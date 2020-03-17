17 марта – какой сегодня праздник: День Патрика и Герасима Грачевника

Приметы 17 марта подскажут, как сохранить здоровье заманить в дом удачу. А прикольные открытки с Днем святого Патрика поднимут настроение.
17 марта 2020 – сегодня праздник зеленого пива и заботы.
Пока мир устраивает Всемирный день социальной работы – Ирландия вместе со странами-друзьями кутит в честь своего святого: 17 марта отмечается День святого Патрика 2020. Почему пьют пиво в День святого Патрика, а клевер – символ удачи – читайте в нашем материале с поздравлениями День святого Патрика: главные традиции праздника и как поздравить.
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По народному календарю, 17 марта – Герасим Грачевник.
День святого Патрика 2020 – картинки и открытки
17 марта – праздник церковный
17 марта у православных почитается преподобный Герасим Иорданский.
В православии святой Герасим – покровитель врачей и животных. По легенде, он приручил льва, вылечив того от ран.
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17 марта – приметы
Есть такие приметы 17 марта на погоду:
- каков Герасим – такова и следующая зима;
- если грачи после прилета сразу берутся чинить свои гнезда – к скорой теплой весне, если нет – то впереди еще холода;
- грачи раскричались – к дождю;
- грачи разыгрались – к солнечному дню;
- солнечная ясная погода – к хорошему урожаю ягод.
17 марта – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что именно на Герасима прилетают грачи. С ними была связана особая примета:
кто первым грача увидит – тот самым счастливым будет в этом году.
Грачи – птички трудолюбивые – и по их примеру день посвящали работе и завершению старых дел.
Чтобы заманить удачу в дом – пекли печенье в форме грачей. Съесть по печенюшке должен был каждый домочадец.
Чтобы изгнать из дома кикимору – женщины на Герасима Грачевника тщательно мели пол (особенно место у печи). Тогда минимум до отлета грачей жилье было в безопасности от нечистой силы.
Можно смело отправляться в дальнюю дорогу – поездка непременно будет удачной.
По народным поверьям, 17 марта нельзя:
- обуть новую обувь – неделю шея болеть будет;
- делать дорогие покупки;
- проводить хирургические операции и зубы лечить.
17 марта – именины
День ангела справляют Ульяна, а также Александр, Василий и Вячеслав, Георгий, Герасим и Григорий, Даниил, Павел и Яков.
17 марта – кто родился
17 марта родились такие знаменитости:
- 1473 — король Шотландии (1488—1513) из династии Стюартов Яков IV.
- 1856 — украинский и российский художник Михаил Врубель.
- 1857 — украинский биохимик, разработал учение о ферментах, народоволец Алексей Бах.
- 1876 — украинский археолог, этнограф Вадим Щербаковский.
- 1938 — советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуриев.
- 1951 — американский актер, продюсер и сценарист Курт Рассел (За бортом, Танго и Кэш, Звездные врата, Стражи Галактики 2 и др.).