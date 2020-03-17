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17 марта – какой сегодня праздник: День Патрика и Герасима Грачевника

17 марта 2020, 00:19

Приметы 17 марта подскажут, как сохранить здоровье заманить в дом удачу. А прикольные открытки с Днем святого Патрика поднимут настроение.

17 марта праздник – День святого Патрика – картинки, что нельзя делать
17 марта праздник – День святого Патрика – картинки, что нельзя делать / goodfon.ru

17 марта 2020 – сегодня праздник зеленого пива и заботы.

Пока мир устраивает Всемирный день социальной работы – Ирландия вместе со странами-друзьями кутит в честь своего святого: 17 марта отмечается День святого Патрика 2020. Почему пьют пиво в День святого Патрика, а клевер – символ удачи – читайте в нашем материале с поздравлениями День святого Патрика: главные традиции праздника и как поздравить.

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По народному календарю, 17 марта – Герасим Грачевник.

День святого Патрика 2020 – картинки и открытки

  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru
  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru
  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru
  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru
  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru
  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru
  • День святого Патрика 2020 – картинки и открытки pozdravunchik.ru и Fresh-Cards.ru

17 марта – праздник церковный

17 марта у православных почитается преподобный Герасим Иорданский.

В православии святой Герасим – покровитель врачей и животных. По легенде, он приручил льва, вылечив того от ран.

Идет Великий пост 2020.

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17 марта – приметы

Есть такие приметы 17 марта на погоду:

  • каков Герасим – такова и следующая зима;
  • если грачи после прилета сразу берутся чинить свои гнезда – к скорой теплой весне, если нет – то впереди еще холода;
  • грачи раскричались – к дождю;
  • грачи разыгрались – к солнечному дню;
  • солнечная ясная погода – к хорошему урожаю ягод.

17 марта – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что именно на Герасима прилетают грачи. С ними была связана особая примета:

кто первым грача увидит – тот самым счастливым будет в этом году.

Грачи – птички трудолюбивые – и по их примеру день посвящали работе и завершению старых дел.

Чтобы заманить удачу в дом – пекли печенье в форме грачей. Съесть по печенюшке должен был каждый домочадец.

Чтобы изгнать из дома кикимору – женщины на Герасима Грачевника тщательно мели пол (особенно место у печи). Тогда минимум до отлета грачей жилье было в безопасности от нечистой силы.

Можно смело отправляться в дальнюю дорогу – поездка непременно будет удачной.

По народным поверьям, 17 марта нельзя:

  • обуть новую обувь – неделю шея болеть будет;
  • делать дорогие покупки;
  • проводить хирургические операции и зубы лечить.

17 марта – именины

День ангела справляют Ульяна, а также Александр, Василий и Вячеслав, Георгий, Герасим и Григорий, Даниил, Павел и Яков.

17 марта – кто родился

17 марта родились такие знаменитости:

  • 1473 — король Шотландии (1488—1513) из династии Стюартов Яков IV.
  • 1856 — украинский и российский художник Михаил Врубель.
  • 1857 — украинский биохимик, разработал учение о ферментах, народоволец Алексей Бах.
  • 1876 — украинский археолог, этнограф Вадим Щербаковский.
  • 1938 — советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуриев.
  • 1951 — американский актер, продюсер и сценарист Курт Рассел (За бортом, Танго и Кэш, Звездные врата, Стражи Галактики 2 и др.).

 

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