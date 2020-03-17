17 марта – какой сегодня праздник: День Патрика и Герасима Грачевника

17 марта праздник – День святого Патрика – картинки, что нельзя делать / goodfon.ru

17 марта 2020 – сегодня праздник зеленого пива и заботы.

Пока мир устраивает Всемирный день социальной работы – Ирландия вместе со странами-друзьями кутит в честь своего святого: 17 марта отмечается День святого Патрика 2020. Почему пьют пиво в День святого Патрика, а клевер – символ удачи – читайте в нашем материале с поздравлениями День святого Патрика: главные традиции праздника и как поздравить.

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По народному календарю, 17 марта – Герасим Грачевник.

День святого Патрика 2020 – картинки и открытки

17 марта – праздник церковный

17 марта у православных почитается преподобный Герасим Иорданский.

В православии святой Герасим – покровитель врачей и животных. По легенде, он приручил льва, вылечив того от ран.

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17 марта – приметы

Есть такие приметы 17 марта на погоду:

каков Герасим – такова и следующая зима;

если грачи после прилета сразу берутся чинить свои гнезда – к скорой теплой весне, если нет – то впереди еще холода;

грачи раскричались – к дождю;

грачи разыгрались – к солнечному дню;

солнечная ясная погода – к хорошему урожаю ягод.

17 марта – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что именно на Герасима прилетают грачи. С ними была связана особая примета:

кто первым грача увидит – тот самым счастливым будет в этом году.

Грачи – птички трудолюбивые – и по их примеру день посвящали работе и завершению старых дел.

Чтобы заманить удачу в дом – пекли печенье в форме грачей. Съесть по печенюшке должен был каждый домочадец.

Чтобы изгнать из дома кикимору – женщины на Герасима Грачевника тщательно мели пол (особенно место у печи). Тогда минимум до отлета грачей жилье было в безопасности от нечистой силы.

Можно смело отправляться в дальнюю дорогу – поездка непременно будет удачной.

По народным поверьям, 17 марта нельзя:

обуть новую обувь – неделю шея болеть будет;

делать дорогие покупки;

проводить хирургические операции и зубы лечить.

17 марта – именины

День ангела справляют Ульяна, а также Александр, Василий и Вячеслав, Георгий, Герасим и Григорий, Даниил, Павел и Яков.

17 марта – кто родился

17 марта родились такие знаменитости: