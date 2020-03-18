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18 марта – какой сегодня праздник: День налоговика и Конона Огородника

18 марта 2020, 00:19

18 марта приметы и традиции подскажут, что нельзя делать сегодня – а что, наоборот, нужно успеть.

18 марта – праздник День налоговика и день Конона Огородника – что нельзя делать
18 марта – праздник День налоговика и день Конона Огородника – что нельзя делать / 1zoom.ru

18 марта 2020 – сегодня праздник денежный.

День налоговика 2020 отмечает Украина. Официально праздник звучит как День работника налоговой и таможенного дела Украины. Самые лучшие пожелания налоговику и таможеннику – читайте в нашем материале День налоговика 2020 – поздравления в прозе, прикольные и картинки.

Франция празднует День Парижской коммуны, а Белоруссия – День Внутренних войск Республики. В Монголии нынче День военных, Мужской праздник.

Оккупационный праздник устраивает Россия: там день аннексии украинского полуострова назвали "День воссоединения Крыма с Россией".

По народному календарю, 18 марта – Конон Огородник.

18 марта – праздник церковный

18 марта православные отмечают праздник в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

Также почитается память мученика Конона Градаря. Прозвище свое он получил, так как при жизни занимался огородами.

18 марта поминают тех, кто умер неестественной смертью, молятся за тех, кто пропал (просят Небо, чтобы те нашлись живыми).

Идет третья неделя Великого поста 2020.

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18 марта – приметы

Есть такие приметы 18 марта на погоду:

  • солнечная погода – лето без града будет;
  • утренних заморозков после Конона больше 40 не будет;
  • подснежники в лесу расцвели – можно в полях работать начинать;
  • мыши в поле выбрались – к неурожаю.

18 марта – что нельзя делать, а что нужно

На Конона Огородника принято начинать работы в огороде: удобряют землю, перекапывают грядки, дома – замачивают семена. Причем работать в огород выходили независимо от того, какая погода стояла в этот день.

Считается, что если в этот день хотя бы разок – чисто символически – копнуть землю, то будет отличный урожай. А вот грабли в руки не брали.

Супруги в этот день непременно пьют вино с корицей – чтобы их чувства всегда были крепкими и сильными.

По народным поверьям, 18 марта нельзя:

  • что-то покупать (даже просто хлеб) – такие покупки долго не прослужат;
  • работать в саду и огороде с граблями – иначе градом урожай побьет;
  • сплетничать и сквернословить – а то, мол, Небеса заиканием или икотой покарают.

18 марта – именины

День ангела справляют Ираида, а также Адриан, Георгий и Давид, Иван, Кирилл и Константин, Марк, Николай и Федор.

18 марта – кто родился

18 марта родились такие знаменитости:

  • 1634 — французская писательница, зачинательница жанра любовно-психологического романа Мари де Лафайет.
  • 1844 — российский композитор украинского происхождения Николай Римский-Корсаков.
  • 1900 — украинский писатель, драматург, литературо- и языковед, критик, редактор Василий Чапленко.
  • 1914 — украинский поэт, литературовед, переводчик, педагог Леонид Вышеславский.
  • 1949 — кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала Ералаш Борис Грачевский.
  • 1959 — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон (Такси, Ее звали Никита, Васаби, Жанна д’Арк, 13 район и др.).
  • 1969 — международный гроссмейстер и лучший шахматист Украины Василий Иванчук.
  • 1977 — российский писатель и журналист, военный корреспондент Аркадий Бабченко.
  • 1980 — няш-мяш прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.
  • 1980 — российский фигурист, олимпийский чемпион (2002), 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы Алексей Ягудин.

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