
- 18 августа – новомученицы Дария Сушинская, Дария Тимагина и Дария Улыбина.
Дарья: значение имени и характеристика
Имя Дарья происходит от древнеперсидского: побеждающая, сильная, победительница, обладательница, владеющая богатством, огонь великий.
Она сообразительная и эрудированная. В детстве мамина помощница. В целом аккуратная и хозяйственная, любит рукоделие.
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Ей больше всего подойдут профессии психолога, журналиста, страхового агента.
Мужу не изменяет и всегда его поддерживает.
Больше всего имя Дарья подходит Львам, Тельцам и Козерогам.
Отличная сочетаемость имени с обладателями имени: Александр, Афанасий, Валентин, Евгений, Иван, Николай, Платон, Самуил, Сергей, Степан, Юрий; сложная – с обладателями имени: Авраам, Захар, Лукьян, Олег, Павел, Тарас, Феликс, Филипп.
День ангела Дарьи: поздравления в прозе, стихах и смс
3 смс - 188 символов:
Дашенька, ты так прекрасна,
Это знают все вокруг,
Мы тебе желаем счастья,
Верных, преданных подруг,
Вдохновляйся на победы,
Позитив не растеряй
И своей улыбкой милой
Всех людей ты покоряй!
***
Подарок неба, дар от Бога,
С именинами тебя!
Даров пусть в жизни будет много,
Живи на радость всем, любя!
Прекрасных, солнечных мгновений,
Желаю, Дарья, от души.
Чтоб что ни год – то вдохновенный,
И что ни день – то просто шик!
***
4 смс - 208 символов:
Милая Дарья, я тебя поздравляю и от души хочу пожелать больших надежд и светлых ожиданий, искренней радости и взаимной любви, достижения целей и исполнения желаний, безупречной красоты и несомненного счастья.
***
День ангела Дарьи настал,
Сегодня тебе, дорогая,
Желаю, чтоб светлым он стал,
Добра и здоровья желаю.
Пускай же тебе повезет,
Чтоб счастье к тебе прикоснулось,
Удача тебе поведет,
Чтоб радость скорее проснулась!
***
4 смс - 229 символов:
Дорогая Дарья, я тебя поздравляю и от души пожелать хочу насыщенных и радостных дней, добрых и уютных ночей, сладостных и нежных грез, жизни без обид, отчаяний и слез. Будь по-настоящему счастлива, искренне любима и хороша собой.
***
О, Дарья, побеждай всегда
Красой, умом и вдохновеньем,
Лица счастливым выраженьем
И духом светлым, как звезда.
И пусть в твоей дороге, Дарья,
Голубизна не станет хмарью.