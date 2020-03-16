16 марта – какой сегодня праздник: что делать в Евтропиев день

16 марта – праздник Евтропия – что нельзя делать и ритуал на красоту / 1zoom.ru

16 марта 2020 – сегодня праздник безопасный.

Россия отмечает День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ, Казахстан — День республиканской гвардии, а Латвия — День памяти легионеров.

По народному календарю, 16 марта – Евтропиев день.

16 марта – праздник церковный

16 марта православные чтят память мученика Евтропия Амасийского, который погиб от рук язычников.

Идет Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

16 марта – приметы

Есть такие приметы 16 марта на погоду:

веселый щебет синиц – к потеплению, протяжный и слабый – наоборот, к похолоданию;

скворцы уже прилетели – к хорошему урожаю зерновых;

трясогузки уже прилетели – ледоход начнется через 7 дней;

птицы низко летят – к мелководью;

если уже прилетело большинство перелетных птиц – к очень теплой весне;

чем сильнее ветер – тем больше вероятность, что заморозков в этой местности уже не будет;

солнце за тучами не видно – к дождю на следующий день.

Читайте такжеЧем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году

16 марта – что нельзя делать, а что нужно

У девушек есть специальный ритуал на красоту и молодость в Евтропиев день. По поверью, если 16 марта умыться до восхода солнца водой, в которой до этого "заночевало" что-то серебряное или яйцо – красота и молодость на этот год точно обеспечены.

Наши предки посвящали этот день различным обрядам для задабривания Солнца-божества. И основные приметы дня связаны с солнцем.

Именно 16 марта наши предки осеняли крестным знамением ворота, входную дверь в доме, окна и очаг (печь, камин) – чтобы защитить всех, кто живет в доме, от злых сил.

В старину говорили, что именно в Евтропиев день выбирается из берлоги медведь.

По народным поверьям, 16 марта нельзя:

ничего одалживать после захода солнца – ни денег, ни хлеба, ничего вообще – а то сам весь год в долгах проходишь;

выносить что-либо после захода из дома – к бедности;

ссориться с родней.

16 марта – именины

День ангела справляют Марфа, Михаил и Севастьян.

Читайте такжеПоздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах, смс и открытках

16 марта – кто родился

16 марта родились такие знаменитости: