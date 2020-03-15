15 марта – какой сегодня праздник: День работников ЖКХ и не только

С Днем ЖКХ 2020 поздравляют коммунальщиков Украина и Россия в третье воскресенье марта. Приметы 15 марта подскажут, каким будет лето 2020 в Украине.
15 марта 2020 – сегодня праздник правильных покупок и чистых улиц.
Мир проводит Всемирный день защиты прав потребителей. Еще страны устраивают Международный день защиты бельков или День белька – для защиты детенышей гренландского тюленя.
Украина и Россия празднуют День ЖКХ 2020 – или, как его называют официально, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается он традиционно в третье воскресенье марта. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем ЖКХ: прикольные, в прозе и стихах, открытки.
Белоруссия отмечает День Конституции, Либерия – День Робертса, а Япония – Праздник богатого года.
По народному календарю, 15 марта – Федот Ветронос.
15 марта – праздник церковный
Православный праздник 15 марта – Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Державная. Перед ней часто молятся о возвращении здоровья, утешении душевных мук, укреплении веры и избавлении от нищеты.
Также почитается память священномученика Феодота, епископа Киринейского.
Идет Великий пост 2020.
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Икона Божией Матери Державная – молитва
15 марта – приметы
Этот день часто был очень ветреным – отсюда и народное название праздника.
Есть такие приметы 15 марта на погоду:
- теплый ветер – к теплому лету и наоборот;
- если день выдался пригожим – такими же будут Юрьев день 6 мая и Никола Летний 22 мая;
- солнечный полдень – к хорошему урожаю хлеба;
- дождь – к дождливому лету.
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15 марта – что нельзя делать, а что нужно
Огородники в Федотов день сеют на рассаду помидоры, раннюю белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, перцы.
Люди опасались ветра в Федотов день: по поверью, тот мог "надуть" гадкую болезнь.
По народным поверьям, 15 марта нельзя:
- выходить из дома без нужды – простуду, мол, подхватишь;
- тяжело работать;
- смотреть на небо – чтоб не увидеть падающую звезду (она предвещала болезнь, а, может, и смерть).
15 марта – именины
День ангела справляют Арсений, Иосиф, Николай и Федот.
15 марта – кто родился
15 марта родились такие знаменитости:
- 1813 — британский врач, один из основателей эпидемиологии Джон Сноу.
- 1847 — украинский ученый-медик, натурфилософ Даниил Велланский.
- 1932 — польский кинорежиссер и сценарист Ежи Гофман (Прокаженная, Знахарь, Огнем и мечом и др.).
- 1975 — американская актриса, модель, продюсер Ева Лонгория.
- 2008 — украинская художница-график Галина Гаркавенко.