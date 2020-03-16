16 марта – какой сегодня праздник: что делать в Евтропиев день

16 марта приметы подскажут простой и надежный способ сохра6нить женскую красоту и молодость – и чего нельзя делать, чтобы не потерять деньги.
16 марта 2020 – сегодня праздник безопасный.
Россия отмечает День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ, Казахстан — День республиканской гвардии, а Латвия — День памяти легионеров.
По народному календарю, 16 марта – Евтропиев день.
16 марта – праздник церковный
16 марта православные чтят память мученика Евтропия Амасийского, который погиб от рук язычников.
Идет Великий пост 2020.
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16 марта – приметы
Есть такие приметы 16 марта на погоду:
- веселый щебет синиц – к потеплению, протяжный и слабый – наоборот, к похолоданию;
- скворцы уже прилетели – к хорошему урожаю зерновых;
- трясогузки уже прилетели – ледоход начнется через 7 дней;
- птицы низко летят – к мелководью;
- если уже прилетело большинство перелетных птиц – к очень теплой весне;
- чем сильнее ветер – тем больше вероятность, что заморозков в этой местности уже не будет;
- солнце за тучами не видно – к дождю на следующий день.
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16 марта – что нельзя делать, а что нужно
У девушек есть специальный ритуал на красоту и молодость в Евтропиев день. По поверью, если 16 марта умыться до восхода солнца водой, в которой до этого "заночевало" что-то серебряное или яйцо – красота и молодость на этот год точно обеспечены.
Наши предки посвящали этот день различным обрядам для задабривания Солнца-божества. И основные приметы дня связаны с солнцем.
Именно 16 марта наши предки осеняли крестным знамением ворота, входную дверь в доме, окна и очаг (печь, камин) – чтобы защитить всех, кто живет в доме, от злых сил.
В старину говорили, что именно в Евтропиев день выбирается из берлоги медведь.
По народным поверьям, 16 марта нельзя:
- ничего одалживать после захода солнца – ни денег, ни хлеба, ничего вообще – а то сам весь год в долгах проходишь;
- выносить что-либо после захода из дома – к бедности;
- ссориться с родней.
16 марта – именины
День ангела справляют Марфа, Михаил и Севастьян.
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16 марта – кто родился
16 марта родились такие знаменитости:
- 1859 — русский физик и электротехник, один из изобретателей радио Александр Попов.
- 1882 — украинская писательница, драматург, прозаик, поэтесса и педагог Кристина Алчевская.
- 1884 — советский писатель-фантаст Александр Беляев (Голова профессора Доуэля, Продавец воздуха, Человек-амфибия и др.).
- 1911 — нацистский врач концлагеря Освенцим Йозеф Менгеле.
- 1935 — актер театра и кино Сергей Юрский (Золотой теленок, Республика ШКИД, Место встречи изменить нельзя, Любовь и голуби и др.).
- 1941 — итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи (Последнее танго в Париже, Ускользающая красота и др.).
- 1944 — украинский живописец Николай Подгорный.
- 1967 — российский эстрадный певец, танцор, диджей, телеведущий Богдан Титомир.