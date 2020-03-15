15 марта – какой сегодня праздник: День работников ЖКХ и не только

15 марта – праздник Божьей Матери и День работника ЖКХ – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

15 марта 2020 – сегодня праздник правильных покупок и чистых улиц.

Мир проводит Всемирный день защиты прав потребителей. Еще страны устраивают Международный день защиты бельков или День белька – для защиты детенышей гренландского тюленя.

Украина и Россия празднуют День ЖКХ 2020 – или, как его называют официально, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается он традиционно в третье воскресенье марта. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем ЖКХ: прикольные, в прозе и стихах, открытки.

Белоруссия отмечает День Конституции, Либерия – День Робертса, а Япония – Праздник богатого года.

По народному календарю, 15 марта – Федот Ветронос.

15 марта – праздник церковный

Православный праздник 15 марта – Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Державная. Перед ней часто молятся о возвращении здоровья, утешении душевных мук, укреплении веры и избавлении от нищеты.

Также почитается память священномученика Феодота, епископа Киринейского.

Идет Великий пост 2020.

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Икона Божией Матери Державная – молитва

15 марта – приметы

Этот день часто был очень ветреным – отсюда и народное название праздника.

Есть такие приметы 15 марта на погоду:

теплый ветер – к теплому лету и наоборот;

если день выдался пригожим – такими же будут Юрьев день 6 мая и Никола Летний 22 мая;

солнечный полдень – к хорошему урожаю хлеба;

дождь – к дождливому лету.

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15 марта – что нельзя делать, а что нужно

Огородники в Федотов день сеют на рассаду помидоры, раннюю белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, перцы.

Люди опасались ветра в Федотов день: по поверью, тот мог "надуть" гадкую болезнь.

По народным поверьям, 15 марта нельзя:

выходить из дома без нужды – простуду, мол, подхватишь;

тяжело работать;

смотреть на небо – чтоб не увидеть падающую звезду (она предвещала болезнь, а, может, и смерть).

15 марта – именины

День ангела справляют Арсений, Иосиф, Николай и Федот.

15 марта – кто родился

15 марта родились такие знаменитости: